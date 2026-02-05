ETV Bharat / state

बेंगलुरु में बिहार के 4 लाख के इनामी पिता-पुत्र गिरफ्तार, ट्रांजिट रिमांड पर लाया जा रहा है पटना

बिहार एसटीएफ ने हत्या के आरोपी पिता-पुत्र को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है. हालांकि उसने वीडियो बनाकर एनकाउंडर की आशंका जताई है. पढ़ें खबर..

Bihar STF
बेंगलुरु से अपराधी पिता पुत्र गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 5, 2026 at 2:05 PM IST

4 Min Read
पटना: बिहार स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पटना जिले के तीन लाख रुपये के इनामी अपराधी मनोज सिंह और एक लाख रुपये के इनामी माणिक सिंह को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों पिता-पुत्र लंबे समय से फरार चल रहे थे. हत्या समेत कई गंभीर आपराधिक मामलों में इनकी तलाश थी. 3 फरवरी 2026 को एसटीएफ की विशेष टीम ने बेंगलुरु स्टेट इंटेलिजेंस पुलिस के सहयोग से इन्हें अरेस्ट किया है.

बेंगलुरु से अपराधी पिता पुत्र गिरफ्तार: गिरफ्तार पिता-पुत्र मनोज सिंह और माणिक सिंह पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र के शंभुपुरा गांव के रहने वाले हैं. एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि दोनों अपराधी बेंगलुरु में छिपकर रह रहे हैं. सूचना के सत्यापन के बाद विशेष टीम का गठन किया गया और बेंगलुरु के कोदिगेहल्ली थाना क्षेत्र में छापेमारी कर दोनों को दबोच लिया गया. दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाया जा रहा है.

Bihar STF
बिहार एसटीएफ की कार्रवाई (बिहार पुलिस की विज्ञप्ति)

गिरफ्तारी से पहले बनाया वीडियो: उधर गिरफ्तारी से ठीक पहले माणिक सिंह ने वीडियो बनाकर पोस्ट किया था. जिसमें उसने कहा, 'मैं माणिक सिंह, शंभुपुरा, थाना नौबतपुर पटना के रहने वाले हैं. पिता हमारे ये मनोज सिंह, ये पत्नी और बेटी सबलोग फुल फैमिली हमलोग बेंगलोर में यहां पर हैं, कोदिगेहल्ली में मानस हॉस्टिपल के बैक साइ़ड थर्ड नंबर बिल्डिंग में. हमारे और हमारे पिता को ले जाकर फर्जी मुठभेड़ किया जाएगा. हथियार बरामद के नाम पर या भागने के नाम पर मुठभेड़ कर हमको मारा जाएगा. दोनों लोगों को मार दिया जाएगा. या पैर में या जान से मार दिया जाएगा. फर्जी मुठभेड़ किया जाएगा. दिवाकर सर की टीम है, नीरज सर हैं. नीचे हमारे बिल्डिंग को घेरे हुए है पूरा. पिता-पुत्र हैं. बेंगलोर से हमलोग अरेस्ट हो गए हैं. हम और हमारे पिताजी.'

गिरफ्तारी से पहले इनामी पिता-पुत्र का वीडियो (ETV Bharat)

पास से क्या मिला?: गिरफ्तारी के दौरान टीम ने उनके पास से नगद 11,290 रुपये, एक सोने का हार, 8 डोंगल, 9 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 3 कीपैड मोबाइल फोन सहित अन्य कई सामान बरामद किए हैं. जब्त सामग्री की जांच की जा रही है, ताकि इनके नेटवर्क और गतिविधियों के बारे में और जानकारी मिल सके.

हत्याकांड में थी तलाश: एसटीएफ के अनुसार, मनोज सिंह और माणिक सिंह कई संगीन मामलों में वांछित रहे हैं. 15 दिसंबर 2023 को दानापुर कोर्ट परिसर में न्यायिक अभिरक्षा के दौरान छोटे सरकार नामक व्यक्ति की हत्या की साजिश में इनकी संलिप्तता सामने आई थी. इसके अलावा मार्च 2025 में नौबतपुर थाना क्षेत्र के निवासी मनीष कुमार उर्फ मनु कुमार की हत्या के मामले में भी दोनों आरोपी बताए गए हैं.

17 से ज्यादा मामले दर्ज: पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मनोज सिंह के खिलाफ पटना जिले के विभिन्न थानों समेत अन्य राज्यों में हत्या, रंगदारी, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के 20 से अधिक मामले दर्ज हैं. वहीं माणिक सिंह पर भी हत्या, रंगदारी, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट समेत 17 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज बताए जाते हैं.

क्या बोले पुलिस कमिश्नर?: बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को बिहार पुलिस बेंगलुरु आई थी. यहां उन्होंने हमारे नॉर्थ ईस्ट डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को इन्फॉर्म किया और हमारी लोकल पुलिस की मदद से दोनों को कस्टडी में ले लिया. ये दोनों बिहार में हुए कई केस में शामिल हैं. उन्हें ट्रांजिट वारंट के बेसिस पर अरेस्ट किया गया. बिहार से पहली टीम में सिर्फ एक स्टाफ मेंबर आया था. बाद में, उन्होंने कोदिगेहल्ली में हमारी मदद ली और आरोपियों को गिरफ्तार किया.

"कुख्यात अपराधी मनोज सिंह और माणिक सिंह को गिरफ्तारी के बाद बैंगलोर कोर्ट में पेश करने के बाद बिहार पुलिस को सौंप दिया गया है. आरोपी पिछले दो साल से कोदिगेहल्ली पुलिस स्टेशन की सीमा में रह रहे थे. उन पर बिहार में कई मामले दर्ज हैं."- सीमांत कुमार सिंह, पुलिस कमिश्नर, बेंगलुरु सिटी

