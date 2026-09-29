शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर, अब 33 हजार से ज्यादा सीटों पर होगी बहाली
चौथे चरण के शिक्षक बहाली में बढ़ी 932 सीटें, आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : September 29, 2026 at 2:11 PM IST
पटना : बिहार में चौथे चरण की शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती में 932 पद बढ़ा दिए हैं. पहले चौथे चरण में 32388 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन अब कुल 33320 पदों पर बहाली होगी. आयोग की ओर से बढ़ी हुई रिक्तियों को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है. अधिक जानकारी बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है.
नई रिक्तियों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद शामिल हैं. माध्यमिक स्तर पर पहले 3877 पद निर्धारित थे, जिसमें 493 पदों की बढ़ोतरी की गई है. अब माध्यमिक शिक्षकों की कुल रिक्तियां बढ़कर 4370 हो गई हैं. वहीं उच्च माध्यमिक स्तर पर पहले 16101 पदों पर बहाली होनी थी. इसमें 439 पद बढ़ाए गए हैं और अब कुल 16540 पदों पर नियुक्ति होगी. इस तरह दोनों स्तरों को मिलाकर 932 अतिरिक्त पद अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध हुए हैं.
माध्यमिक में 16 विषयों में बढ़ी सीटें
माध्यमिक शिक्षक भर्ती में कुल 16 विषयों में रिक्तियां बढ़ाई गई हैं. इनमें नृत्य में सबसे अधिक 167 पद जोड़े गए हैं, जबकि संगीत विषय में 111 अतिरिक्त पद हैं. इसके अलावा अन्य विषयों में भी नई रिक्तियां जोड़ी गई हैं. इससे उन अभ्यर्थियों को फायदा होगा जो इन विषयों के लिए आवेदन कर रहे हैं. आयोग ने जिला और विषयवार रिक्तियों का विवरण भी जारी किया है. अभ्यर्थी किस जिले में उनके विषय की कितनी सीटें हैं, इसकी जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं.
उच्च माध्यमिक में आठ विषयों में बढ़ी वैकेंसी
उच्च माध्यमिक स्तर पर आठ विषयों में रिक्तियों की संख्या बढ़ाई गई है. इनमें बांग्ला, भोजपुरी, मगही, मैथिली, पाली, प्राकृतिक, अरबी और फारसी जैसे विषय शामिल हैं. इन विषयों में मैथिली में सबसे अधिक 178 पद बढ़ाए गए हैं. भोजपुरी में 81 और प्राकृतिक विषय में 62 पदों की रिक्ति है. बढ़ी हुई सीटों के बाद अब उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों की कुल संख्या 16540 हो गई है.
25 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन, 26 अक्टूबर तक आवेदन
चौथे चरण की शिक्षक बहाली के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है. अभ्यर्थी 25 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जबकि ऑनलाइन आवेदन पत्र 26 अक्टूबर तक जमा किया जा सकेगा. अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले अपने विषय, शैक्षणिक योग्यता और जिला स्तर पर उपलब्ध रिक्तियों की जानकारी आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में जरूर देख लें. बीपीएससी की परीक्षा संबंधी जानकारी और विज्ञापन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है.
परीक्षा में 'ई' विकल्प को लेकर अभ्यर्थियों की तैयारी में बदलाव
चौथे चरण की शिक्षक बहाली की तैयारी कराने वाले शिक्षक कुमार प्रियांक ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि ''इस बार परीक्षा में 'ई' विकल्प अनिवार्य किए जाने की व्यवस्था महत्वपूर्ण है. यह सभी अभ्यर्थियों के लिए लागू होगा. ऐसे में सवाल हल करने के दौरान समय प्रबंधन अभ्यर्थियों के लिए अहम रहेगा. बीपीएससी ने बहुविकल्पीय परीक्षाओं में पांचवें उत्तर विकल्प 'ई' को शामिल करने को लेकर आधिकारिक सूचना जारी की है.''
कुमार प्रियांक के मुताबिक आयोग की ओर से अतिरिक्त समय बढ़ाने पर विचार किए जाने की बात कही गई है. हालांकि अभ्यर्थियों को अभी से अपनी तैयारी इस तरह करनी चाहिए कि निर्धारित समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को सटीक तरीके से हल किया जा सके. उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है, इसलिए तैयारी के लिए पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को अच्छी तरह पढ़ना जरूरी है. परीक्षा में नकारात्मक अंकन भी है, इसलिए बिना सोचे-समझे प्रश्न हल करने से बचना होगा.
प्राथमिक शिक्षक के लिए जीके-जीएस पर दें ज्यादा ध्यान
कुमार प्रियांक ने बताया कि अभ्यर्थियों को एनसीईआरटी आधारित पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करनी चाहिए और सामान्य अध्ययन के लिए मान्य पुस्तकों का इस्तेमाल करना चाहिए. प्राथमिक शिक्षक के लिए 150 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें 30 अंक भाषा विषय के होते हैं. इसमें अंग्रेजी अनिवार्य है और हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से एक भाषा का चयन करना होता है. अंग्रेजी के 8 अंक और हिंदी, उर्दू अथवा बांग्ला के 22 अंक होते हैं. ऐसे में शेष 120 अंकों के जीके-जीएस हिस्से की अच्छी तैयारी करना महत्वपूर्ण है.
मध्य, माध्यमिक-उच्च माध्यमिक में विषय पर मजबूत पकड़ जरूरी
मध्य विद्यालय, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के अभ्यर्थियों के लिए विषय आधारित तैयारी पर जोर देना जरूरी है. 150 अंकों की परीक्षा में 30 अंक भाषा विषय के होते हैं, जबकि शेष 120 अंकों में विषय और जीके-जीएस के प्रश्न शामिल होते हैं. इनमें 80 अंक विषय से और 40 अंक जीके-जीएस से संबंधित होते हैं. उन्होंने बताया कि मध्य विद्यालय के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दसवीं तक की एनसीईआरटी पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए. माध्यमिक स्तर के अभ्यर्थियों को बारहवीं तक की एनसीईआरटी अच्छी तरह पढ़नी चाहिए. वहीं उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों को एनसीईआरटी के साथ स्नातक स्तर पर अपने विषय की भी अच्छी समझ रखनी होगी, क्योंकि कुछ प्रश्न उच्च स्तर के हो सकते हैं.
अभी से मॉक टेस्ट की आदत डालें
कुमार प्रियांक के अनुसार परीक्षा दिसंबर-जनवरी तक संभावित मानी जा रही है, इसलिए अभ्यर्थियों के पास तैयारी के लिए अभी समय है. इस समय का इस्तेमाल पाठ्यक्रम पूरा करने के साथ प्रश्न हल करने की गति बढ़ाने में किया जाना चाहिए. अभ्यर्थियों को सप्ताह में दो से तीन मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए. इससे कमजोर विषयों की पहचान होगी और परीक्षा के दौरान सीमित समय में प्रश्न हल करने का अभ्यास भी होगा.
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