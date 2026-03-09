ETV Bharat / state

गिरिडीह में बिहार एसटीएफ का छापा, नक्सली कांड के दो आरोपी गिरफ्तार

गिरिडीहः नक्सली कांड के दो आरोपियों की गिरफ्तारी बिहार एसटीएफ ने की है. पुलिस के मुताबिक जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें पहला आरोपी जमुई जिला के चरकापत्थर थाना क्षेत्र के चिलकाखार गांव निवासी दरोगी यादव का पुत्र पंकज यादव शामिल है और दूसरा कोडरमा जिला अंतर्गत सतगांवा थाना क्षेत्र के तांतीभागलपुर गांव निवासी सुदामा सिंह का पुत्र पवन सिंह शामिल है.

कई और ठिकानों पर छापेमारी की गई

दोनों को बेंगाबाद थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है. यह सफलता पटना एसटीएफ और बेंगाबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मिली है. बताया गया कि दोनों अभियुक्तों के बेंगाबाद थाना इलाके में रहने की सूचना बिहार के पटना एसटीएफ को मिली थी. इस सूचना पर पटना एसटीएफ की टीम गिरिडीह पहुंची. मामले की जानकारी एसपी डॉ. बिमल कुमार को दी गई. एसपी में सदर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव को निर्देश दिया कि बिहार पुलिस को सहयोग दिया जाए. इसके बाद बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में बिहार पटना से आई एसटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से छापा मार कर बेंगाबाद थाना क्षेत्र से दोनों को गिरफ्तार किया. बाद ने दोनों को अपने साथ बिहार ले गई. बताया जाता है कि दोनों से पूछताछ के बाद कई स्थानों पर छापेमारी की गई है.

कई थाना में दर्ज है मामला

पुलिस ने बताया कि दोनों के खिलाफ बिहार के जमुई जिले के चरकापत्थर थाना कांड संख्या 143/ 25 दर्ज है. यह कांड नक्सली घटना से जुड़ा हुआ है. बिहार पुलिस के मुताबिक दोनों नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सक्रिय सदस्य हैं. पुलिस ने यह भी बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों के विरुद्ध बिहार के जमुई, चकाई, चरकापत्थर और चंद्रदीप थाना के अलावा झारखंड के गिरिडीह जिला के तिसरी ब्लॉक और कोडरमा जिला के सतगांवा थाना में नक्सली गतिविधि के तहत मामला दर्ज है. उक्त दोनों नक्सली चरकापत्थर थाना क्षेत्र में जेल से बेल पर बाहर निकले नक्सली लखन यादव को गोली मार कर फरार थे.

