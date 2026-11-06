BJP की इस नेता ने विदेशों में बजाया बिहार का डंका, अमेरिका-यूरोप तक दे रहा मिट्टी के मुंह बोले दाम
Muzaffarpur BJP Leader Dr Rituraj: कुम्हारों के मिट्टी के बर्तनों की आज विदेशों में भारी मांग है. इसका श्रेय डॉ. ऋतुराज को जाता है. रिपोर्ट-विवेक
Published : November 6, 2026 at 7:38 PM IST
मुजफ्फरपुर: "जब कभी भी मैं कुम्हार को देखती थी तो लगता था कि ये लोग धूप में इनती मेहनत से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं. प्लेन चीजें हैं और इस वजह से मार्केट में इसका उचित प्राइस नहीं मिल पाता है. उनको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है. तब मैंने सोचा इनके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, ताकि उनका भला हो सके." यह कहना है मुजफ्फरपुर की 44 वर्षीय उद्यमी सह BJP महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष डॉ. ऋतुराज का.
कुम्हारों के लिए ऋतुराज की बड़ी पहल
ईटीवी भारत से बात करते हुए ऋतुराज ने कहा कि मुझे लगा कि क्यों न कुम्हारों के लिए कुछ काम करा जाए. उसके बाद से ही हमने इसको प्राथमिकता के तौर पर लिया. ऋतुराज ने कुम्हारों के बनाए मिट्टी के बर्तनों को आज प्रेजेंटेबल बना दिया है. उसपर बनी कलाकृति आज हर किसी को अपना दिवाना बना रही है.
"डिजाइन पर काम करने से कुम्हारों के मिट्टी के बर्तनों को मार्केट में ला सकते हैं और डिमांड भी बढ़ेगी. साथ ही मैंने सोचा कि अगर ग्रामीण इलाके की महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी तो मिथिला पेंटिंग की तरह यह आर्ट भी प्रसिद्ध हो जाएगी. बस सरकार की थोड़ी मदद मिलनी चाहिए. कुम्हारों को पहले जिस मेहनत की कीमत 100 रुपये तक मिलती थी आज 1200 से 1400 रुपए तक मिल रही है."- डॉ. ऋतुराज, उद्यमी
कुम्हारों के लिए फरिश्ते से कम नहीं ऋतुराज
आपने अक्सर देखा और सुना होगा कि कुम्हारों को उनकी मेहनत का उचित दाम नहीं मिल पाता है. दिवाली में जब कुम्हारों को थोड़ी उम्मीद होती है तो वह उम्मीद भी चाइनिज लाइट्स छीन लेते हैं. ऐसे में इनके लिए मुजफ्फरपुर की उद्यमी डॉ.ऋतुराज फरिश्ते से कम नहीं है.
चमकी मुजफ्फरपुर के कुम्हारों की किस्मत
मुजफ्फरपुर की रहने वाली 44 वर्षीय डॉ. ऋतुराज ने अपनी सूझबूझ से आज कुम्हारों के लिए एक ऐसी राह बना दी है, जिसमें चलकर उनकी किस्मत चमक गई है. कुम्हारों की मेहनत आज विदशों तक न सिर्फ पहुंच रही है, बल्कि लोगों को खूब पसंद भी आ रही है.
कुम्हारी कला को नई पहचान
मिट्टी के बर्तनों पर जब मिथिला पेंटिंग और दूसरी पारंपरिक कलात्मक शैलियों के रंग बिखरते हैं, तो सदियों पुरानी कुम्हारी कला को एक नई पहचान मिलती है. मुजफ्फरपुर में इसी पारंपरिक हुनर को आधुनिक स्वरूप देकर कुम्हारों की आर्थिक स्थिति बदलने की पहल की जा रही है.
43 कुम्हार जुड़े, 20 को मिल रहा प्रशिक्षण
उद्यमी डॉ. ऋतुराज की पहल पर तैयार मिट्टी के कलात्मक बर्तनों की मांग अब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच रही है. इससे स्थानीय कारीगरों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार के नए दरवाजे खुल रहे हैं. डॉ. ऋतुराज और उनकी टीम पारंपरिक कुम्हारी कला के पुनरुत्थान और कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है.
