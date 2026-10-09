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'शर्ट पर गिरी चटनी..' बदमाशों ने स्कूल जा रहे 9वीं के छात्र पर बरसाई गोलियां, हालत गंभीर

नवीं के छात्र को गोलियों से भूना ( ETV Bharat )

भोजपुर : बिहार में नवीं में पढ़ने वाले छात्र को बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से भून दिया. वारदात को उस समय अंजाम दिया जब लड़का स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा था. तभी बाइक सवार बदमाश आए और उसके सीने में तीन गोलियां मारी. एक गोली सीने के बाईं ओर लगी जिससे उसकी हालत काफी गंभीर हो गई.

नवीं के छात्र को गोलियों से भूना