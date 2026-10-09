'शर्ट पर गिरी चटनी..' बदमाशों ने स्कूल जा रहे 9वीं के छात्र पर बरसाई गोलियां, हालत गंभीर
रोहतास में 9वीं के छात्र पर गोलियों की बौछार कर दी. जख्मी हालत में लेकर परिजन भोजपुर के निजी अस्पताल पहुंचे. रिपोर्ट- आलोक कुमार गिरी
Published : October 9, 2026 at 11:14 AM IST
भोजपुर : बिहार में नवीं में पढ़ने वाले छात्र को बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से भून दिया. वारदात को उस समय अंजाम दिया जब लड़का स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा था. तभी बाइक सवार बदमाश आए और उसके सीने में तीन गोलियां मारी. एक गोली सीने के बाईं ओर लगी जिससे उसकी हालत काफी गंभीर हो गई.
नवीं के छात्र को गोलियों से भूना
परिजनों को सूचना मिलने पर वह लड़के को लेकर एक निजी अस्पताल पहुंचे जहां उसका इलाज कराया जा रहा है. जख्मी छात्र रोहतास जिले के कैथी गांव के निवासी दिनेश सिंह का बेटा है. वह रोहतास से औरंगाबाद जिले के दाउदनगर स्थित एक निजी विद्यालय में पढ़ने के लिए जा रहा था. रास्ते में बदमाशों ने उसे गोली मारी. वारदात घर से 800 मीटर की दूरी पर हुआ. परिजन जख्मी हालत में लेकर उसे आरा के निजी अस्पताल आए.
दो सप्ताह पहले स्कूल में हुआ था विवाद
जख्मी छात्र ने बताया कि दो सप्ताह पहले स्कूल में शर्ट पर चटनी गिरने को लेकर विवाद हुआ था. छात्र को आशंका है कि उसी विवाद को लेकर उसे गोली मारी गई है. हालांकि, घटना के पीछे की वास्तविक वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इस मामले में पुलिस भी जांच कर रही है.
स्कूल जाने के दौरान मारी गोली
मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह आशीष कुमार स्कूल जाने के लिए घर से निकला था. वह रोहतास में घर से कुछ दूरी पर जगु टोला के समीप बस स्टॉप पर खड़ा होकर स्कूल बस का इंतजार कर रहा था. इसी दौरान अपाचे बाइक सवार बदमाशों ने उसे गोली मार दी. गोली लगने के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उसे तत्काल आरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया.
ऑपरेशन कर निकाली गई गोली
जख्मी का इलाज कर रहे सर्जन सौरभ प्रिंस और नैयर जमान ने बताया कि- ''बायें साइड के सीने में गोली लगी थी. ऑपरेशन कर गोली निकाल दी गई है. मरीज की स्थिति स्टेबल है. 72 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया है.''
पुलिस कर रही मामले की जांच
घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी. पुलिस घटना के कारणों और इसमें शामिल बदमाशों की पहचान करने में जुटी है. विभिन्न पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है. अभी इस मामले में पुलिस ने अपना बयान जारी नहीं किया है.
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