इस पहल से जिले के 43 कुम्हार जुड़ चुके हैं, जबकि 20 लोगों को मिट्टी के बर्तनों पर कलात्मक चित्रकारी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. बच्चों, महिलाओं और वयस्कों को भी इस हुनर से जोड़कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है.
मिथिला से लेकर रोमन कला की छाप
इस पहल के तहत पारंपरिक घड़े, कलश, कुल्हड़, दीप, कटोरी, गिलास, हुक्का और धूपदानी को आकर्षक कलाकृतियों में बदला जा रहा है. कारीगर इन पर लता-बेल, फूल-पत्तियां, पशु-पक्षियों, शिकार और विभिन्न कथाओं से जुड़े चित्र उकेर रहे हैं.
खास बात यह है कि मिथिला और मधुबनी चित्रकला के साथ मथुरा, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, ग्रीस, रोमन और गोथिक कला शैलियों का भी समन्वय किया जा रहा है. इससे साधारण मिट्टी के बर्तन अब सजावटी और कलात्मक उत्पादों के रूप में बाजार में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं.
हर महीने एक लाख रुपये से अधिक का कारोबार
मुशहरी, कांटी, रामबाग चौरी और मस्जिद चौक समेत आसपास के इलाकों के परिवार इस पहल से जुड़कर काम कर रहे हैं. तैयार उत्पादों का हर महीने करीब एक से सवा लाख रुपये तक का कारोबार हो रहा है. संस्था के अनुसार, इससे कारीगरों को लगभग 25 से 30 प्रतिशत तक आमदनी हो रही है.
विदेशों में रहने वाले मुजफ्फरपुर के लोगों के परिजन भी यहां तैयार उत्पाद खरीदकर उन्हें भेजते हैं. इस तरह स्थानीय कला को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की कोशिश लगातार आगे बढ़ रही है.
हजारों साल पुरानी परंपरा को मिल रही नई पहचान
डॉ. ऋतुराज के अनुसार, गंगा, सरयू और गंडक नदियों के बीच का क्षेत्र मिट्टी के बर्तनों और मृद्भांड कला की समृद्ध परंपरा का केंद्र रहा है. उनका मानना है कि हजारों साल पुरानी इस कला को आधुनिक बाजार और नई पीढ़ी से जोड़ने की जरूरत है. वह लहुरा वीर की खुदाई को इस परंपरा के ऐतिहासिक प्रमाणों में से एक मानती हैं. उनका उद्देश्य इस सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए इसे वैश्विक पहचान दिलाना है.
GI टैग और सरकारी सहयोग की दरकार
डॉ. ऋतुराज का कहना है कि कुम्हारी कला को केवल पारंपरिक पेशे तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसे प्रशिक्षण, औपचारिक शिक्षा और डिग्री पाठ्यक्रम से भी जोड़ना चाहिए. गंडक क्षेत्र के कारीगरों की विशिष्ट कलात्मक शैली को संरक्षित करने के लिए उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग दिलाने की दिशा में भी पहल होनी चाहिए.
इसके साथ ही कारीगरों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी सरकारी योजनाओं से जोड़ने की जरूरत है. उनका कहना है कि आने वाले दिनों में इस दिशा में सरकार से मिलकर पहल की जाएगी, ताकि पारंपरिक कला को संरक्षण मिलने के साथ कुम्हार परिवारों की आमदनी और सामाजिक स्थिति में भी सुधार हो सके.
कौन हैं डॉ. ऋतुराज?
44 वर्षीय ऋतुराज ने मगध विश्वविद्यालय से शास्त्रीय संगीत विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है. सामाजिक गतिविधियों में उनकी लंबे समय से सक्रिय भागीदारी रही है. वह इनर व्हील क्लब, मुजफ्फरपुर की अध्यक्ष के रूप में 20 वर्षों तक जुड़े रहीं. इसके अलावा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से समाजसेवा के कार्यों में भी योगदान देती रही हैं.
BJP महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष
उनके सामाजिक कार्यों और सक्रिय भागीदारी को देखते हुए फैमिली कोर्ट की ओर से उन्हें ज्यूडिशियल मेंबर के रूप में मनोनीत किया गयाय ऋतुराज बताती हैं कि उनके परिवार की पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है. इसी क्रम में वह वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं.
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