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बिहार STET 2026 : 17 अगस्त से आवेदन, 9वीं से 12वीं तक शिक्षक बनने के हो सकते हैं पात्र, जानें परीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी

पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होगी और अभ्यर्थी 31 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे. एसटीईटी के जरिए कक्षा 9वीं-10वीं और 11वीं-12वीं के शिक्षक पद के लिए पात्रता हासिल की जा सकती है.

17 अगस्त से 31 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन : परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी CBT मोड में होगी. हालांकि, बोर्ड ने अभी एसटीईटी 2026 की परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की है. बीएसईबी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार एसटीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 अगस्त 2026 से शुरू होगा. आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है.

अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के दौरान व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आवेदन शुल्क भी ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा. एडमिट कार्ड और परीक्षा की तारीख से जुड़ी जानकारी बाद में बोर्ड की ओर से जारी की जाएगी.

दो पेपर में होगी एसटीईटी : एसटीईटी 2026 में दो पेपर होंगे. पेपर-1 कक्षा 9वीं और 10वीं के शिक्षक बनने के लिए, जबकि पेपर-2 कक्षा 11वीं और 12वीं के शिक्षक बनने के लिए होगा. पात्रता पूरी करने वाले अभ्यर्थी अपनी आवश्यकता और योग्यता के अनुसार एक पेपर या दोनों पेपर में शामिल हो सकते हैं. दोनों पेपर की परीक्षा ऑनलाइन CBT मोड में आयोजित की जाएगी.

150-150 अंकों के होंगे दोनों पेपर : एसटीईटी के प्रत्येक पेपर में कुल 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे. हर प्रश्न एक अंक का होगा और परीक्षा कुल 150 अंकों की होगी. परीक्षा के लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा. गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. प्रश्नपत्र में 100 अंक संबंधित विषय से होंगे, जबकि 50 अंक शिक्षण कला एवं अन्य दक्षताओं से जुड़े होंगे. यानी अभ्यर्थी को अपने संबंधित विषय के साथ-साथ शिक्षण पद्धति और अन्य जरूरी दक्षताओं की भी तैयारी करनी होगी.

पेपर-1 में 16 विषय : कक्षा 9वीं-10वीं के लिए होने वाले पेपर-1 में 16 विषय शामिल हैं. इनमें हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, ललित कला और नृत्य शामिल हैं.

पेपर-2 में 29 विषय : कक्षा 11वीं-12वीं के लिए पेपर-2 में कुल 29 विषयों में परीक्षा का विकल्प है. इनमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, कृषि और संगीत शामिल हैं.

पेपर-1 के लिए स्नातक और बीएड जरूरी : पेपर-1 के लिए सामान्य तौर पर संबंधित विषय में स्नातक डिग्री और बीएड की योग्यता निर्धारित है. अलग-अलग विषयों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग हो सकती है. उदाहरण के लिए हिंदी के लिए हिंदी में स्नातक और बीएड, अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी में स्नातक और बीएड तथा गणित के लिए संबंधित विषय में स्नातक के साथ बीएड की योग्यता निर्धारित है. विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों के लिए भी विषयवार अलग शैक्षणिक शर्तें हैं. इसलिए अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले अपने विषय की निर्धारित योग्यता जरूर जांचनी होगी.