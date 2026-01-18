ETV Bharat / state

हिंदी में MBBS की पहल कागजों तक, बिहार में एक भी छात्र नहीं कर रहे हिंदी मीडियम से मेडिकल की पढ़ाई, जानें क्यों?

बिहार में हिंदी में एमबीबीएस करने का सपना बिखर रहा है. कागज पर शुरू हुई क्रांति को अब किताबों-जर्नल्स की अनुपस्थिति ने रोक दिया है.

MBBS IN HINDI MEDIUM IN BIHAR
बिहार में एमबीबीएस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 18, 2026 at 5:57 PM IST

8 Min Read
पटना: बिहार में हिंदी मीडियम में एमबीबीएस की पढ़ाई को लेकर शुरू की गई महत्वाकांक्षी पहल अब जमीनी हकीकत से टकराकर ठहरती नजर आ रही है. साल 2024-25 के शैक्षणिक सत्र से बिहार में हिंदी मीडियम में एमबीबीएस की पढ़ाई की औपचारिक शुरुआत की गई थी. इसके साथ ही बिहार, मध्य प्रदेश के बाद देश का दूसरा राज्य बना, जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू की गई.

हिंदी मीडियम का विकल्प बना कागजी: सरकार का उद्देश्य था कि हिंदी मीडियम से पढ़कर आने वाले छात्रों को मेडिकल शिक्षा में भाषा की बाधा न झेलनी पड़े, लेकिन एक साल में ही यह प्रयोग लगभग पूरी तरह असफल होता दिख रहा है. हिंदी मीडियम का विकल्प कागजों में तो मौजूद है, लेकिन क्लासरूम और लाइब्रेरी में उसकी कोई ठोस मौजूदगी नहीं दिखती.

बिहार में क्यों नहीं हो रही हिंदी में एमबीबीएस (ETV Bharat)

हिंदी में एमबीबीएस करने वालों की संख्या: वर्तमान स्थिति यह है कि बिहार के किसी भी मेडिकल कॉलेज में एक भी छात्र हिंदी मीडियम से एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं कर रहे है. पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (पीएमसीएच) में शुरुआत में कुछ छात्रों ने हिंदी मीडियम में एडमिशन जरूर लिया था, लेकिन व्यावहारिक दिक्कतों के कारण पहले ही सेमेस्टर में सभी छात्रों ने खुद को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर लिया.

हिंदी में स्टडी मैटेरियल की कमी: छात्रों और शिक्षकों से बातचीत में जो सबसे बड़ी वजह सामने आई है, वह है हिंदी मीडियम में मेडिकल की पाठ्य पुस्तकों और रिसर्च मटेरियल की भारी कमी. मेडिकल की पढ़ाई केवल क्लासरूम लेक्चर तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसके लिए स्टैंडर्ड टेक्स्टबुक, जर्नल, रिसर्च पेपर और रेफरेंस मटेरियल की जरूरत होती है, जो लगभग पूरी तरह अंग्रेजी माध्यम में ही उपलब्ध हैं. बिहार सरकार ने अपने स्तर से कुछ पुस्तकों का हिंदी अनुवाद जरूर कराया है, लेकिन यह संख्या न तो पर्याप्त है और न ही पूरे सिलेबस को कवर करती है.

हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को होती है दिक्कत: पीएमसीएच के मेडिकल स्टूडेंट सत्यम कुमार बताते हैं कि उन्होंने शुरू से हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है और वह बिहार बोर्ड के छात्र रहे हैं. उन्होंने इसी संस्थान से एमबीबीएस किया और फिलहाल यहीं से मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हिंदी मीडियम में मेडिकल की पढ़ाई सरकार की एक अच्छी पहल है, लेकिन व्यावहारिक दिक्कतें काफी ज्यादा हैं.

