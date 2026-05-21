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बिहार की सब्जी मंडी में चल रहा था 'अंतरराष्ट्रीय हवाला' का खेल, लाखों की नेपाली-भारतीय करेंसी के साथ 2 दबोचे गए

लंबे समय से ये अवैध करेंसी एक्सचेंज का धंधा चल रहा था. गुप्त सूचना पर दोनों टीमों ने यह बड़ी छापेमारी की. पढ़ें खबर

INDO NEPAL BORDER HAWALA SCAM
लाखों की नेपाली-भारतीय करेंसी के साथ 2 गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 21, 2026 at 1:50 PM IST

3 Min Read
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रक्सौल: बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित रक्सौल में पटना STF और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के जरिए हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. कार्रवाई के दौरान सब्जी बाजार स्थित अवैध करेंसी एक्सचेंज काउंटर से 17.87 लाख नेपाली और 13.04 लाख भारतीय रुपये बरामद हुए हैं. इस छापेमारी में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है.

अवैध एक्सचेंज पर रेड: यह मामला रक्सौल के व्यस्त सब्जी बाजार का है, जहां लंबे समय से अवैध करेंसी एक्सचेंज धंधा चल रहा था. गुप्त सूचना पर पटना STF के डीएसपी की टीम ने रक्सौल पुलिस के साथ मिलकर यह बड़ी छापेमारी की.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

मंडी में हड़कंप और जब्ती: STF की अचानक छापेमारी से सब्जी बाजार में हड़कंप मच गया और दुकानदार-ग्राहक भागने लगे. संयुक्त टीम ने मौके से 17.87 लाख नेपाली और 13.04 लाख भारतीय रुपये बरामद किए हैं.

दो संदिग्ध हिरासत में: पुलिस ने छापेमारी के दौरान मौके से दो लोगों को हिरासत में लिया है. दोनों से अभी STF और रक्सौल पुलिस संयुक्त रूप से पूछताछ कर रही है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह काउंटर बिना किसी लाइसेंस के चलाया जा रहा था.

हवाला का बड़ा खेल: शुरुआती जांच में ये भी पता चला है कि यहां हवाला के जरिए पैसे का लेन-देन और मनमाने रेट पर करेंसी बदली जा रही थी. पटना STF के डीएसपी ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों से पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

"बरामद रकम के स्रोत और इस अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की जांच की जा रही है. सीमा क्षेत्र में बिना अनुमति करेंसी एक्सचेंज गैरकानूनी है."- STF अधिकारी

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सब्जी मंडी में पुलिस की कार्रवाई (ETV Bharat)

सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा: रक्सौल थानाध्यक्ष ने बताया कि सीमा पर इस तरह के अवैध एक्सचेंज काउंटर सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं. इनके जरिए टेरर फंडिंग और तस्करी के पैसे भी खपाए जाने की आशंका रहती है. इसलिए पुलिस और STF की नजर लगातार ऐसे ठिकानों पर बनी हुई है.

कड़ी कार्रवाई की चेतावनी: प्रशासन ने चेतावनी दी है कि केवल अधिकृत एजेंसियां ही मुद्रा बदल सकती हैं और ऐसे अवैध धंधेबाजों पर कड़ी कार्रवाई होगी. अधिकारी ने बताया कि बरामद कैश जब्त कर हिरासत में लिए गए लोगों पर केस दर्ज किया जा रहा है.

नेटवर्क पर नजर: STF को उम्मीद है कि पूछताछ में हवाला नेटवर्क के और भी बड़े नाम सामने आएंगे. भारत-नेपाल सीमा पर हुई इस कार्रवाई से अवैध काम करने वालों में भारी हड़कंप मच गया है. इस बड़ी कार्रवाई के बाद सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां और भी ज्यादा सतर्क हो गई हैं. पुलिस द्वारा क्षेत्र में चल रहे अन्य अवैध काउंटरों की तलाश भी तेज कर दी गई है.

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रक्सौल में हवाला कारोबार
हवाला कारोबार का भंडाफोड़
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