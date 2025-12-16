ETV Bharat / state

असली शिक्षिका गायब.. नकली मैडम पहुंच गई ट्रेनिंग लेने.. ऐसे फूटा भांडा

शिक्षिका बनकर ट्रेनिंग लेने पहुंची महिला को हिरासत में लिया गया है. वहीं पैसे देकर अपनी जगह भेजने वाली मैडम भी मुश्किल में हैं.

समस्तीपुर में हिरासत में फर्जी टीचर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 16, 2025 at 7:43 PM IST

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिला मुख्यालय स्थित बीएड काॅलेज में पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण करने पहुंची एक फर्जी शिक्षिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के अनुसार आरोपी फर्जी शिक्षिका अन्य किसी शिक्षिका के नाम पर फर्जी तरीके से ट्रेनिंग करने के लिए बीएड काॅलेज पहुंची थी.

फर्जी शिक्षिका गिरफ्तार: दरसअल अब ट्रेनिंग के दौरान बायोमेट्रिक जांच शुरू किया गया है, जहां जांच के दौरान पूरा खेल बिगड़ गया. ट्रेनिंग करने पहुंची कथित फर्जी शिक्षिका के मिस मैच होने पर काॅलेज कर्मियों को शक हुआ. पूछताछ के बाद ट्रेनिंग में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ.

बायोमेट्रिक जांच में खुलासा: मामले को लेकर काॅलेज के प्राचार्य डॉ. पवन सिंह ने तत्काल इसकी सूचना शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों व स्थानीय थाने को दी. सूचना पर पहुंची मुफस्सिल पुलिस ने उक्त कथित शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार महिला की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ही लगुनिया रधुकंठ निवासी कृष्णा कुमार की पत्नी सोनी कुमारी के रूप में की गई है.

शिक्षिका ने पैसे देकर फर्जी ट्रेनर को भेजा: वहीं जानकारी के अनुसार विभूतिपुर प्रखंड के प्राथमिक उर्दू विद्यालय आलमपुर की शिक्षिका हिना परवीन को पांच दिवसीय ट्रेनिंग में शामिल होना था, लेकिन हिना प्रवीण की जगह बीएड काॅलेज पर ट्रेनिंग में शामिल होने सोनी कुमारी पहुंची थी. पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि उसे पैसे का लालच देकर प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए भेजा गया था और वह शिक्षिका भी नहीं है.

थानाध्यक्ष ने क्या कहा?: वहीं इस मामले में नगर थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह की मानें तो बीएड काॅलेज में अन्य शिक्षिका के स्थान फर्जी तरीके से ट्रेनिंग प्राप्त कर रही एक महिला को हिरासत में लिया गया है. काॅलेज के प्राचार्य की शिकायत पर महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

"इस मामले को शिक्षा पदाधिकारी कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने भी गंभीरता से लेते हुए बीएड काॅलेज के प्राचार्य से पूरी रिपोर्ट मांगी है. वहीं आरोपित शिक्षिका को भी निलंबित करने की प्रक्रिया की जा रही है."- अजीत प्रसाद सिंह, नगर थानाध्यक्ष

