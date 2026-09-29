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शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर, अब 33 हजार से ज्यादा सीटों पर होगी बहाली

बिहार लोक सेवा आयोग ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में चौथे चरण की शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती में 932 पद बढ़ा दिए हैं. पहले चौथे चरण में 32388 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन अब कुल 33320 पदों पर बहाली होगी. आयोग की ओर से बढ़ी हुई रिक्तियों को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है. अधिक जानकारी बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है.