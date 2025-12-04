बिहार ने दूध, अंडा और मांस के उत्पादन में राष्ट्रीय औसत को छोड़ा पीछे
Published : December 4, 2025 at 5:17 PM IST
पटना: बिहार ने पशुपालन क्षेत्र में एक बार फिर उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है. दूध, अंडा और मांस उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर में राज्य ने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ दिया है. केंद्र सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, बिहार में अंडा उत्पादन में 10 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है. वहीं दूध उत्पादन में बिहार छठवें स्थान और मांस उत्पादन में 4.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.
देश में बिहार को मिला पहला स्थान: पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. एन विजयालक्ष्मी ने बताया कि अंडा उत्पादन की वृद्धि दर में बिहार को देश में पहला स्थान मिला है. जबकि दूध उत्पादन की वृद्धि दर में राज्य छठे और मांस उत्पादन में नौवें स्थान पर है.
दूध के उत्पादन में वृद्धि: डॉ. एन विजयालक्ष्मी ने कहा कि वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय स्तर पर दूध की वृद्धि दर 3.58%, अंडा में 4.44% और मांस में 2.46% रही, जबकि बिहार की वार्षिक उत्पादन वृद्धि दूध में 4.24%, अंडा में 9.99% और मांस में 4.03% की वृद्धि हासिल की. डॉ. एन विजयालक्ष्मी ने कहा कि बिहार में दूध, अंडे और मांस की प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी बढ़ी है. 2023-24 में दूध 277 ग्राम प्रतिदिन, अंडा 27 प्रति वर्ष और मांस 3.19 किलोग्राम प्रतिवर्ष उपलब्ध था.
'किसानों की निरंतर भागीदारी से वृद्धि संभव' : वहीं 2024-25 में यह बढ़कर दूध 285 ग्राम प्रतिदिन, अंडा 29 और मांस 3.27 किलोग्राम प्रतिवर्ष हो गया है. अपर मुख्य सचिव ने बताया कि विभागीय योजनाओं और किसानों की निरंतर भागीदारी की बदौलत यह वृद्धि संभव हुई है. मछली उत्पादन में चौथे स्थान पर: पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. विजयालक्ष्मी ने कहा कि मछली उत्पादन के क्षेत्र में भी बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है और पिछले 10 वर्षों में लंबी छलांग लगाई है.
''मछली उत्पादन के क्षेत्र में वर्ष 2013–14 में राज्य की राष्ट्रीय रैंकिंग 9वें स्थान पर थी, जो वर्ष 2023–24 में लंबी छलांग लगाकर चौथे स्थान पर पहुंच गई. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के कारण ही राज्य अब मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है. बिहार से कई स्थानों पर मछली भेजी भी जाती है, जबकि पहले हजारों करोड़ की मछली दूसरे राज्यों से मांगाना पड़ता था.''- डॉ. एन विजयालक्ष्मी, अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डेयरी डिपाटर्मेंट को अलग विभाग बनाने की बात भी कही थी और यह भी कहा था कि मुख्यमंत्री के सामने प्रस्ताव रखेंगे. सरकार एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है रोजगार की असीम संभावनाओं को देखते बहाने वाले समय में कई बर्फ फैसले लेने की तैयारी सरकार की तरफ से ऐसे में उत्पादन और बढ़ेगा.
