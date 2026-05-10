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शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार को दिया 10 दिनों का समय, अगर नहीं आया नोटिफिकेशन तो 21 मई से..

पटना: बिहार में चौथे चरण की शिक्षक बहाली के नोटिफिकेशन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद भी आंदोलन थमा नहीं है. छात्रों ने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर इस अवधि में नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो 21 मई से गर्दनीबाग में आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा.

शिक्षा मंत्री को दिया समय: छात्रों ने नया शिक्षा मंत्री पदभार ग्रहण करने के कारण 10 दिन का समय दिया है. इससे पहले कई बार शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन हर बार लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा. अभ्यर्थी लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी से निराश हैं.

बिहार शिक्षक अभ्यर्थी (ETV Bharat)

घायल छात्र अमित यादव का आरोप: गंभीर रूप से घायल हुए छात्र अमित यादव ने बताया कि वे शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक प्रदर्शन कर रहे थे. जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग के बावजूद पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के लाठीचार्ज कर दिया. उन्होंने डीएसपी अरविंद कुमार पर सीधे लाठीचार्ज का आदेश देने का आरोप लगाया.

लाठीचार्ज की निंदा: अमित यादव के अनुसार उनका सिर फट गया और चार टांके लगे. उन्होंने कहा कि अगर चोट सिर के पीछे लगती तो जान भी जा सकती थी. पुलिस के हल्का बल प्रयोग वाले दावे को उन्होंने ‘हाफ मर्डर’ करार दिया. प्रदर्शनकारियों को सड़क पर घसीटा गया.

"हम लोग खुद से नौकरी नहीं मांग रहे थे बल्कि सरकार नहीं उम्मीद दिलाई थी कि उन्हें नौकरी मिलेगी और नौकरी की वैकेंसी आएगी. 2 साल का समय हो गया है और अभी तक सरकार बार-बार करते रही है खुद से की अब आएगी चौथे चरण की वैकेंसी तो तब आएगी वैकेंसी. शिक्षक बहाली का पहला दूसरा और तीसरा चरण डेढ़ साल में हो गया लेकिन चौथे चरण के लिए 2 साल से इंतजार कर रहे हैं."-अमित यादव, घायल छात्र

घायल हुए छात्र अमित यादव (ETV Bharat)

सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप: अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले नौकरी का वादा किया था. पहली, दूसरी और तीसरी बहाली डेढ़ साल में पूरी हो गई, लेकिन चौथे चरण के लिए दो साल बीत गए. शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को वैकेंसी भेज दी थी, फिर भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है.