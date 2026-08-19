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बिहार STF की बड़ी कार्रवाई: 1.67 करोड़ का गांजा बरामद, लग्जरी गाड़ी के साथ तस्कर गिरफ्तार

सीतामढ़ी: सीतामढ़ी में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बिहार STF को बड़ी सफलता मिली है. STF की टीम ने रीगा थाना क्षेत्र के संग्राम फंदह गांव में छापेमारी कर एक घर से करीब 334 किलोग्राम गांजा बरामद किया है. बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 67 लाख रुपये बताई जा रही है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. इतनी बड़ी मात्रा में गांजा बरामद होने के बाद पुलिस अब पूरे तस्करी नेटवर्क की पड़ताल में जुट गई है.

STF की बड़ी कार्रवाई: दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि रीगा थाना क्षेत्र के संग्राम फंदह गांव में एक व्यक्ति के घर में भारी मात्रा में गांजा छिपाकर रखा गया है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए STF ने पहले इसकी सत्यता की जांच की और इसके बाद टीम ने संबंधित स्थान पर छापेमारी की. STF की टीम ने पूरी तैयारी के साथ गांव में पहुंचकर संदिग्ध घर की तलाशी ली. तलाशी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

घर में छिपाकर रखी गई थी गांजे की बड़ी खेप: पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि गांजे की यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे सीतामढ़ी या आसपास के इलाकों में कहां पहुंचाया जाना था. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जय नारायण महतो को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से गांजे के अलावा एक लग्जरी चारपहिया वाहन और अन्य सामान भी जब्त किया है. जब्त वाहन की भूमिका भी जांच के दायरे में है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कहीं इसी वाहन के जरिए मादक पदार्थों की ढुलाई तो नहीं की जाती थी.

आरोपी से पूछताछ: STF और स्थानीय पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस अवैध कारोबार में उसके साथ और कौन-कौन लोग जुड़े हैं. पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है. साथ ही उसके संपर्क में रहने वाले लोगों, संदिग्ध मोबाइल नंबरों और मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री से जुड़े संभावित नेटवर्क की भी जांच की जा रही है. पुलिस को आशंका है कि इस मामले में और भी लोगों की संलिप्तता सामने आ सकती है.