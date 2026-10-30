बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों को मिलेगा आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण, 280 मास्टर ट्रेनर्स होंगे तैयार
Bihar Teacher Training बिहार के सरकारी शिक्षकों को आपदा से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : October 30, 2026 at 9:03 PM IST
पटना : बिहार के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को आपदा एवं विभिन्न प्रकार के जोखिमों से सुरक्षित बनाने की तैयारी शुरू हो गई है. इसके तहत राज्य के 280 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा. पटना में शुक्रवार से इसको लेकर राज्यस्तरीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और यूनिसेफ की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित यह कार्यक्रम 12 नवंबर तक चलेगा. इसमें चयनित मास्टर ट्रेनर्स को पांच बैच में दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा.
जिलों में शिक्षकों को करेंगे प्रशिक्षित
प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सभी 280 मास्टर ट्रेनर्स अपने-अपने जिलों में जाकर शिक्षकों को आपदा प्रबंधन और विद्यालय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी देंगे. इसके लिए अगले दो महीने के भीतर राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कुल 1,25,211 शिक्षकों का उन्मुखीकरण किया जाएगा. इस पहल का उद्देश्य विद्यालयों में आपदा से निपटने की तैयारी को मजबूत करना और किसी भी आपात स्थिति में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
खतरों की पहचान और सुरक्षित निकासी का प्रशिक्षण
प्रशिक्षण के पहले दिन मास्टर ट्रेनर्स को विद्यालय परिसर में मौजूद संभावित खतरों की पहचान करने के तरीके बताए गए. उन्हें यह जानकारी दी गई कि स्कूल भवन, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, बिजली व्यवस्था और परिसर के अन्य हिस्सों में किस तरह के जोखिम हो सकते हैं. इसके साथ ही सुरक्षित निकासी योजना तैयार करने और आपात स्थिति में विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया समझाई गई.
मास्टर प्रशिक्षकों को मॉक ड्रिल आयोजित कराने का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया. इसके तहत आग लगने, भूकंप और दूसरी आपात परिस्थितियों में किस तरह तत्काल कदम उठाने हैं, इसकी जानकारी दी गई. प्रशिक्षण में इस बात पर भी जोर दिया गया कि विद्यार्थियों को केवल आपदा के बारे में जानकारी देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनमें सुरक्षा से जुड़ी आदतें विकसित करना भी जरूरी है.
विद्यालयों में विकसित होगा सुरक्षित वातावरण
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक नवदीप शुक्ला ने कहा कि इस राज्यस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों को आपदा और विभिन्न जोखिमों से सुरक्षित बनाना है. इसके माध्यम से स्कूल स्तर पर सुरक्षा संबंधी तैयारियों को व्यवस्थित किया जाएगा.
''शिक्षकों को आपात परिस्थितियों में सही निर्णय लेने, विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और राहत एवं बचाव से जुड़ी शुरुआती प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाएगी. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और यूनिसेफ की इस संयुक्त पहल से राज्य के हजारों विद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी.''- नवदीप शुक्ला, राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद
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