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बिहार STF ने कारतूस तस्कर को दबोचा, 19000 से अधिक बुलेट बरामद

पुलिस को पहले ही सूचना मिली थी कि एक कार में कुछ सप्लायर भारी मात्रा में अवैध कारतूस लेकर बिहार आने वाले हैं. सूचना की जांच कराकर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने रविवार से ही निगरानी और घेराबंदी शुरू कर दी थी. हालांकि तस्कर रविवार की रात वाराणसी में ही रुक गये. सोमवार की सुबह उनके बिहार में प्रवेश करने की सूचना मिलते ही एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की टीम अलर्ट हो गयी.

कार्रवाई के दौरान तस्करों से एक लोडेड पिस्टल भी बरामद हुई है. गिरफ्तार आरोपितों में दो मुजफ्फरपुर और एक सिवान जिले का रहने वाला बताया जाता है. पुलिस सूत्रों के अनुसार बरामद सभी कारतूस 7.65 एमएम के हैं. शुरुआती जांच में पता चला है कि कारतूस उत्तर प्रदेश से लाये जा रहे थे. इन्हें मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के इलाकों में खपाने की योजना थी.

इसी बीच सोमवार को सुबह करीब दस बजे कोईलवर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने मनभावन मोड़ के पास मोर्चा संभाल लिया. जैसे ही तस्करों की कार वहां पहुंची, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया. पुलिस से घिरा देख कार सवार तस्करों ने भागने का प्रयास किया. गाड़ी मोड़ने के दौरान पीछे से आ रही कार में टक्कर मार दी. इसके बाद आगे भागने की कोशिश में सामने से आ रही कार को भी टक्कर मार दी.

भागने के क्रम में दो कारों को मारी टक्कर

हादसे में दोनों कारों का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. इसके बाद पुलिस ने एसयूवी में सवार तीनों आरोपियों को दबोच लिया. सदर एसडीपीओ-2 रणजीत कुमार सिंह ने बताया कि ''तस्कर काफी सतर्कता बरत रहे थे. वे अपने साथ मोबाइल फोन, जीपीएस या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ताकि उनकी लोकेशन और गतिविधियों का पता नहीं चल सके.''

लोडेड पिस्टल भी तस्करों से बरामद

तलाशी के दौरान एक आरोपित की कमर से लोडेड पिस्टल बरामद हुई. पूछताछ में तीनों ने इस धंधे में अपनी पेशेवर संलिप्तता भी स्वीकार की है. भारी मात्रा में कारतूस की बरामदगी के बाद दोपहर में एसटीएफ के एसपी, डीएसपी साथ ही एमआईए के अधिकारी भी पटना से कोईलवर पहुंचे और गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ की. पुलिस और एसटीएफ की टीम आरोपितों के आपराधिक इतिहास के साथ उनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज खंगाल रही है. कारतूस के सप्लायर और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में भी पुलिस जुटी है.

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