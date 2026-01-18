ETV Bharat / state

हिंदी में MBBS की पहल कागजों तक, बिहार में एक भी छात्र नहीं कर रहे हिंदी मीडियम से मेडिकल की पढ़ाई, जानें क्यों?

पटना: बिहार में हिंदी मीडियम में एमबीबीएस की पढ़ाई को लेकर शुरू की गई महत्वाकांक्षी पहल अब जमीनी हकीकत से टकराकर ठहरती नजर आ रही है. साल 2024-25 के शैक्षणिक सत्र से बिहार में हिंदी मीडियम में एमबीबीएस की पढ़ाई की औपचारिक शुरुआत की गई थी. इसके साथ ही बिहार, मध्य प्रदेश के बाद देश का दूसरा राज्य बना, जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू की गई.

हिंदी मीडियम का विकल्प बना कागजी: सरकार का उद्देश्य था कि हिंदी मीडियम से पढ़कर आने वाले छात्रों को मेडिकल शिक्षा में भाषा की बाधा न झेलनी पड़े, लेकिन एक साल में ही यह प्रयोग लगभग पूरी तरह असफल होता दिख रहा है. हिंदी मीडियम का विकल्प कागजों में तो मौजूद है, लेकिन क्लासरूम और लाइब्रेरी में उसकी कोई ठोस मौजूदगी नहीं दिखती.

बिहार में क्यों नहीं हो रही हिंदी में एमबीबीएस (ETV Bharat)

हिंदी में एमबीबीएस करने वालों की संख्या: वर्तमान स्थिति यह है कि बिहार के किसी भी मेडिकल कॉलेज में एक भी छात्र हिंदी मीडियम से एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं कर रहे है. पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (पीएमसीएच) में शुरुआत में कुछ छात्रों ने हिंदी मीडियम में एडमिशन जरूर लिया था, लेकिन व्यावहारिक दिक्कतों के कारण पहले ही सेमेस्टर में सभी छात्रों ने खुद को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर लिया.

हिंदी में स्टडी मैटेरियल की कमी: छात्रों और शिक्षकों से बातचीत में जो सबसे बड़ी वजह सामने आई है, वह है हिंदी मीडियम में मेडिकल की पाठ्य पुस्तकों और रिसर्च मटेरियल की भारी कमी. मेडिकल की पढ़ाई केवल क्लासरूम लेक्चर तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसके लिए स्टैंडर्ड टेक्स्टबुक, जर्नल, रिसर्च पेपर और रेफरेंस मटेरियल की जरूरत होती है, जो लगभग पूरी तरह अंग्रेजी माध्यम में ही उपलब्ध हैं. बिहार सरकार ने अपने स्तर से कुछ पुस्तकों का हिंदी अनुवाद जरूर कराया है, लेकिन यह संख्या न तो पर्याप्त है और न ही पूरे सिलेबस को कवर करती है.

हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को होती है दिक्कत: पीएमसीएच के मेडिकल स्टूडेंट सत्यम कुमार बताते हैं कि उन्होंने शुरू से हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है और वह बिहार बोर्ड के छात्र रहे हैं. उन्होंने इसी संस्थान से एमबीबीएस किया और फिलहाल यहीं से मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हिंदी मीडियम में मेडिकल की पढ़ाई सरकार की एक अच्छी पहल है, लेकिन व्यावहारिक दिक्कतें काफी ज्यादा हैं.

"अधिकांश शिक्षक अंग्रेजी में पढ़ाते हैं और बीमारियों से जुड़े ज्यादातर टर्म अंग्रेजी में ही होते हैं. अगर पूरा वाक्य हिंदी में हो और उसके भीतर जरूरी अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, तो छात्रों को समझने में ज्यादा आसानी होगी."-सत्यम कुमार, मेडिकल स्टूडेंट, पीएमसीएच

1 साल अंग्रेजी समझने में गया: सत्यम कुमार यह भी बताते हैं कि कॉलेज की लाइब्रेरी में हिंदी में मेडिकल की किताबें लगभग नहीं मिलतीं, जिससे समझना और कठिन हो जाता है. जब वह शुरुआती दौर में कॉलेज आए थे, तो उनका लगभग एक साल अंग्रेजी को ठीक से समझने में ही निकल गया. पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्हें रोज कई-कई घंटे मेहनत करनी पड़ी. उनका साफ कहना है कि अगर सरकार सच में हिंदी मीडियम में एमबीबीएस की पढ़ाई को सफल बनाना चाहती है, तो सबसे पहले पाठ्यपुस्तकों और रिसर्च पेपर का हिंदी में प्रकाशन कराना होगा.

डिक्शनरी लेकर करनी पड़ती है पढ़ाई: एमबीबीएस छात्र अंकुर कुमार का अनुभव भी कुछ ऐसा ही है. वह बताते हैं कि उन्होंने शुरू से बिहार बोर्ड में हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है और नीट परीक्षा में भी उन्होंने हिंदी में ही प्रश्नों के उत्तर दिए थे. लेकिन मेडिकल कॉलेज में आने के बाद उन्हें अंग्रेजी के बड़े-बड़े शब्द समझने में काफी परेशानी हुई. हालात ऐसे थे कि उन्हें मेडिकल डिक्शनरी खरीदनी पड़ी, जिसमें चिकित्सा जगत में इस्तेमाल होने वाले अंग्रेजी शब्दों का हिंदी अनुवाद रहता है.

"शिक्षक क्लास में टॉपिक अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही हिंदी में भी समझा देते हैं, जिससे थोड़ी सहूलियत मिलती है. इसके बावजूद परीक्षा के समय आंसर अंग्रेजी में ही लिखना होता है और नोट्स भी अंग्रेजी में ही बनाए जाते हैं."-अंकुर कुमार, एमबीबीएस छात्र

शुरू में अंग्रेजी में पढ़ना चुनौती पूर्ण होता है: एक अन्य एमबीबीएस छात्र नीरज कुमार बताते हैं कि उन्होंने भी शुरू से हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है और उनके लिए अंग्रेजी मीडियम से एमबीबीएस की पढ़ाई करना शुरुआत में काफी चुनौतीपूर्ण रहा. पिछले एक साल में कुछ टॉपिक पर हिंदी में पुस्तकें जरूर उपलब्ध होने लगी हैं, लेकिन अभी भी मेडिकल फील्ड में हिंदी पुस्तकों की भारी कमी है.