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NEET Protest: छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की जांच करेगी कांग्रेस, 6 जिलों में भेजीं फैक्ट फाइंडिंग टीम

बिहार छात्र आंदोलन में कथित पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए कांग्रेस ने छह जिलों में फैक्ट फाइंडिंग अभियान शुरू किया है.

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बिहार छात्र आंदोलन के दौरान कार्रवाई की जांच करेगी कांग्रेस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 1, 2026 at 11:00 AM IST

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पटना: बिहार में हाल के नीट पेपर लीक को लेकर छात्र आंदोलनों के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने दो दिवसीय फैक्ट फाइंडिंग अभियान शुरू किया है. पार्टी की ओर से गठित छह टीमें 1 और 2 अगस्त को पटना, जहानाबाद, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया और सीवान का दौरा करेंगी. इन टीमों में सांसद, विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हैं.

अभियान का उद्देश्य: बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने बताया कि अभियान का उद्देश्य छात्र आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं, पुलिस कार्रवाई और प्रभावित छात्रों की स्थिति का तथ्यात्मक आकलन करना है. कांग्रेस द्वारा जारी पत्र के अनुसार, फैक्ट फाइंडिंग टीमें संबंधित जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करेंगी. यह टीमें अधिकारियों के सामने छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाएंगी.

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कांग्रेस की ओर से जारी पत्र (ETV Bharat)

पुलिस की कार्रवाई की जांच: इसके साथ ही यह टीमें गिरफ्तार, हिरासत में लिए गए अथवा अन्य प्रकार से प्रभावित छात्रों और युवाओं से मिलेंगी. जहां संभव होगा, वहां जेल में बंद छात्रों से भी मुलाकात की जाएगी. टीमें छात्रों के परिजनों से भी बातचीत कर पूरी घटना की जानकारी लेंगी. इसके अलावा उन स्थानों का दौरा करेंगी, जहां पुलिस कार्रवाई हुई थी.

फैक्ट फाइंडिंग करेगी टीम: यह फैक्ट फाइंडिंग टीमें एफआईआर की प्रतियां, मेडिकल रिपोर्ट, वीडियो, फोटोग्राफ और अन्य उपलब्ध साक्ष्य एकत्र करेंगी. इसके अलावा प्रत्यक्षदर्शियों, वकीलों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों से भी बातचीत कर घटनाक्रम की जानकारी लेंगी. जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि कहीं पुलिस ने जरूरत से अधिक बल का प्रयोग तो नहीं किया. किसी छात्र को गलत तरीके से फंसाया या प्रताड़ित तो नहीं किया गया.

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आंदोलन के दौरान की तस्वीर (ETV Bharat)

"प्रत्येक टीम अपने जिले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी. इसमें घटनाक्रम, गिरफ्तारियां, हिरासत, दर्ज आपराधिक मामलों और कथित पुलिस ज्यादती शामिल होगी. इसके साथ ही रिपोर्ट में मेडिकल और कानूनी दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान तथा टीम की सिफारिशें भी शामिल की जाएंगी." -राजेश राठौड़, प्रवक्ता, बिहार कांग्रेस

नेताओं को जिलेवार जिम्मेदारी: राजेश राठौड़ के अनुसार बाद में सभी छह जिलों की रिपोर्ट को मिलाकर एक समेकित 'बिहार फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट' तैयार की जाएगी. इस साझा रिपोर्ट को पटना और नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा. उन्होंने बताया कि अलग अलग जिलों में अलग-अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गयी है.

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कांग्रेस की ओर से जारी पत्र (ETV Bharat)

जहानाबाद में राजेश राम: जहानाबाद में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और विधायक अभिषेक रंजन शामिल रहेंगे. पटना में एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार और इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु मोर्चा संभालेंगे. भागलपुर में सांसद मोहम्मद जावेद, शकील अहमद खान, विधायक कमरूल होदा और अब्दुर रहमान जांच करेंगे. दरभंगा में मदन मोहन झा, सुप्रिया श्रीनेत और जयवर्धन सिंह को जिम्मेदारी दी गई है.

पूर्णिया में पप्पू यादव: पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव, रागिनी नायक और मनोज बिस्वास शामिल रहेंगे. इसके साथ ही सीवान में सांसद मनोज राम, विनोद जाखड़, इमरान प्रतापगढ़ी और विक्रांत भूरिया शामिल रहेंगे. बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि छात्र शिक्षा व्यवस्था में सुधार और NEET पेपर लीक पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे. वे समयबद्ध भर्तियां, समय पर परीक्षा परिणाम और भर्ती कैलेंडर लागू करने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे.

'लाठीचार्ज और गोलीबारी..': छात्रों पर वाटर कैनन, आंसू गैस, लाठीचार्ज और गोलीबारी जैसी कार्रवाई की गई. यह कदम लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है. उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर फैक्ट फाइंडिंग टीम घायल छात्रों से मुलाकात करेगी. टीम उनका

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कांग्रेस प्रदेश अध्य राजेश राम (ETV Bharat)

"गोली लगने से घायल सभी छात्रों को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए. साथ ही उनके इलाज, शिक्षा और भविष्य की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाए. दिल्ली से लेकर बिहार तक छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन पर जिस प्रकार दमन किया गया, वह लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है. छात्रों ने पूरी तरह शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से अपनी मांगें उठाई थीं. लेकिन इसके बावजूद उन पर बल प्रयोग और गोलीबारी की घटनाएं बेहद निंदनीय हैं." -राजेश राम, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस

दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग: राजेश राम ने कहा कि उन्होंने स्वयं अस्पताल के आईसीयू में भर्ती उस छात्र से मुलाकात की है, जिसे गोली लगी है. उनके अनुसार गोली छात्र के घुटने को पार करते हुए हड्डी को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर चुकी है. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. साथ ही प्रभावित छात्रों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस अपनी रिपोर्ट संबंधित मंचों पर रखेगी.

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