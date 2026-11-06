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BJP की इस नेता ने विदेशों में बजाया बिहार का डंका, अमेरिका-यूरोप तक दे रहा मिट्टी के मुंह बोले दाम

विदेशों तक पहुंची मुजफ्फरपुर की मिट्टी ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: "जब कभी भी मैं कुम्हार को देखती थी तो लगता था कि ये लोग धूप में इनती मेहनत से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं. प्लेन चीजें हैं और इस वजह से मार्केट में इसका उचित प्राइस नहीं मिल पाता है. उनको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है. तब मैंने सोचा इनके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, ताकि उनका भला हो सके." यह कहना है मुजफ्फरपुर की 44 वर्षीय उद्यमी सह BJP महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष डॉ. ऋतुराज का.

कुम्हारों के लिए ऋतुराज की बड़ी पहल