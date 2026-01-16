बिहार दारोगा के लिए अंतिम चरण की कैसे तैयारी करें अभ्यर्थी, विशेषज्ञ से लीजिए टिप्स
18 और 21 जनवरी को बिहार दारोगा की परीक्षा होने जा रही है. अंतिम समय में क्या करना चाहिए, रहमांशु सर से लीजिए टिप्स.
Published : January 16, 2026 at 4:13 PM IST
पटना : बिहार में पुलिस अवर निरीक्षक (दारोगा) के 1799 पदों पर बहाली के लिए प्रीलिम्स परीक्षा 18 और 21 जनवरी को आयोजित होने जा रही है. इस परीक्षा के लिए 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवार होने के कारण प्रतिस्पर्धा बेहद कड़ी मानी जा रही है. ऐसे में परीक्षा से ठीक पहले सही रणनीति और संतुलित तैयारी अभ्यर्थियों के लिए निर्णायक साबित हो सकती है.
अंतिम समय की तैयारी से सफलता : परीक्षा के बिल्कुल नजदीक अब पूरे सिलेबस को नए सिरे से पढ़ने के बजाय रिवीजन और अभ्यास पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है. विशेषज्ञों का मानना है कि अंतिम 7 से 10 दिनों में नई किताबें या नए टॉपिक शुरू करना नुकसानदेह हो सकता है. बेहतर यह है कि अभ्यर्थी पहले से पढ़े गए विषयों को दोहराएं और अपनी कमजोरियों पर फोकस करें.
परीक्षा का पैटर्न और समय सीमा : दरअसल, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक (दारोगा) की लिखित परीक्षा कुल 200 अंकों की होती है. परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय दिया जाता है. प्रश्न मल्टीपल चॉइस पैटर्न के होते हैं और ओएमआर शीट पर उत्तर भरने होते हैं. परीक्षा में सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, गणित और हिंदी जैसे विषयों से सवाल पूछे जाते हैं. प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.2 निगेटिव अंक का भी प्रावधान है. यह परीक्षा चयन प्रक्रिया का पहला और बेहद अहम चरण होता है.
मजबूत विषयों पर पकड़ जरूरी : प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुभवी शिक्षक रहमांशु सर के अनुसार अंतिम समय में उम्मीदवारों को अपने मजबूत विषयों को और पुख्ता करना चाहिए. उनका कहना है कि सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स और रीजनिंग जैसे सेक्शन में बार- बार पूछे जाने वाले टॉपिक्स का रिवीजन बेहद जरूरी है. साथ ही मॉक टेस्ट के जरिए अपनी स्पीड और सटीकता दोनों को देखना चाहिए.
''हर दिन कम से कम एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना फायदेमंद रहता है. इससे न सिर्फ समय प्रबंधन बेहतर होता है, बल्कि परीक्षा पैटर्न को समझने में भी मदद मिलती है. मॉक टेस्ट के बाद उसका विश्लेषण करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि गलतियों को दोहराने से बचा जा सके.''- रहमांशु सर, शिक्षक
बिहार पर खास फोकस : रहमांशु सर ने बताया कि सामान्य अध्ययन के तहत इतिहास, भूगोल, राजनीति और बिहार से जुड़े विषयों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. बिहार विशेष के तथ्य, राज्य सरकार की योजनाएं और समसामयिक मुद्दे परीक्षा में अहम भूमिका निभा सकते हैं और अच्छे अंक दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं.
''इसके अलावा करंट अफेयर्स सेक्शन में पिछले 6 से 8 महीनों की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय घटनाओं का संक्षिप्त रिवीजन जरूरी माना जा रहा है. योजनाएं, पुरस्कार, खेल जगत की उपलब्धियां और महत्वपूर्ण नियुक्तियां जैसे विषयों से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं.''- रहमांशु सर, शिक्षक
रीजनिंग और गणित में सटीकता जरूरी : रहमांशु सर के अनुसार रीजनिंग और गणित के लिए फार्मूले और शॉर्ट ट्रिक्स को एक बार फिर से दोहराना फायदेमंद रहेगा. कठिन सवालों में उलझने के बजाय पहले आसान प्रश्न हल करना बेहतर रणनीति मानी जाती है, ताकि समय की बचत हो सके और आत्मविश्वास बना रहे.
''हिंदी या भाषा से जुड़े प्रश्नों में व्याकरण के नियम, पर्यायवाची, विलोम और मुहावरों का रिवीजन जरूरी है. यह सेक्शन अपेक्षाकृत आसान होता है और यहां से अच्छे अंक जुटाए जा सकते हैं.''- रहमांशु सर, शिक्षक
स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन भी अहम : रहमांशु सर ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि अंतिम दिनों में छात्र देर रात तक पढ़ाई करते हैं, जिससे थकान और तनाव बढ़ जाता है. ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए उनकी सलाह है कि पूरी नींद लेना, हल्का व्यायाम करना और संतुलित भोजन करना बेहद जरूरी है. शांत और स्वस्थ दिमाग ही परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है.
''परीक्षा से एक दिन पहले बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के बजाय हल्का रिवीजन करें और खुद पर भरोसा रखें. शांत दिमाग से परीक्षा हॉल में प्रश्नों को हल करें और गोला भरते वक्त सावधानी बरतें.''- रहमांशु सर, शिक्षक
परीक्षा हॉल में सावधानी जरूरी : रहमांशु सर ने कहा कि परीक्षा हॉल में छोटी-छोटी लापरवाहियां भारी नुकसान का कारण बन सकती हैं. इसलिए समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना, एडमिट कार्ड और पहचान पत्र पहले से तैयार रखना जरूरी है. प्रश्न पत्र मिलने के बाद पहले पूरे पेपर को देखना और आसान सवालों से शुरुआत करना बेहतर रहता है. ओएमआर शीट भरते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.
''मन में बुदबुदाते हुए गोल भरने पर गलती होने के चांस कम होते हैं. गोला भरते वक्त यह ध्यान दें कि जिस प्रश्न का जो क्रमांक है उसी के सामने उसका गोला भरे अन्यथा ऊपर नीचे होने पर सभी उत्तर गलत हो जाएंगे और पूरी मेहनत बेकार हो सकती है.''- रहमांशु सर, शिक्षक
कड़ी प्रतिस्पर्धा में सही रणनीति जरूरी : रहमांशु सर ने कहा कि 7 लाख से अधिक उम्मीदवारों के बीच 1799 पदों के लिए मुकाबला बेहद कठिन है. ऐसे में चयन उन्हीं अभ्यर्थियों का होगा, जो सही रणनीति, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देंगे. कंपटीशन अधिक है इसलिए जो प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं उन्हीं का जवाब दें और तुक्का लगाने से बचें. तुक्का 2 से 5 प्रश्नों में ही लगा सकते हैं वह भी अपने रिस्क पर, लेकिन अगर अधिक लगते हैं तो काफी निगेटिव अंक हो जाएगा.
''परीक्षा के अंतिम समय में घबराने के बजाय ठोस योजना और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए. एडमिट कार्ड पर अभ्यर्थियों को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसे बखूबी पढ़ लेना चाहिए.''- रहमांशु सर, शिक्षक
ये भी पढ़ें :-
बिहार के दारोगा परीक्षा में नकल और धोखाधड़ी, दो गिरफ्तार, पुलिस जांच में जुटी
CSBC : बिहार पुलिस सिपाही चालक भर्ती परीक्षा अब अगले साल, ऐसे डाउनलोड करें नया एडमिट कार्ड