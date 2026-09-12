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बिहार का सुरौधा टापू: आजादी के दशकों बाद भी न बिजली, न स्कूल, सिर्फ नाव और उम्मीद का सहारा

स्थानीय नीलम देवी के मुताबिक बाढ़ में बच्चों की पढ़ाई भी ठप हो जाती है. सुरौधा टापू पर आज तक कोई स्कूल नहीं बना है. यहां के बच्चे करीब चार किलोमीटर दूर स्थित स्कूल में पढ़ने जाते हैं. सामान्य दिनों में किसी तरह बच्चे स्कूल पहुंचते हैं लेकिन बरसात में जब टापू चारों तरफ से पानी से घिर जाता है तो स्कूल जाना लगभग असंभव हो जाता है.

"बाढ़ के दौरान सबसे बड़ी चिंता गर्भवती महिलाओं और बीमार मरीजों को लेकर रहती है. अचानक किसी की तबीयत बिगड़ने या प्रसव पीड़ा शुरू होने पर उन्हें नाव के सहारे मुख्य भूमि तक लाना पड़ता है. कई लोगों की इलाज के अभाव में मौत भी हो चुकी है."- रंगलाल यादव, स्थानीय

स्थानीय रंगलाल यादव कहते हैं कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का नाव से यात्रा करना काफी मुश्किल भरा होता है. बाढ़ के दौरान सबसे बड़ी चिंता गर्भवती महिलाओं और बीमार मरीजों को लेकर रहती है. अचानक किसी की तबीयत बिगड़ने या प्रसव पीड़ा शुरू होने पर उन्हें नाव के सहारे मुख्य भूमि तक लाना पड़ता है. ऐसे समय में नदी का बहाव और पानी का बढ़ा हुआ स्तर परिवारों की चिंता और बढ़ा देता है. कई लोगों की इलाज के अभाव में मौत भी हो चुकी है.

चार से पांच महीने तक ये इलाका पानी में घिरा रहता है. ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के मौसम में सुरौधा टापू की स्थिति सबसे ज्यादा खराब हो जाती है. सोन नदी का पानी चारो तरफ फैल जाने से टापू पूरी तरह अलग-थलग पड़ जाता है. इस दौरान जरूरी सामान लेने के लिए भी नाव से बाहर जाना पड़ता है.

बाढ़ के दिनों में इन लोगों की जिंदगी पूरी तरह नाव पर निर्भर हो जाती है. टापू से बाहर निकलने के लिए कोई सीधा सड़क मार्ग नहीं है. सामान्य दिनों में लोग पैदल या बाइक से मुख्य मार्ग तक पहुंचते हैं लेकिन बरसात में चारों तरफ पानी फैल जाने के बाद यह रास्ता भी बंद हो जाता है.

इन परिस्थितियों में आवागमन के लिए नाव ही एकमात्र सहारा रह जाती है. रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीदने से लेकर इलाज, बच्चों की पढ़ाई और जरूरी काम के लिए ग्रामीणों को नाव के सहारे बिहटा अथवा कोइलवर की ओर जाना पड़ता है. सुरौधा टापू पर करीब 120 घरों में एक हजार से अधिक, जबकि स्थानीय लोगों के अनुसार करीब 1500 लोग रहते हैं.

जिले के कोइलवर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 में स्थित सुरौधा टापू पर रहने वाले लोगों के लिए हर साल बरसात नई मुसीबत लेकर आती है. सोन नदी का जलस्तर बढ़ते ही पूरा इलाका चारों तरफ से पानी से घिर जाता है. करीब चार-पांच महीने तक पानी से घिरे रहने के कारण यहां के लोगों का मुख्य भूमि से संपर्क कट जाता है.

ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदेश में एक इलाका ऐसा भी है जहां चारों तरफ पानी का सैलाब है और उसके बीच में बसा एक ऐसा टापू, जहां जिंदगी आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में संघर्ष कर रही है. आजादी के दशकों बाद भी बिजली, पेयजल, सड़क और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से महरूम भोजपुर के सुरौधा टापू की तस्वीर यह सवाल खड़े करती है कि साल बदले, सरकारें बदलीं.. लेकिन क्या यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी बदली.

भोजपुर: बिहार के भोजपुर से सरकारी उदासीनता , लापरवाही और गैर-जिम्मेदारी की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई विकास राज्य के हर कोने तक पहुंचा है? क्या वाकई बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में रखा जा सकता है?..शायद नहीं.

नीलम देवी कहती हैं कि नतीजतन कई बच्चे महीनों तक स्कूल नहीं जा पाते और उनकी पढ़ाई बाधित होती रहती है. स्थानीय महिलाओं का कहना है कि टापू पर स्कूल और सड़क की सुविधा होती तो बच्चों को इस तरह पढ़ाई से वचित नहीं होना पड़ता. गांव के बच्चे मल्लू और सुमन भी बताते हैं कि वे पढ़ाई करने के लिए स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि दूर स्कूल तक जाने के लिए कोई साधन नहीं है.

