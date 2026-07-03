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बिहार STF की वांटेड अपराधियों से सीधी मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद पकड़े गए दो बदमाश

वैशाली में एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद दो वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पढ़ें-

STF और पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोचा
ताजपुर से शुरू हुआ था ऑपरेशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 3, 2026 at 8:55 PM IST

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वैशाली : बिहार के वैशाली जिला अंतर्गत बालिगांव थाना क्षेत्र में बिहार एसटीएफ और समस्तीपुर जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर के बाद दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी है, जबकि उसका दूसरा साथी भी इस क्रॉस-फायरिंग में घायल हुआ है.

ताजपुर से शुरू हुआ था ऑपरेशन : गिरफ्तार अपराधियों की पहचान मुजफ्फरपुर निवासी अमन साहनी और समस्तीपुर निवासी उसके सहयोगी के रूप में हुई है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, समस्तीपुर पुलिस और बिहार एसटीएफ की टीम को इन अपराधियों के मूवमेंट की सटीक खुफिया जानकारी मिली थी. इसके बाद टीम ने समस्तीपुर के ताजपुर इलाके से ही संदिग्धों का पीछा करना शुरू कर दिया.

वैशाली में हुई अपराधियों से मुठभेड़
वैशाली में हुई अपराधियों से मुठभेड़ (ETV Bharat)

STF और पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोचा : समस्तीपुर पुलिस और बिहार एसटीएफ की टीम समस्तीपुर के ताजपुर इलाके से इन अपराधियों का पीछा कर रही थी. भागने के क्रम में जैसे ही अपराधियों का सामना वैशाली जिले के बालिगांव थाना क्षेत्र में पुलिस बल से हुआ, उन्होंने खुद को घिरा देख पुलिस टीम पर फायरिंग झोंक दी. आत्मरक्षार्थ पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों अपराधी घायल होकर मौके पर ही दबोच लिए गए.

लूटपाट के कई मामलों में थे वांछित : पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, पकड़े गए दोनों अपराधी क्षेत्र में लूटपाट की कई गंभीर वारदातों में लंबे समय से वांछित (वांटेड) चल रहे थे. मुठभेड़ में घायल होने के बाद दोनों आरोपियों को तत्काल कड़ी सुरक्षा के बीच इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है.

"इस गिरोह के खिलाफ लगातार पीछा किया जा रहा था. इसी पीछा करने के क्रम में आज पुलिस से मुठभेड़ हुआ है. जिसमें अमन कुमार को दाएं पैर में गोली लगी है. भागने के दौरान उसके साथी लक्ष्मी को भी गिरफ्तार किया गया है. उसका पैर मुठभेड़ के बाद फ्रैक्चर कर गया है. दोनों का इलाज कराया जा रहा है."- संजय पांडेय, एएसपी, समस्तीपुर पुलिस

मौके पर दलबल पहुंचे एसपी वैशाली : घटना की सूचना प्राप्त होते ही वैशाली के पुलिस अधीक्षक (SP) शुभांक मिश्रा स्वयं दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की विधिक जांच शुरू कर दी है. एहतियात के तौर पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे बालिगांव क्षेत्र को अस्थाई रूप से पुलिस छावनी में तब्दील कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

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