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बिहार का कुख्यात जमीन माफिया संतोष डॉन गिरफ्तार, अमेरिकी मेड पिस्टल और कारतूस बरामद

पटना: बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस की संयुक्त टीम ने लंबे समय से फरार कुख्यात भू-माफिया संजय कुमार उर्फ संतोष डॉन को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उसे खुसरूपुर थाना क्षेत्र के हेमजापुर गांव से दबोचा. छापेमारी के दौरान आरोपी के पास से एक पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस, करीब 20 हजार रुपये नकद और एक घड़ी बरामद हुई है.

28 से अधिक आपराधिक मामले: संतोष डॉन पर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत गंभीर धाराओं में 28 से ज्यादा मामले पटना और नालंदा जिले के विभिन्न थानों में दर्ज हैं. पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी. गिरफ्तारी को पटना पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है.

गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई: पुलिस सूत्रों के अनुसार, संतोष डॉन के खुसरूपुर क्षेत्र में छिपे होने की गुप्त सूचना मिलने के बाद एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रणनीति बनाई. छापेमारी बिना किसी अप्रिय घटना के सफल रही और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

EOU छापेमारी से हुआ था फरार: 13 जून को आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने पटना और नालंदा में उसके 25 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी, लेकिन संतोष डॉन पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था. अब अंतत उसकी गिरफ्तारी हो गई है.

प्रखंड प्रमुख की पत्नी का पति: जानकारी के अनुसार, संतोष डॉन खुसरूपुर प्रखंड प्रमुख अंजू देवी के पति हैं. मात्र 13 कट्ठा जमीन से अवैध कब्जे के जरिए उन्होंने करीब 12 करोड़ रुपये की अकूत संपत्ति अर्जित की थी. पुलिस अब उसके पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है.