बरसात के पानी में कैद बचपन

बच्चे बरसात के दिनों में पानी भर जाने के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं. बच्चों को पानी के बीच नाव से बाहर भेजना भी अभिभावकों के लिए जोखिम भरा होता है. बच्चों का कहना है कि स्कूल जाने का मन तो होता है लेकिन इलाके में स्कूल नहीं है और दूर नाव से स्कूल जाना बाढ़ के दिनों में संभव नहीं हो पाता.

डिजिटल इंडिया में मोमबत्ती युग की बेबसी

सुरौधा टापू की सबसे बड़ी समस्या केवल बाढ़ और आवागमन की नहीं है.आज भी यहां बिजली और स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. डिजिटल इंडिया के दौर में टापू के लोग मोमबत्ती की रोशनी में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं. स्थानीय निवासी प्रभु राय और बीरेंद्र राय बताते हैं कि अब तो केरोसिन भी नहीं मिलता है ऐसे में मोमबत्ती और रिचार्ज वाली लाइट के सहारे घरो में रोशनी की जाती है.

पानी की व्यवस्था नहीं (ETV Bharat)

मोबाइल चार्जिंग के लिए भी चुकाते हैं कीमत

नीलम देवी बताती हैं कि बिजली नहीं होने के कारण मोबाइल और लाइट चार्ज करने के लिए भी ग्रामीणों को कोइलवर जाना पड़ता है. इसके लिए उन्हें प्रति मोबाइल करीब 10 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं. वे बताती हैं कि बिजली नहीं होने के कारण सूर्यास्त के पहले ही घर के जरूरी काम निपटा लिए जाते हैं. यहां तक की बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है.

"बिजली नहीं होने के कारण मोबाइल और लाइट चार्ज करने के लिए भी ग्रामीणों को कोइलवर जाना पड़ता है. इसके लिए उन्हें प्रति मोबाइल करीब 10 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं. वे बताती हैं कि बिजली नहीं होने के कारण सूर्यास्त के पहले ही घर के जरूरी काम निपटा लिए जाते हैं" -नीलम देवी, स्थानीय महिला

सोलर प्लेट योजना की नाकाम कहानी

7 साल पहले सोलर प्लेट से जगी थी उम्मीद, एक साल में ही वो उम्मीद भी खत्म हो गई. स्थानीय नीलम देवी बताती है कि करीब 7 वर्ष पहले यहां बिजली की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद जगी थी. तत्कालीन जिलाधिकारी संजीव कुमार के प्रयास से टापू पर सोलर प्लेट लगाए गए थे. करीब 150 घरों में एलईडी बल्ब और पंखे के लिए कनेक्शन दिया गया था.

मेंटेनेंस के अभाव में ठप हुई जलापूर्ति

स्थानीय लोगों के मुताबिक इसी सौर ऊर्जा से जलापूर्ति की व्यवस्था भी की गई थी और कई घरों तक पेयजल पहुंचाया गया था लेकिन नियमित रखरखाव और मेंटेनेंस के अभाव में यह व्यवस्था करीब एक वर्ष के भीतर ही खराब हो गई. इसके बाद धीरे-धीरे सोलर सिस्टम और जलापूर्ति दोनों बंद हो गए. तत्कालीन डीएम के तबादले के बाद व्यवस्था को संभालने वाला कोई नहीं रहा और लोगों की उम्मीद भी टूटती चली गई.

चुनावी वादे और पांच साल का इंतजार

स्थानीय रंगलाल यादव का कहना है कि चुनाव के समय तो नेताओं और उनके प्रतिनिधियों का टापू पर आना-जाना बढ़ जाता है. बिजली, पानी, सडक और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के वादे किए जाते हैं लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये वादे भी खत्म हो जाते हैं.

"चुनाव के समय तो नेताओं और उनके प्रतिनिधियों का टापू पर आना-जाना बढ़ जाता है. बिजली, पानी, सडक और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के वादे किए जाते हैं लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये वादे भी खत्म हो जाते हैं. वो लोग सब भूल जाते हैं."- रंगलाल यादव, स्थानीय

चेयरमैन और विधायक का आश्वासन

वहीं मामले को लेकर नगर पंचायत कोइलवर के चेयरमैन सरताज आलम ने बताया कि सुरौधा टापू पर पेयजल, बिजली और सड़क के लिए स्थानीय विधायक को पत्र दिया गया है. बरसात खत्म होने के बाद विधायक ने आश्वासन दिया है कि वहां पर मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी.

"सुरौधा टापू पर पेयजल, बिजली और सड़क के लिए स्थानीय विधायक को पत्र दिया गया है. बरसात खत्म होने के बाद विधायक ने आश्वासन दिया है कि वहां पर मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी."- सरताज आलम, चेयरमैन, नगर पंचायत कोइलवर

केवल उम्मीद के सहारे कट रहा है जीवन

वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि आजादी के दशकों बाद भी किसी सरकार या जनप्रतिनिधि ने उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया. सुरौधा टापू के लोग आज भी इस उम्मीद में हैं कि किसी दिन विकास की रोशनी उनके घरों तक पहुंचेगी. फिलहाल सोन के पानी से घिरे इस टापू पर जिंदगी नाव, मोमबत्ती और उम्मीद के सहारे चल रही है.



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