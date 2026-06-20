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बिहार दारोगा भर्ती के मेंस का रिजल्ट जारी, 10759 अभ्यर्थी PET के लिए चयनित.. यहां देखें रिजल्ट

बीपीएसएससी ने बिहार पुलिस दारोगा मुख्य परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है. 1979 पदों के लिए 10759 अभ्यर्थी PET के लिए सफल हुए.

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बिहार दारोगा भर्ती परीक्षा 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 20, 2026 at 10:08 AM IST

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पटना: बिहार पुलिस में दारोगा बनने का सपना देख रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी ने विज्ञापन संख्या 05/2025 के तहत आयोजित बिहार पुलिस अवर निरीक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की मुख्य लिखित परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है. आयोग ने सफल अभ्यर्थियों की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है.

10759 अभ्यर्थी PET के लिए चयनित: आयोग द्वारा जारी परिणाम के अनुसार कुल 1979 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित इस प्रतियोगिता परीक्षा में 10759 अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पेट (फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट) के लिए सफल घोषित किया गया है. मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अब दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक जैसी शारीरिक दक्षता परीक्षाओं से गुजरना होगा. पेट में सफल होने वाले उम्मीदवार ही अंतिम मेरिट की दौड़ में बने रहेंगे.

सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का कटऑफ: रिजल्ट के साथ आयोग ने विभिन्न वर्गों की कटऑफ भी जारी कर दी है. सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कटऑफ 134 अंक निर्धारित की गई है. इसके अलावा अन्य आरक्षित वर्गों के लिए भी अलग-अलग कटऑफ अंक तय किए गए हैं. अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर और कटऑफ संबंधी जानकारी देख सकते हैं.

लाखों अभ्यर्थियों ने लिया था हिस्सा: बिहार पुलिस में दारोगा के पदों पर भर्ती राज्य की सबसे चर्चित और प्रतिस्पर्धी भर्ती परीक्षाओं में शामिल मानी जाती है. प्रारंभिक परीक्षा में लाखों अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, जिसके बाद चयनित उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिला. अब मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया अपने निर्णायक चरण में पहुंच गई है.

यहां देखें अपना रिजल्ट: मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से जल्द ही पेट का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा. शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र और तिथि संबंधी सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी. रिजल्ट bpssc.bih.gov.in पर जाकर देखा जा सकता है. मुख्य लिखित परीक्षा में 35857 अभ्यर्थी शामिल हुए थे.

आयोग की अभ्यर्थियों को सलाह: आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि किसी महत्वपूर्ण सूचना से वंचित न रह जाएं. अब सभी की निगाहें शारीरिक दक्षता परीक्षा पर टिकी हैं, क्योंकि यही चरण अंतिम चयन की दिशा तय करेगा. सफल अभ्यर्थी अब फिजिकल की तैयारी के लिए जुट गए हैं.

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