बिहार STF की बड़ी कार्रवाई, अंतरराज्यीय कुख्यात अपराधी संजू बाबा सिलीगुड़ी से गिरफ्तार

बिहार STF ने सिलीगुड़ी से कुख्यात अपराधी आलोक उर्फ संजू बाबा को गिरफ्तार किया. वह करोड़ों की ज्वेलरी लूट और कई मामलों में वांछित था.

notorious criminal Alok
कुख्यात अपराधी आलोक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 20, 2025 at 8:24 AM IST

पटना: बिहार पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से अंतरराज्यीय कुख्यात अपराधी आलोक कुमार उर्फ छोटू कुमार उर्फ संजू बाबा को गिरफ्तार कर लिया है. लंबे समय से फरार चल रहे इस अपराधी की तलाश में बिहार और पश्चिम बंगाल की पुलिस टीम जुटी थी. कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित इस अपराधी की गिरफ्तारी को पुलिस तंत्र के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई: बिहार STF को मिली गुप्त सूचना के आधार पर विशेष टीम ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी क्षेत्र में छापेमारी की. इस कार्रवाई में STF की टीम ने एक ठिकाने से आलोक उर्फ छोटू को धर दबोचा. गिरफ्तारी के समय अपराधी ने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम की तत्परता और मजबूत घेराबंदी के आगे वह सफल नहीं हो सका.

लूट और डकैती के कई मामलों में नामित: पुलिस के अनुसार आलोक कुमार पर बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट से संबंधित कई गंभीर मामले दर्ज हैं. वह लंबे समय से पुलिस की रडार पर था और अपने गिरोह के साथ मिलकर बड़े शहरों में संगठित अपराध को अंजाम देता था.

करोड़ों की ज्वेलरी लूट से जुड़ा है कुख्यात: सबसे चर्चित मामलों में से एक 22 जून 2025 को सिलीगुड़ी शहर के एक ज्वेलर्स में हुई करोड़ों की ज्वेलरी लूट भी शामिल है. अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने दिनदहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया था. जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी इनपुट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को आलोक की संलिप्तता का पता चला था. इसी प्रकरण के बाद से STF द्वारा उसकी लगातार तलाश की जा रही थी.

संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य: पुलिस सूत्रों के अनुसार आलोक कुमार संगठित अपराध में लम्बे समय से सक्रिय रहा है. उसके खिलाफ बिहार के कई जिलों में लूट, हथियारबंदी और अपराधी गिरोह संचालन के मामले दर्ज हैं. पश्चिम बंगाल में भी उसके खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज है. वह विभिन्न राज्यों में अपना ठिकाना बदल कर पुलिस से बचने की कोशिश करता था.

STF ने दी आधिकारिक जानकारी: बिहार STF ने इस गिरफ्तारी को लेकर आधिकारिक जानकारी दी है. बयान में कहा गया है कि यह कार्रवाई अंतरराज्यीय अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आलोक से कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है, जिनके आधार पर उसके गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचने में मदद मिलेगी.

अपराध नियंत्रण की दिशा में बड़ी कामयाबी: इस गिरफ्तारी के बाद बिहार STF और पश्चिम बंगाल पुलिस संयुक्त रूप से उससे पूछताछ करेगी. दोनों राज्यों की पुलिस को उम्मीद है कि इससे कई लंबित मामलों की कड़ियाँ जुड़ेंगी और बड़े क्राइम नेटवर्क का खुलासा होगा. बिहार STF ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या डायल 112 पर दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

