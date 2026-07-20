बिहार का कुख्यात जमीन माफिया संतोष डॉन गिरफ्तार, अमेरिकी मेड पिस्टल और कारतूस बरामद
बिहार STF और पटना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात अपराधी 'संतोष डॉन' अमेरिकी मेड पिस्टल एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार. पढ़ें खबर-
Published : July 20, 2026 at 8:55 AM IST
पटना: बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस की संयुक्त टीम ने लंबे समय से फरार कुख्यात भू-माफिया संजय कुमार उर्फ संतोष डॉन को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उसे खुसरूपुर थाना क्षेत्र के हेमजापुर गांव से दबोचा. छापेमारी के दौरान आरोपी के पास से एक पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस, करीब 20 हजार रुपये नकद और एक घड़ी बरामद हुई है.
28 से अधिक आपराधिक मामले: संतोष डॉन पर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत गंभीर धाराओं में 28 से ज्यादा मामले पटना और नालंदा जिले के विभिन्न थानों में दर्ज हैं. पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी. गिरफ्तारी को पटना पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है.
गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई: पुलिस सूत्रों के अनुसार, संतोष डॉन के खुसरूपुर क्षेत्र में छिपे होने की गुप्त सूचना मिलने के बाद एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रणनीति बनाई. छापेमारी बिना किसी अप्रिय घटना के सफल रही और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.
EOU छापेमारी से हुआ था फरार: 13 जून को आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने पटना और नालंदा में उसके 25 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी, लेकिन संतोष डॉन पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था. अब अंतत उसकी गिरफ्तारी हो गई है.
प्रखंड प्रमुख की पत्नी का पति: जानकारी के अनुसार, संतोष डॉन खुसरूपुर प्रखंड प्रमुख अंजू देवी के पति हैं. मात्र 13 कट्ठा जमीन से अवैध कब्जे के जरिए उन्होंने करीब 12 करोड़ रुपये की अकूत संपत्ति अर्जित की थी. पुलिस अब उसके पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है.
पूछताछ और आगे की कार्रवाई: फतुहा डीएसपी-2 संजीव कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि की. आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके अन्य सहयोगियों की तलाश की जा रही है. पुलिस ने संतोष डॉन को न्यायालय के सुपुर्द कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
"कुख्यात अपराधी के खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं और उसकी गिरफ्तारी पटना पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है."- संजीव कुमार, SDPO 2 फतुहा, पटना
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