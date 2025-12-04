ETV Bharat / state

बिहार ने दूध, अंडा और मांस के उत्पादन में राष्ट्रीय औसत को छोड़ा पीछे

बिहार में दूध अंडा और मांस उत्पादन ( ETV Bharat )

पटना: बिहार ने पशुपालन क्षेत्र में एक बार फिर उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है. दूध, अंडा और मांस उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर में राज्य ने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ दिया है. केंद्र सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, बिहार में अंडा उत्पादन में 10 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है. वहीं दूध उत्पादन में बिहार छठवें स्थान और मांस उत्पादन में 4.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. देश में बिहार को मिला पहला स्थान: पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. एन विजयालक्ष्मी ने बताया कि अंडा उत्पादन की वृद्धि दर में बिहार को देश में पहला स्थान मिला है. जबकि दूध उत्पादन की वृद्धि दर में राज्य छठे और मांस उत्पादन में नौवें स्थान पर है. मीडिया को संबोधित करती हुईं डॉ. एन विजयालक्ष्मी (ETV Bharat) दूध के उत्पादन में वृद्धि: डॉ. एन विजयालक्ष्मी ने कहा कि वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय स्तर पर दूध की वृद्धि दर 3.58%, अंडा में 4.44% और मांस में 2.46% रही, जबकि बिहार की वार्षिक उत्पादन वृद्धि दूध में 4.24%, अंडा में 9.99% और मांस में 4.03% की वृद्धि हासिल की. डॉ. एन विजयालक्ष्मी ने कहा कि बिहार में दूध, अंडे और मांस की प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी बढ़ी है. 2023-24 में दूध 277 ग्राम प्रतिदिन, अंडा 27 प्रति वर्ष और मांस 3.19 किलोग्राम प्रतिवर्ष उपलब्ध था.