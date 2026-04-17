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TRE 4 को लेकर बड़ा अपडेट, 19-20 अप्रैल को आएगा नोटिफिकेशन, 46882 पदों पर होगी बहाली

एसे अभ्यर्थियों का नहीं होगा चयन: कोई अभ्यर्थी सभी जिलों का विकल्प नहीं देता है और उसकी मेरिट के आधार पर चयन ऐसे जिले में आता है जिसे उसने विकल्प में शामिल नहीं किया है, तो उसका चयन नहीं किया जाएगा. यह व्यवस्था बिल्कुल बीपीएससी की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह लागू की गई है, जिससे चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जा सके.

इस बार किए गए दो महत्वपूर्ण बदलाव: TRE 4 में इस बार आवेदन प्रक्रिया में दो बड़े बदलाव किए गए हैं, जो अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे. पहला बदलाव जिलों के चयन को लेकर है. राजेश कुमार ने बताया है कि अभ्यर्थियों को फॉर्म भरते समय ही राज्य के सभी 38 जिलों में से अपनी पसंद के जिलों का चयन करना होगा.

"इस बार आवेदन प्रणाली को पहले की तुलना में अधिक तकनीकी रूप से सक्षम और सुगम बनाने पर जोर दिया गया है. इसके लिए आयोग अपने पोर्टल को अंतिम रूप दे रहा है ताकि आवेदन के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी समस्या सामने न आए." -राजेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक

25-26 अप्रैल से शुरू हो गया आवेदन प्रक्रिया: आवेदन प्रक्रिया को लेकर भी आयोग ने स्पष्ट रोडमैप तैयार कर लिया है. परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार ने बताया है कि ऑनलाइन आवेदन 25 या 26 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे. अभ्यर्थियों को पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से ही पूरी करनी होगी.

प्राचार्य के पद भी भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा: खास बात यह है कि इन विभागों के स्कूलों में प्राचार्य के पद भी इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा होंगे, जिससे यह भर्ती और भी व्यापक और महत्वपूर्ण बन जाती है. सरकार का उद्देश्य विभिन्न विभागों में शिक्षकों की कमी को दूर कर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है.

कुल 46882 पदों पर वैकेंसी: इस बार TRE 4 के तहत राज्य भर में कुल 46882 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. यह बहाली केवल शिक्षा विभाग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग और पिछड़ा-अति पिछड़ा कल्याण विभाग के स्कूलों को भी शामिल किया गया है.

इस तारीख को आयेगा नोटिफिकेशन: आयोग के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि इस भर्ती का बहुप्रतीक्षित नोटिफिकेशन 19 या 20 अप्रैल को जारी किया जाएगा. इस घोषणा के साथ ही अभ्यर्थियों के बीच लंबे समय से बनी अनिश्चितता और संशय की स्थिति समाप्त हो गई है.

पटना: बिहार में चौथे चरण के शिक्षक बहाली को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. बिहार लोक सेवा आयोग ने चौथे चरण की शिक्षक भर्ती यानी TRE 4 को लेकर पहली बार आधिकारिक जानकारी साझा कर दी है.

पहले फीस जमा, उसके बाद भरा जाएगा आवेदन: दूसरा बड़ा बदलाव आवेदन शुल्क को लेकर किया गया है. इस बार अभ्यर्थियों को पहले ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी, उसके बाद ही आवेदन फॉर्म भरने का लिंक सक्रिय होगा. आयोग का कहना है कि पिछले चरणों में कई बार ऐसी समस्या सामने आई थी, जहां अभ्यर्थियों द्वारा फीस जमा करने के बावजूद आयोग के सिस्टम में उसका अपडेट नहीं दिखता था. इस नई व्यवस्था से इस तरह की तकनीकी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की गई है.

जानिए कहां कितने पद: विभिन्न विभागों में पदों का विस्तृत ब्योरा भी सामने आया है. शिक्षा विभाग में सबसे अधिक रिक्तियां हैं, जहां प्राथमिक यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए 10778 पद, कक्षा 6 से 8 के लिए 8583 पद, माध्यमिक यानी 9-10 के लिए 9082 पद और उच्च माध्यमिक यानी 11-12 के लिए 16774 पद निर्धारित किए गए हैं. इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग में प्राथमिक स्तर पर 239, कक्षा 6 से 10 के लिए 316, 11-12 के लिए 489 पद और 14 प्रधानाध्यापक के पद शामिल हैं.

भर्ती राज्य की सबसे बड़ी शिक्षक बहाली में से एक: पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग में भी शिक्षकों के लिए अवसर उपलब्ध कराए गए हैं, जहां प्रारंभिक स्तर पर 63, माध्यमिक (TGT) के लिए 98, उच्च माध्यमिक (PGT) के लिए 189 और 9 प्रधानाध्यापक पदों पर बहाली होगी. वहीं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में माध्यमिक स्तर के लिए 98, उच्च माध्यमिक के लिए 180 और 9 प्रधानाध्यापक पद निर्धारित किए गए हैं. इस तरह सभी विभागों को मिलाकर यह भर्ती राज्य की सबसे बड़ी शिक्षक बहाली में से एक साबित होने जा रही है.

22 से 27 सितंबर के बीच परीक्षा का आयोजन: परीक्षा कार्यक्रम को लेकर भी आयोग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है. TRE 4 की लिखित परीक्षा पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी और इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा. परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार ने बताया कि परीक्षा का आयोजन 22 से 27 सितंबर के बीच किया जाना है. आयोग और राज्य सरकार इस पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए लगातार समन्वय बना रहे हैं. परीक्षा केंद्रों की तैयारी, प्रश्नपत्र की सुरक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर विशेष रणनीति बनाई जा रही है, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे.

अभ्यर्थी लंबे समय से कर रहे थे आंदोलन: दरअसल चौथे चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे. पटना समेत कई जगहों पर धरना-प्रदर्शन भी किए गए थे और जल्द से जल्द वैकेंसी जारी करने की मांग उठाई जा रही थी. अब आयोग की ओर से आधिकारिक घोषणा होने के बाद अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है और भर्ती प्रक्रिया को लेकर नई उम्मीद जगी है. बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह एक बड़ा अवसर है, जिस पर अब सभी की नजरें बनी हुई हैं.

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