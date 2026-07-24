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इन पत्थरबाज को पहचानिए, बिहार पुलिस ने जारी की उपद्रवियों की तस्वीरें

सूचना देने वाले को 10 हजार इनाम: घटना के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, वायरल वीडियो और सोशल मीडिया पर उपलब्ध तस्वीरों के आधार पर उपद्रवियों की पहचान में जुट गई. पुलिस ने कुछ संदिग्धों की तस्वीरें जारी कर आम लोगों से उनकी पहचान कराने की अपील की है. पुलिस ने घोषणा की है कि संदिग्ध की पहचान बताने या उसके संबंध में ठोस सूचना देने वाले व्यक्ति को 10 हजार का नकद इनाम दिया जाएगा.

मुजफ्फरपुर में 8 प्रदर्शनकारी: 23 और 23 जुलाई को बिहार के मुजफ्फरपुर के कल्याणी चौक पर छात्रों और युवाओं ने नीट परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था. हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कल्याणी चौक से शांतिपूर्वक शुरू हुआ विरोध मार्च रात करीब 10 बजे के बाद उग्र हो गया. प्रदर्शनकारी अलग-अलग समूहों में बंट गए और शहर के कई हिस्सों में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया.

''पटना में कानून-व्यवस्था का जायजा ले रहे हरै. स्थिति पूरी तरह सामान्य. हालात सामान्य बनाए रखने के लिए जगह-जगह पुलिस बल तैनात किए गए.'' - कार्तिकेय शर्मा, एसएसपी

पटना पुलिस ने बताया कि, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे उपद्रवियों को चिन्हित करते हुए उनकी तस्वीर/फोटो प्रकाशित की जा रही है. इन उपद्रवी तत्वों की पहचान करने में पटना पुलिस का सहयोग करें और इसकी सूचना 0612-2217000, 9939919191 नंबर पर पटना पुलिस को उपलब्ध करायें, ताकि उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके.

पटना पुलिस को इन उपद्रवियों की तलाश: पटना में 22 जुलाई को हुए छात्रों के प्रदर्शन के बाद पटना पुलिस को 50 से ज्यादा उपद्रवियों की तलाश है. पटना पुलिस ने बताया कि 22 जुलाई को पटना जिला के गांधी मैदान एवं आयकर गोलंबर इलाकों में हुए प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा पुलिस बल पर हमला किया गया. पुलिस गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया. आमलोगों और मीडिया कर्मियों पर भी लाठी, डंडे, ईंट-पत्थर से हमला किया गया.

बिहार पुलिस ने जारी की उपद्रवियों की तस्वीरें: बिहार के कई शहरों मे छात्रों के बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए बिहार पुलिस अलर्ट पर है और सभी जिलों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. शहर के चौक चौराहों पर फ्लैग मार्च करने के निर्देश दिए गए है. सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है. साथ ही बिहार पुलिस ने उपद्रवियों की तस्वीरें भी जारी की है.

पटना: दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध की आग अब पटना, दरभंगा, कटिहार, बेगूसराय, जहानाबाद समेत पूरे बिहार में फैलती दिख रही है. नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन हिंसा में बदल गया है

बेगूसराय में पत्थरबाजों को ढूंढ रही पुलिस: गुरुवार को बेगूसराय में भी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला. एआईएसएफ और आइसा कार्यकर्ताओं ने जीडी कॉलेज से डीएम ऑफिस तक मार्च निकाला गया. जिसके बाद प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. लेकिन थोड़ी देर बाद भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी. जिसमें कई पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग घायल हुए. इसके बाद सोशल मीडिया के जरिए पुलिस ने 30 लोगों को चिन्हित कर उनकी तस्वीरें जारी की है.

कटिहार पुलिस के कैमरे में 20 उपद्रवी: गुरुवार को कटिहार में नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा. सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने समाहरणालय का घेराव करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई. कुछ प्रदर्शनकारियों ने समाहरणालय के मुख्य गेट को तोड़ने का प्रयास किया. इस दौरान पथराव में ड्यूटी मजिस्ट्रेट गंभीर रूप से घायल हो गए. मामले में जिला प्रशासन ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया.

''पूरे घटनाक्रम के सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्य प्रशासन के पास उपलब्ध हैं. इन्हीं के आधार पर हिंसा में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर लगातार गिरफ्तारी की जाएगी. सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पथराव करना और कानून-व्यवस्था बिगाड़ना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा.'' - आशुतोष द्विवेदी, जिलाधिकारी, कटिहार

दरभंगा के 12 उपद्रवियों को ढूंढ रही पुलिस: गुरुवार को दरभंगा के लहेरियासराय में भी छात्रों का हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला. लौहिया चौक और कर्पूरी चौक पर प्रदर्शनकारियों ने खूब हंगामा किया. इसके बाद छात्रों का जत्था समाहरणालय पहुंया, यहां पुलिस पर पत्थर फेंके गए, जिसके बाद भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया.

दरभंगा पुलिस के मुताबिक, सोशल मीडिया के माध्यम से उपद्रवियों को चिन्हित कर उनकी तस्वीर-फोटो प्रकाशित की जा रही है. इन उपद्रवी तत्वों की पहचान करने में दरभंगा पुलिस का सहयोग करें. ताकि उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके. पुलिस ने कहा कि इस नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर 8757369444 और लहेरियासराय थानाध्यक्ष का मोबाइल नंबर 9031827317 पर सूचना दें.

जहानाबाद पुलिस ने जारी की 18 तस्वीरें: गुरुवार की शाम बिहार के जहानाबाद में छात्रों का एक गुट डीएम आवास का घेराव करने पहुंचा. जिसके बाद पुलिस और छात्रों में झड़प हुई. पुलिस के मुताबिक, उपद्रवी तत्वों के द्वारा पुलिस बल पर हमला किया गया. पुलिस की गाड़ियों और सरकारी सम्पति को क्षतिग्रस्त किया गया. मीडिया कर्मियों पर भी लाठी, डंडे-पत्थर से हमला किया गया. इस दौरान कई राउंड फायरिंग की भी खबर है.

''सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे उपद्रवियों को चिन्हित करते हुए उनकी तस्वीर-फाटो प्रकाशित की जा रही है. डायल-112 और नियंत्रण कक्ष-9031832750 को इसकी सूचना दें. इन उपद्रवी तत्वों की पहचान करने में जहानाबाद पुलिस का सहयोग करें.'' - कोटा किरण कुमार, पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद

पेपर लीक से छात्रों का गुस्सा स्वाभाविक: बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने राज्य सरकार की योजनाओं, नीट परीक्षा विवाद, छात्र आंदोलन और कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार का पक्ष रखा. दिलीप जायसवाल ने कहा कि छात्रों का गुस्सा स्वाभाविक है, क्योंकि वे कठिन मेहनत के बाद परीक्षा देते हैं और पेपर लीक जैसी घटनाओं से उनका भविष्य प्रभावित होता है.

''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और ऐसे मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से सुन रही है.'' - दिलीप जायसवाल, बिहार सरकार के मंत्री

आंदोलन में राजनीतिक दल की भूमिका नहीं- RJD: इस बीच, आरजेडी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बिहार में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्र आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए लगातार झूठ बोल रही है.

क्या है पूरा मामला?: नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग और दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए कथित पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में बिहार के कई शहरों में छात्रों का प्रदर्शन जारी है. कई शहरों में लाठीचार्ज और फायरिंग की खबर है.

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