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बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों को मिलेगा आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण, 280 मास्टर ट्रेनर्स होंगे तैयार

शिक्षकों को ट्रेनिंग ( ETV Bharat )

पटना : बिहार के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को आपदा एवं विभिन्न प्रकार के जोखिमों से सुरक्षित बनाने की तैयारी शुरू हो गई है. इसके तहत राज्य के 280 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा. पटना में शुक्रवार से इसको लेकर राज्यस्तरीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और यूनिसेफ की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित यह कार्यक्रम 12 नवंबर तक चलेगा. इसमें चयनित मास्टर ट्रेनर्स को पांच बैच में दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा.

जिलों में शिक्षकों को करेंगे प्रशिक्षित