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बिहार में तेज हुआ छात्रों का आंदोलन, पटना.. दरभंगा समेत कई जिलों में प्रदर्शन हिंसक

कटिहार में पथराव : कटिहार में छात्र प्रदर्शन के दौरान समाहरणालय गेट पर हालात अचानक बिगड़ गए. प्रदर्शन के बीच हुए पथराव में ड्यूटी पर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात अंचलाधिकारी सोनू भगत गंभीर रूप से घायल हो गए.

''प्रदर्शन की आड़ में हिंसा और पथराव करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है. कई लोगों को चिन्हित कर लिया गया है. उनके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. पुलिस किसी भी दोषी को बख्शने के मूड में नहीं है.'' - कार्तिकेय शर्मा, एसएसपी, पटना

117 संदिग्धों की तस्वीरें जारी : पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 117 संदिग्धों की तस्वीरें जारी कर उनकी गिरफ्तारी के लिए बिहार के विभिन्न जिलों में छापेमारी शुरू कर दी है. पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

500 अज्ञात के खिलाफ FIR : हालांकि गुरुवार को किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. वहीं बुधवार को हुए हिंसक प्रदर्शन में आईजी जितेंद्र राणा समेत कई पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी घायल हुए थे. गांधी मैदान, कोतवाली और सचिवालय थाना में करीब 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

पटना में दूसरे दिन भी प्रदर्शन : राजधानी पटना में छात्रों का प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा. पटना विश्वविद्यालय के पास बड़ी संख्या में छात्र जुटे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया.

पटना समेत पूरे बिहार में हाई अलर्ट : बिहार में अलग-अलग जिलों में कहीं प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा तो कहीं पथराव, झड़प और पुलिस कार्रवाई देखने को मिली. पुलिस और प्रशासन पूरे राज्य में हाई अलर्ट पर है तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं.

पटना : राजधानी दिल्ली से नीट पेपर लीक पर शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब बिहार के कई जिलों तक फैल गया है. गुरुवार को पटना, कटिहार, दरभंगा, मुंगेर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और लखीसराय समेत कई जिलों में छात्रों और राजनीतिक दलों ने अलग-अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया.

पथराव में घालय हुए सीओ : पत्थर लगने से उनका चश्मा टूट गया और आंख में गंभीर चोट आई. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और वीडियो फुटेज के आधार पर पथराव करने वालों की पहचान की जा रही है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

प्रदर्शनकारी छात्र को पकड़कर ले जाती पुलिस (ETV Bharat)

''मैं समाहरणालय गेट पर मजिस्ट्रेट के रूप में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात था, इसी दौरान प्रदर्शन कर रही भीड़ में मौजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया. एक पत्थर सीधे मेरे चेहरे पर आकर लगा, जिससे मेरा चश्मा टूट गया और आंख में गंभीर रूप से चोट लगी है.''- सोनू भगत, अंचलाधिकारी, कटिहार

दरभंगा में पुलिस पर पथराव के बाद लाठीचार्ज : दरभंगा में प्रदर्शन समाप्त होने के बाद स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई. जंतर-मंतर के समर्थन में जुटे कुछ प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया. इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को नियंत्रित किया. लोहिया चौक लंबे समय तक रणक्षेत्र बना रहा. मौके पर डीआईजी मनोज तिवारी, डीएम कौशल कुमार, एसएसपी जगुनाथ रेड्डी सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा.

लखीसराय में छात्रों को रोकती पुलिस (ETV Bharat)

मुंगेर में शांतिपूर्ण मार्च : मुंगेर में विभिन्न छात्र संगठनों के बैनर तले एक हजार से अधिक छात्रों ने डीजे कॉलेज से मुंगेर किला तक विशाल विरोध मार्च निकाला. छात्रों ने नीट पेपर लीक की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग की.

''नीट पेपर लीक ने लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है. हम निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करते हैं, ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिले. दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. छात्रों की आवाज दबाने के बजाय सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए.''- रोहित कुमार, छात्र, मुंगेर

प्रदर्शन करने वाले छात्र (ETV Bharat)

दिल्ली में हुए लाठीचार्ज का विरोध : प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज का भी विरोध किया. जिला प्रशासन की निगरानी में पूरा मार्च शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और कहीं से किसी हिंसा की सूचना नहीं मिली.

''हमारी प्रमुख मांग है कि नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. यदि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा.''- शबाना परवीन, छात्रा, मुंगेर

लखीसराय में कांग्रेस का आक्रोश मार्च : लखीसराय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी और दिल्ली व पटना में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में शहीद द्वार से जिला समाहरणालय तक आक्रोश मार्च निकाला. प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि यदि छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन और व्यापक होगा.

लखीसराय में बुजुर्गों ने भी किया छात्रों का समर्थन (ETV Bharat)

बेगूसराय और अन्य जिलों में भी विरोध प्रदर्शन : छात्र आंदोलन का असर बेगूसराय सहित अन्य जिलों में भी देखने को मिला. कई स्थानों पर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन हुए. कुछ जगहों पर पथराव की घटनाएं भी सामने आईं, जिनमें पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है. प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर के कल्याणी चौक पर छात्रों और युवाओं ने NEET-UG परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने अपना आक्रोश जताया.

पूरे रास्ते पर तैनात पुलिस फोर्स (ETV Bharat)

प्रदर्शन में शामिल युवाओं का कहना था कि परीक्षा प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए. उनका आरोप था कि परीक्षा व्यवस्था में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, इसलिए जिम्मेदारी तय करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

पूरे राज्य में हाई अलर्ट : लगातार बढ़ते छात्र आंदोलन को देखते हुए बिहार पुलिस पूरे राज्य में सतर्क है. प्रशासन का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हिंसा, पथराव और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. दूसरी ओर छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा.

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