"अधिकांश शिक्षक अंग्रेजी में पढ़ाते हैं और बीमारियों से जुड़े ज्यादातर टर्म अंग्रेजी में ही होते हैं. अगर पूरा वाक्य हिंदी में हो और उसके भीतर जरूरी अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, तो छात्रों को समझने में ज्यादा आसानी होगी."-सत्यम कुमार, मेडिकल स्टूडेंट, पीएमसीएच

1 साल अंग्रेजी समझने में गया: सत्यम कुमार यह भी बताते हैं कि कॉलेज की लाइब्रेरी में हिंदी में मेडिकल की किताबें लगभग नहीं मिलतीं, जिससे समझना और कठिन हो जाता है. जब वह शुरुआती दौर में कॉलेज आए थे, तो उनका लगभग एक साल अंग्रेजी को ठीक से समझने में ही निकल गया. पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्हें रोज कई-कई घंटे मेहनत करनी पड़ी. उनका साफ कहना है कि अगर सरकार सच में हिंदी मीडियम में एमबीबीएस की पढ़ाई को सफल बनाना चाहती है, तो सबसे पहले पाठ्यपुस्तकों और रिसर्च पेपर का हिंदी में प्रकाशन कराना होगा.

डिक्शनरी लेकर करनी पड़ती है पढ़ाई: एमबीबीएस छात्र अंकुर कुमार का अनुभव भी कुछ ऐसा ही है. वह बताते हैं कि उन्होंने शुरू से बिहार बोर्ड में हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है और नीट परीक्षा में भी उन्होंने हिंदी में ही प्रश्नों के उत्तर दिए थे. लेकिन मेडिकल कॉलेज में आने के बाद उन्हें अंग्रेजी के बड़े-बड़े शब्द समझने में काफी परेशानी हुई. हालात ऐसे थे कि उन्हें मेडिकल डिक्शनरी खरीदनी पड़ी, जिसमें चिकित्सा जगत में इस्तेमाल होने वाले अंग्रेजी शब्दों का हिंदी अनुवाद रहता है.

"शिक्षक क्लास में टॉपिक अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही हिंदी में भी समझा देते हैं, जिससे थोड़ी सहूलियत मिलती है. इसके बावजूद परीक्षा के समय आंसर अंग्रेजी में ही लिखना होता है और नोट्स भी अंग्रेजी में ही बनाए जाते हैं."-अंकुर कुमार, एमबीबीएस छात्र

शुरू में अंग्रेजी में पढ़ना चुनौती पूर्ण होता है: एक अन्य एमबीबीएस छात्र नीरज कुमार बताते हैं कि उन्होंने भी शुरू से हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है और उनके लिए अंग्रेजी मीडियम से एमबीबीएस की पढ़ाई करना शुरुआत में काफी चुनौतीपूर्ण रहा. पिछले एक साल में कुछ टॉपिक पर हिंदी में पुस्तकें जरूर उपलब्ध होने लगी हैं, लेकिन अभी भी मेडिकल फील्ड में हिंदी पुस्तकों की भारी कमी है.

"हिंदी भाषी हैं और उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी हिंदी मीडियम से हुई है, इसलिए अगर हिंदी मीडियम में मेडिकल की किताबें मिल जाती, तो कई टॉपिक को समझना बहुत आसान हो जाता. अभी पढ़ाई करते समय पास में डिक्शनरी रखनी पड़ती है."-नीरज कुमार, एमबीबीएस छात्र

अलग-अलग हो हिंदी और अंग्रेजी मीडियम के क्लास: एमबीबीएस छात्र गौरव कुमार मानते हैं कि क्लास में प्रोफेसर अंग्रेजी के बड़े सेंटेंस को भी हिंदी में समझा देते हैं, लेकिन नोट्स अंग्रेजी में ही बनाए जाते हैं. वह बताते हैं कि कॉलेज में कई शिक्षक हिंदी भाषी हैं, लेकिन साथ ही नॉर्थ ईस्ट और साउथ के राज्यों से भी छात्र पढ़ने आते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में पढ़ने में ज्यादा सहूलियत होती है.

