ETV Bharat / state

बिहार दारोगा के लिए अंतिम चरण की कैसे तैयारी करें अभ्यर्थी, विशेषज्ञ से लीजिए टिप्स

पटना : बिहार में पुलिस अवर निरीक्षक (दारोगा) के 1799 पदों पर बहाली के लिए प्रीलिम्स परीक्षा 18 और 21 जनवरी को आयोजित होने जा रही है. इस परीक्षा के लिए 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवार होने के कारण प्रतिस्पर्धा बेहद कड़ी मानी जा रही है. ऐसे में परीक्षा से ठीक पहले सही रणनीति और संतुलित तैयारी अभ्यर्थियों के लिए निर्णायक साबित हो सकती है.

अंतिम समय की तैयारी से सफलता : परीक्षा के बिल्कुल नजदीक अब पूरे सिलेबस को नए सिरे से पढ़ने के बजाय रिवीजन और अभ्यास पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है. विशेषज्ञों का मानना है कि अंतिम 7 से 10 दिनों में नई किताबें या नए टॉपिक शुरू करना नुकसानदेह हो सकता है. बेहतर यह है कि अभ्यर्थी पहले से पढ़े गए विषयों को दोहराएं और अपनी कमजोरियों पर फोकस करें.

परीक्षा का पैटर्न और समय सीमा : दरअसल, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक (दारोगा) की लिखित परीक्षा कुल 200 अंकों की होती है. परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय दिया जाता है. प्रश्न मल्टीपल चॉइस पैटर्न के होते हैं और ओएमआर शीट पर उत्तर भरने होते हैं. परीक्षा में सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, गणित और हिंदी जैसे विषयों से सवाल पूछे जाते हैं. प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.2 निगेटिव अंक का भी प्रावधान है. यह परीक्षा चयन प्रक्रिया का पहला और बेहद अहम चरण होता है.

मजबूत विषयों पर पकड़ जरूरी : प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुभवी शिक्षक रहमांशु सर के अनुसार अंतिम समय में उम्मीदवारों को अपने मजबूत विषयों को और पुख्ता करना चाहिए. उनका कहना है कि सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स और रीजनिंग जैसे सेक्शन में बार- बार पूछे जाने वाले टॉपिक्स का रिवीजन बेहद जरूरी है. साथ ही मॉक टेस्ट के जरिए अपनी स्पीड और सटीकता दोनों को देखना चाहिए.

''हर दिन कम से कम एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना फायदेमंद रहता है. इससे न सिर्फ समय प्रबंधन बेहतर होता है, बल्कि परीक्षा पैटर्न को समझने में भी मदद मिलती है. मॉक टेस्ट के बाद उसका विश्लेषण करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि गलतियों को दोहराने से बचा जा सके.''- रहमांशु सर, शिक्षक

रहमांशु सर (ETV Bharat)

बिहार पर खास फोकस : रहमांशु सर ने बताया कि सामान्य अध्ययन के तहत इतिहास, भूगोल, राजनीति और बिहार से जुड़े विषयों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. बिहार विशेष के तथ्य, राज्य सरकार की योजनाएं और समसामयिक मुद्दे परीक्षा में अहम भूमिका निभा सकते हैं और अच्छे अंक दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं.

''इसके अलावा करंट अफेयर्स सेक्शन में पिछले 6 से 8 महीनों की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय घटनाओं का संक्षिप्त रिवीजन जरूरी माना जा रहा है. योजनाएं, पुरस्कार, खेल जगत की उपलब्धियां और महत्वपूर्ण नियुक्तियां जैसे विषयों से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं.''- रहमांशु सर, शिक्षक

रीजनिंग और गणित में सटीकता जरूरी : रहमांशु सर के अनुसार रीजनिंग और गणित के लिए फार्मूले और शॉर्ट ट्रिक्स को एक बार फिर से दोहराना फायदेमंद रहेगा. कठिन सवालों में उलझने के बजाय पहले आसान प्रश्न हल करना बेहतर रणनीति मानी जाती है, ताकि समय की बचत हो सके और आत्मविश्वास बना रहे.