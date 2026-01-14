ETV Bharat / state

रील का जानलेवा शौक, सांप के साथ वीडियो बना रहे शिक्षक को डसा, 12 सेकंड में खत्म हुई जिंदगी

शिवहर: बिहार के शिवहर जिले के पुरनहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बसंतपट्टी गांव में एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. विषैले सांप को पकड़कर उसके साथ रील बनाने के दौरान सर्पदंश से एक शिक्षक की मौत हो गई. इस घटना का 12 सेकंड का वीडियो भी सामने आया है.

रील बनाने के दौरान शिक्षक की मौत: इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और शिक्षा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. मृतक की पहचान बराही जगदीश पुनर्वास गांव निवासी और मध्य विद्यालय बराही जगदीश बालक में पदस्थापित शिक्षक नवल किशोर सिंह (51) के रूप में की गई है.

मौत से पहले का शिक्षक का वीडियो (ETV Bharat)

सांप ने काटा: बताया जाता है कि नवल किशोर सिंह को सांप पकड़ने में विशेष दक्षता थी और वे जिले में 'सर्प मित्र' के नाम से पहचाने जाते थे. ग्रामीण इलाकों में कहीं भी विषैले सांप निकलने की सूचना मिलते ही लोग उन्हें बुलाते थे और वे बिना किसी शुल्क के सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़कर निकाल देते थे.

सांप के साथ दिखा रहे थे करतब: बसंतपट्टी गांव के एक घर में विषैले नाग निकलने की सूचना पर शिक्षक नवल किशोर सिंह मौके पर पहुंचे थे. उन्होंने नाग को पकड़ लिया, लेकिन इसी दौरान वे सांप के साथ करतब दिखाने लगे. आसपास मौजूद कुछ युवकों द्वारा इस दृश्य का वीडियो रील्स बनाया जा रहा था. जैसे ही शिक्षक ने सांप के मुंह में हाथ डाला, नाग ने डस लिया.

अस्पताल ले जाने के दौरान मौत: सर्पदंश के बाद भी नवल किशोर सिंह ने कुछ देर तक स्वयं को संभाले रखा और सांप को ठिकाने लगाया, लेकिन कुछ ही समय बाद वे बेहोश हो गए. ग्रामीणों और स्वजनों ने उन्हें तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया. इलाज के लिए ले जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.