"अगर हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले छात्रों के लिए अलग से हिंदी मीडियम की क्लासेस चलाई जाएं, तो यह पहल सफल हो सकती है. लेकिन एक ही क्लासरूम में शिक्षक द्वारा कुछ छात्रों के लिए हिंदी और कुछ के लिए अंग्रेजी में नोट्स तैयार कराना व्यावहारिक नहीं है. इसके अलावा लाइब्रेरी में भी हिंदी कंटेंट की भारी कमी है और जितने भी रिसर्च जर्नल्स प्रकाशित होते हैं, उनका हिंदी अनुवाद कॉलेज में उपलब्ध नहीं है."-गौरव कुमार, एमबीबीएस छात्र

हिंदी में पढ़ने के लिए नहीं आते एप्लीकेशन: संस्थान के स्तर पर देखें तो पीएमसीएच के प्राचार्य प्रोफेसर डॉ. कौशल किशोर का कहना है कि फिलहाल उनके कॉलेज में हिंदी मीडियम में मेडिकल की पढ़ाई को लेकर छात्रों ने कोई खास जिज्ञासा नहीं दिखाई है. उनके पास इस संबंध में कोई आवेदन भी प्राप्त नहीं हुआ है और वर्तमान में कॉलेज में कोई भी छात्र हिंदी मीडियम से एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं कर रहा है.

"मुझे जहां तक पता है कॉलेज की लाइब्रेरी में भी लगभग सभी पुस्तकें अंग्रेजी मीडियम में ही उपलब्ध हैं. कॉलेज में हिंदी मीडियम में मेडिकल की पढ़ाई को लेकर छात्रों ने भी कोई खास जिज्ञासा नहीं दिखाई है."-प्रोफेसर डॉ. कौशल किशोर, प्राचार्य, पीएमसीएच

हिंदी में पुस्तकें कराई जा रही प्रकाशित: वहीं दूसरी ओर बिहार चिकित्सा महाविद्यालय के वाइस चांसलर डॉ बिंदे कुमार का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के अनुरूप अंग्रेजी में मौजूद मेडिकल पुस्तकों का हिंदी अनुवाद कराया जा रहा है. उनके मुताबिक, काफी पुस्तकें हिंदी में अनुवाद कर प्रकाशित की जा चुकी हैं और आने वाले कुछ वर्षों में हिंदी मीडियम में मेडिकल की पढ़ाई के लिए पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध हो जाएंगी.

"इस बात पर गहन विचार किया जाएगा कि हिंदी मीडियम से 12वीं तक पढ़ाई करने वाले छात्र अंग्रेजी कठिन लगने के बावजूद मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी में ही क्यों कर रहे हैं. छात्रों को जो दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर कदम उठाए जाएंगे."-डॉ. बिंदे कुमार, वाइस चांसलर, बिहार चिकित्सा महाविद्यालय

नीति सही लेकिन तैयारी अधूरी थी: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार के पूर्व अध्यक्ष डॉ अजय कुमार का मानना है कि सरकार की मंशा सही थी और हिंदी मीडियम में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करना एक अच्छी पहल है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जापान, चीन, रूस और फ्रांस जैसे देशों में मेडिकल की पढ़ाई स्थानीय भाषा में ही होती है. भारत में भी अगर यह पहल की गई है, तो यह सकारात्मक कदम है.

"इसे लागू करने से पहले पर्याप्त पाठ्यपुस्तकें और रिसर्च पेपर हिंदी में उपलब्ध कराए जाने चाहिए थे. साथ ही हिंदी में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देना भी जरूरी था. अगर यह सब पहले किया गया होता, तो आज बिहार में हिंदी मीडियम से एमबीबीएस करने वाले छात्र जरूर मिलते."-डॉ. अजय कुमार, पूर्व अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार

