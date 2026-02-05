ETV Bharat / state

बेंगलुरु में बिहार के 4 लाख के इनामी पिता-पुत्र गिरफ्तार, ट्रांजिट रिमांड पर लाया जा रहा है पटना

बेंगलुरु से अपराधी पिता पुत्र गिरफ्तार ( ETV Bharat )

पटना: बिहार स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पटना जिले के तीन लाख रुपये के इनामी अपराधी मनोज सिंह और एक लाख रुपये के इनामी माणिक सिंह को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों पिता-पुत्र लंबे समय से फरार चल रहे थे. हत्या समेत कई गंभीर आपराधिक मामलों में इनकी तलाश थी. 3 फरवरी 2026 को एसटीएफ की विशेष टीम ने बेंगलुरु स्टेट इंटेलिजेंस पुलिस के सहयोग से इन्हें अरेस्ट किया है. बेंगलुरु से अपराधी पिता पुत्र गिरफ्तार: गिरफ्तार पिता-पुत्र मनोज सिंह और माणिक सिंह पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र के शंभुपुरा गांव के रहने वाले हैं. एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि दोनों अपराधी बेंगलुरु में छिपकर रह रहे हैं. सूचना के सत्यापन के बाद विशेष टीम का गठन किया गया और बेंगलुरु के कोदिगेहल्ली थाना क्षेत्र में छापेमारी कर दोनों को दबोच लिया गया. दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाया जा रहा है. बिहार एसटीएफ की कार्रवाई (बिहार पुलिस की विज्ञप्ति) गिरफ्तारी से पहले बनाया वीडियो: उधर गिरफ्तारी से ठीक पहले माणिक सिंह ने वीडियो बनाकर पोस्ट किया था. जिसमें उसने कहा, 'मैं माणिक सिंह, शंभुपुरा, थाना नौबतपुर पटना के रहने वाले हैं. पिता हमारे ये मनोज सिंह, ये पत्नी और बेटी सबलोग फुल फैमिली हमलोग बेंगलोर में यहां पर हैं, कोदिगेहल्ली में मानस हॉस्टिपल के बैक साइ़ड थर्ड नंबर बिल्डिंग में. हमारे और हमारे पिता को ले जाकर फर्जी मुठभेड़ किया जाएगा. हथियार बरामद के नाम पर या भागने के नाम पर मुठभेड़ कर हमको मारा जाएगा. दोनों लोगों को मार दिया जाएगा. या पैर में या जान से मार दिया जाएगा. फर्जी मुठभेड़ किया जाएगा. दिवाकर सर की टीम है, नीरज सर हैं. नीचे हमारे बिल्डिंग को घेरे हुए है पूरा. पिता-पुत्र हैं. बेंगलोर से हमलोग अरेस्ट हो गए हैं. हम और हमारे पिताजी.' गिरफ्तारी से पहले इनामी पिता-पुत्र का वीडियो (ETV Bharat)