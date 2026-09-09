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देहरादून के पीजी में छात्र ने की जीवन लीला समाप्त, मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट, उलझी मौत की गुत्थी

देहरादून: कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत देहराखास इलाके में एक पीजी में 21 वर्षीय छात्र ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने मृतक के परिजनों को भी घटना की जानकारी दे दी है.

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान 21 वर्षीय सौरव कुमार राय निवासी पश्चिमी चंपारण, बिहार के रूप में हुई है. सौरव देहरादून में एसजीआरआर पटेल नगर कॉलेज में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी फर्स्ट ईयर का छात्र था. जबकि देहराखास में नर्सिंग कॉलेज के पास स्थित पीजी में रह रहा था.

पटेल नगर पुलिस के मुताबिक, घटना 8 सितंबर की है. सौरव का रूम पार्टनर प्रांजल शाम करीब 7:43 बजे कॉलेज से वापस कमरे पर पहुंचा. कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. काफी आवाज देने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो प्रांजल ने दरवाजे की कुंडी तोड़ दी. अंदर पहुंचने पर सौरव अचेत अवस्था में दिखा.