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100 में 49 स्कूली छात्र डिप्रेशन का शिकार, टूटते हौसलों को सहारा दे रहे काउंसलिंग सेंटर

कॉलेज में काउंसलिंग सेंटर स्थापित: असल में बिहार में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं अवसाद का शिकार हो रही है. डिजिटाइजेशन ने युवाओं को काल्पनिक दुनिया में ला खड़ा किया है. हर सात में एक छात्र या छात्राएं डिप्रेशन का शिकार है. छात्राओं को डिप्रेशन से निकलने के लिए कॉलेजों में काउंसलिंग सेंटर भी स्थापित किए गए हैं.

100 में से 49 स्कूली छात्र डिप्रेशन का शिकार: बिहार के पटना में स्कूली किशोरों पर हुए एक अध्ययन में लगभग 49.2% छात्रों में डिप्रेशन के लक्षण पाए गए. यानी कि इस खास समूह में लगभग 100 में 49 छात्र प्रभावित मिले. ग्रामीण बिहार की अगर बात कर लें तो राज्य में गर्भवती और नवप्रसूता महिलाओं पर हुए अध्ययन में 23.9% महिलाओं में डिप्रेशन पाया गया. यानी कि तकरीबन 100 में 24 महिलाएं इस समस्या से प्रभावित थीं है.

10 से 14% लोग मानसिक समस्या के शिकार: भारत के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वे (NMHS) के अनुसार देश में सामान्य मानसिक विकारों की दर करीब 10-14% के बीच पाई गई है. यानी कि मोटे तौर पर 100 में 10 से 14 लोग किसी न किसी मानसिक समस्या या फिर अवसाद से प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें डिप्रेशन भी शामिल है. डिजिटल दौर में यह ट्रेंड धीरे-धीरे बढ़ रहा है.

रिलेशनशिप के कारण मानसिक तनाव: इन दिंनों छात्रा रिलेशनशिप को लेकर भी डिप्रेशन का शिकार हो रही है. स्वर्णलता (काल्पनिक नाम) भागलपुर की रहने वाली है और करियर बनाने के लिए पटना आई थी. कॉलेज के एक छात्रा के साथ उसका प्रेम प्रसंग हो गया और प्रेम प्रसंग में सफलता नहीं मिलने के चलते वह अवसाद में आ गई. कई बार काउंसलिंग के बाद स्वर्णालता सामान्य जीवन जीने की स्थिति में आई.

गेमिंग ऐप खतरनाक लत: जहानाबाद जिले की रहने वाली छात्रा शालिनी कुमारी (काल्पनिक नाम) डॉक्टर बनने की चाह को लेकर पटना आई थी. दुर्भाग्य से शालिनी मेडिकल की परीक्षा नहीं पास कर सकी, तब उसने गेमिंग ऐप के जरिए पैसे कमाने की सोची. गेमिंग ऐप में फंसकर उसने बचे हुए पैसे गंवा दिए. अब उसके मन में तरह-तरह के ख्याल आने लगे और जीवन से निराश हो गई. महिला मनोचिकित्सक ने छात्र और परिवार वालों की काउंसलिंग की और फिर स्थाति सामान्य हुई.

करियर को लेकर छात्रों में डिप्रेशन: सहरसा की निमिषा (काल्पनिक नाम) आंखों में सपने लिए पटना आई थी. निमिषा ने अच्छे नंबर से बीए पास किया और फिर स्नातक उत्तर में नामांकन कराया. पढ़ाई के दौरान वह डिप्रेशन में आने लगी. उसे यह लगने लगा कि अब बिना कुछ हासिल किए ही उसे घर लौटना पड़ेगा और पैसे में मां-बाप भाई बहन क्या सोचेंगे. पटना की चर्चित मनोचिकित्सक ने निमिषा का काउंसलिंग किया और उसे बताया कि जीवन में एक रास्ते बंद होते हैं तो कई रास्ते खुलते हैं. इसलिए पेशेंस के साथ कर्तव्य पथ पर आदमी को आगे बढ़ना चाहिए, इसके बाद वह डिप्रेशन से निकल सकी.

पटना: डिजिटल दुनिया में बदलती जीवनशैली, पढ़ाई का दबाव, सोशल मीडिया का प्रभाव और रिश्तों में बढ़ती जटिलताओं के बीच अब महिला कॉलेजों में छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई है. छात्र और छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. राजधानी पटना समेत बिहार के कई महिला कॉलेजों में काउंसलिंग सेंटर छात्राओं के लिए सहारा बनकर उभरे हैं. काउंसलिंग सेंटर में छात्राएं न केवल अपनी समस्याएं खुलकर साझा कर रही हैं, बल्कि उन्हें समाधान और आत्मविश्वास भी मिल रहा है.

सात में एक छात्र अवसाद के शिकार: मनोवैज्ञानिक डॉ. ईशा सिंह कहती हैं कि उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए कॉलेज में पढ़ने वाले सात छात्रों में एक छात्र डिप्रेशन या अवसाद के शिकार हैं, ऐसा डब्लूएचओ की रिपोर्ट में कहा गया है. इस चीज को ध्यान में रखते हुए न्यायालय के आदेश के बाद कॉलेज में काउंसलिंग सेंटर स्थापित किया जा रहे हैं. खास करके महिला कॉलेज में काउंसलिंग सेंटर की शुरुआत की जा चुकी है. पटना में मगध महिला और वीमेंस कॉलेज में काउंसलिंग सेंटर बकायदा कम कर रहा है.

मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ईशा सिंह (ETV Bharat)

छोटे शहरों के बच्चों में आ जाता है कॉम्प्लेक्स: डॉ. ईशा सिंह बताती हैं, 'एक छात्र जो कि चम्पारण इलाके के छोटे से गांव से निकलकर पढ़ाई करने पटना आया था, वह छात्र इसलिए डिप्रेशन में आ गया कि वह कॉन्वेंट के छात्रों की तरह एक्ट नहीं कर पता था और एक्स्पोजर भी उसकी तरह नहीं था. उस छात्र का मैंने काउंसलिंग किया और यह बताया कि किस तरीके से अपने व्यक्तित्व को निखारा जा सकता है. यह छात्राओं के अंदर भी देखा जाता है. आमतौर पर छोटे शहरों से आने वाले छात्र कान्वेंट के छात्रों से कंपेयर करने के बाद मानसिक रूप से अवसाद में आ जाते हैं.'

भविष्य की चिंता ने छात्रा को अवसाद में लाया: डॉक्टर ईशा कहती हैं कि एक छात्रा जो बिहार के जिले से निकल कर पटना पढ़ाई करने आई थी और अच्छे नंबर से वह ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने में कामयाब हुई. स्नातकोत्तर में पढ़ाई के दौरान वह धीरे-धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी. जब मेरे पास आई तो मैं उसका काउंसलिंग किया और तब जाकर वह अवसाद से निकल पाई. उसे यह लग रहा था कि एमए की डिग्री पूरी करने के बाद उसका क्या होगा.

"कई बार छात्राओं को डिप्रेशन और भय के वजह से बॉडी शेमिंग हो जाता है. इसके तहत शरीर में कंपन होता है और लोगों के अंदर डर समा जाता है कि उसकी जान चली जाएगी और कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है. काउंसलिंग के जरिए ऐसे छात्राओं को भी डिप्रेशन से बाहर निकाला जा सकता है."- डॉ. ईशा सिंह, मनोवैज्ञानिक

किन समस्याओं को लेकर पहुंच रहीं छात्राएं?: वहीं, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर वृंदा सिंह जो कि 25 सालों से छात्रों और छात्राओं के लिए काउंसलिंग का काम कर रही हैं, उनका मानना है कि आज की छात्रा और छात्राएं काल्पनिक दुनिया में अधिक जी रही हैं. डिजिटल दुनिया ने उनके जीवन शैली बदल कर रख दिया है. काउंसलिंग सेंटर में आने वाले मामलों में मुख्य रूप से करियर को लेकर चिंता, सोशल मीडिया का दबाव, पढ़ाई का तनाव, बॉडी शेमिंग, रिलेशनशिप इश्यू और एंगर मैनेजमेंट जैसी समस्या से ग्रस्त हैं.

मनोवैज्ञानिक डॉक्टर वृंदा सिंह (ETV Bharat)

"डिजिटल दौर में छात्राएं करियर, प्रेम प्रसंग, अपनी सुंदरता सोशल मीडिया पर रीच और लाइक को लेकर भी डिप्रेशन में आ जा रहे हैं. सोशल मीडिया के चलते छात्र और छात्राएं काल्पनिक दौर में जीवन जी रहे हैं कई बार डिजिटल दुनिया उनके लिए डिप्रेशन का वजह बन जाती है. कॉलेज में ऐसे छात्रों और छात्राओं का काउंसलिंग जरूरी है एक या दो बार काउंसलिंग के बाद स्थिति ठीक हो सकती है."- डॉ. वृंदा सिंह, मनोवैज्ञानिक

सोशल मीडिया का असर: डॉक्टर वृंदा कहती हैं कि सोशल मीडिया के अत्यधिक इस्तेमाल ने छात्राओं की मानसिक स्थिति पर गंभीर असर डाला है. देर रात तक मोबाइल इस्तेमाल, दूसरों से तुलना और ऑनलाइन ट्रोलिंग जैसी चीजें तनाव का कारण बन रही हैं. सही समय पर मार्गदर्शन मिलने से छात्राओं में सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है. ग्रुप और वन-टू-वन काउंसलिंग के जरिए छात्राओं को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाता है. इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वे समस्याओं से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनती हैं.

छात्राएं डिप्रेशन का शिकार: वहीं, सोशल मीडिया को लेकर डॉक्टर ईशा सिंह कहती हैं कि आज छात्राएं सोशल मीडिया पर अधिक समय दे रही हैं. रील बनाने में ज्यादातर छात्राओं का समय बर्बाद हो रहा है. जब सोशल मीडिया पर रील पर व्यू और लाइक नहीं मिलता है, तब भी छात्राएं डिप्रेशन का शिकार होती हैं. कई बार तो फेसबुक गेमिंग के चक्कर में पड़कर आत्महत्या के कगार पर पहुंच जाती है. सही समय पर काउंसलिंग के जरिए ऐसी छात्राओं की जीवन बचाई जा सकती है.

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