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शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार को दिया 10 दिनों का समय, अगर नहीं आया नोटिफिकेशन तो 21 मई से..

बिहार में चौथे चरण शिक्षक बहाली को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद अभ्यर्थियों ने सरकार को 10 दिनों का समय दिया.

Bpsc Tre 4 Protest
बिहार शिक्षक अभ्यर्थी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 10, 2026 at 8:33 AM IST

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पटना: बिहार में चौथे चरण की शिक्षक बहाली के नोटिफिकेशन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद भी आंदोलन थमा नहीं है. छात्रों ने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर इस अवधि में नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो 21 मई से गर्दनीबाग में आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा.

शिक्षा मंत्री को दिया समय: छात्रों ने नया शिक्षा मंत्री पदभार ग्रहण करने के कारण 10 दिन का समय दिया है. इससे पहले कई बार शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन हर बार लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा. अभ्यर्थी लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी से निराश हैं.

बिहार शिक्षक अभ्यर्थी (ETV Bharat)

घायल छात्र अमित यादव का आरोप: गंभीर रूप से घायल हुए छात्र अमित यादव ने बताया कि वे शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक प्रदर्शन कर रहे थे. जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग के बावजूद पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के लाठीचार्ज कर दिया. उन्होंने डीएसपी अरविंद कुमार पर सीधे लाठीचार्ज का आदेश देने का आरोप लगाया.

लाठीचार्ज की निंदा: अमित यादव के अनुसार उनका सिर फट गया और चार टांके लगे. उन्होंने कहा कि अगर चोट सिर के पीछे लगती तो जान भी जा सकती थी. पुलिस के हल्का बल प्रयोग वाले दावे को उन्होंने ‘हाफ मर्डर’ करार दिया. प्रदर्शनकारियों को सड़क पर घसीटा गया.

"हम लोग खुद से नौकरी नहीं मांग रहे थे बल्कि सरकार नहीं उम्मीद दिलाई थी कि उन्हें नौकरी मिलेगी और नौकरी की वैकेंसी आएगी. 2 साल का समय हो गया है और अभी तक सरकार बार-बार करते रही है खुद से की अब आएगी चौथे चरण की वैकेंसी तो तब आएगी वैकेंसी. शिक्षक बहाली का पहला दूसरा और तीसरा चरण डेढ़ साल में हो गया लेकिन चौथे चरण के लिए 2 साल से इंतजार कर रहे हैं."-अमित यादव, घायल छात्र

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घायल हुए छात्र अमित यादव (ETV Bharat)

सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप: अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले नौकरी का वादा किया था. पहली, दूसरी और तीसरी बहाली डेढ़ साल में पूरी हो गई, लेकिन चौथे चरण के लिए दो साल बीत गए. शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को वैकेंसी भेज दी थी, फिर भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है.

बीपीएससी पर सवाल: बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने पॉडकास्ट में 19 अप्रैल को नोटिफिकेशन और 25 अप्रैल से फॉर्म भरने की बात कही थी, जो पूरी नहीं हुई. 8 मई को पटना साइंस कॉलेज से बीपीएससी तक शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया था, जिस पर लाठीचार्ज हुआ.

गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की मांग: छात्र नेता सौरभ ने दिलीप कुमार समेत चार गिरफ्तार अभ्यर्थियों की तुरंत रिहाई की मांग की. उन्होंने 5000 छात्रों पर दर्ज एफआईआर की निंदा करते हुए कहा कि दमन से आंदोलन नहीं रुकेगा. लड़ाई जारी रहेगी.

"हमारे साथी दिलीप कुमार और अन्य की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी. उनकी मांग है कि अविलंब दिलीप कुमार समेत जो सभी चार छात्र हिरासत में लिए गए हैं, उन्हें रिहा किया जाए. आंदोलन पर लाठी चार्ज करके और छात्रों को हिरासत में लेने के बाद 5000 छात्रों पर एफआईआर दर्ज करके छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता."-छात्र नेता सौरभ

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छात्र नेता सौरभ (ETV Bharat)

महिलाओं पर अत्याचार का आरोप: सौरभ ने आरोप लगाया कि महिला अभ्यर्थियों को पुरुष पुलिसकर्मियों ने लात-जूते और जानलेवा लाठियां मारी. उन्होंने पुलिस प्रशासन को तानाशाही करार दिया. कहा कि पढ़े-लिखे अभ्यर्थी अपने हक के लिए सड़क पर उतरे थे.

उम्र निकलने का संकट: कई अभ्यर्थियों की उम्र समाप्त हो चुकी है या हो रही है. बीएड, डीएलएड, CTET और STET पास युवा बेरोजगारी और सरकारी वादाखिलाफी से आहत हैं. पूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा घोषित तारीखों के बावजूद देरी जारी है.

आंदोलन की चेतावनी: छात्रों ने साफ कहा कि 10 दिन बाद अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो हजारों की संख्या में गर्दनीबाग पहुंचकर आमरण अनशन शुरू होगा. उन्होंने सरकार से चुनावी वादों को पूरा करने की अपील की.

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