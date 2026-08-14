बिहार STET 2026 : 17 अगस्त से आवेदन, 9वीं से 12वीं तक शिक्षक बनने के हो सकते हैं पात्र, जानें परीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी
जिसका इंतजार अभ्यर्थी काफी दिनों से कर रहे थे, उस STET का नोटिफिकेशन जारी हो गया है. रिपोर्ट- कृष्णनंदन.
Published : August 14, 2026 at 8:51 PM IST
पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होगी और अभ्यर्थी 31 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे. एसटीईटी के जरिए कक्षा 9वीं-10वीं और 11वीं-12वीं के शिक्षक पद के लिए पात्रता हासिल की जा सकती है.
17 अगस्त से 31 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन : परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी CBT मोड में होगी. हालांकि, बोर्ड ने अभी एसटीईटी 2026 की परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की है. बीएसईबी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार एसटीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 अगस्त 2026 से शुरू होगा. आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है.
अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के दौरान व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आवेदन शुल्क भी ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा. एडमिट कार्ड और परीक्षा की तारीख से जुड़ी जानकारी बाद में बोर्ड की ओर से जारी की जाएगी.
दो पेपर में होगी एसटीईटी : एसटीईटी 2026 में दो पेपर होंगे. पेपर-1 कक्षा 9वीं और 10वीं के शिक्षक बनने के लिए, जबकि पेपर-2 कक्षा 11वीं और 12वीं के शिक्षक बनने के लिए होगा. पात्रता पूरी करने वाले अभ्यर्थी अपनी आवश्यकता और योग्यता के अनुसार एक पेपर या दोनों पेपर में शामिल हो सकते हैं. दोनों पेपर की परीक्षा ऑनलाइन CBT मोड में आयोजित की जाएगी.
150-150 अंकों के होंगे दोनों पेपर : एसटीईटी के प्रत्येक पेपर में कुल 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे. हर प्रश्न एक अंक का होगा और परीक्षा कुल 150 अंकों की होगी. परीक्षा के लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा. गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. प्रश्नपत्र में 100 अंक संबंधित विषय से होंगे, जबकि 50 अंक शिक्षण कला एवं अन्य दक्षताओं से जुड़े होंगे. यानी अभ्यर्थी को अपने संबंधित विषय के साथ-साथ शिक्षण पद्धति और अन्य जरूरी दक्षताओं की भी तैयारी करनी होगी.
पेपर-1 में 16 विषय : कक्षा 9वीं-10वीं के लिए होने वाले पेपर-1 में 16 विषय शामिल हैं. इनमें हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, ललित कला और नृत्य शामिल हैं.
पेपर-2 में 29 विषय : कक्षा 11वीं-12वीं के लिए पेपर-2 में कुल 29 विषयों में परीक्षा का विकल्प है. इनमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, कृषि और संगीत शामिल हैं.
पेपर-1 के लिए स्नातक और बीएड जरूरी : पेपर-1 के लिए सामान्य तौर पर संबंधित विषय में स्नातक डिग्री और बीएड की योग्यता निर्धारित है. अलग-अलग विषयों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग हो सकती है. उदाहरण के लिए हिंदी के लिए हिंदी में स्नातक और बीएड, अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी में स्नातक और बीएड तथा गणित के लिए संबंधित विषय में स्नातक के साथ बीएड की योग्यता निर्धारित है. विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों के लिए भी विषयवार अलग शैक्षणिक शर्तें हैं. इसलिए अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले अपने विषय की निर्धारित योग्यता जरूर जांचनी होगी.
पेपर-2 के लिए स्नातकोत्तर डिग्री : पेपर-2 यानी 11वीं-12वीं स्तर के लिए सामान्य तौर पर संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री और बीएड की योग्यता जरूरी है. कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, कृषि और संगीत जैसे विषयों के लिए अलग-अलग निर्धारित शैक्षणिक योग्यता लागू होगी. कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री, संबंधित इंजीनियरिंग डिग्री या निर्धारित समकक्ष योग्यता स्वीकार की जाती है. कृषि विषय के लिए कृषि/हॉर्टिकल्चर और संबंधित निर्धारित विषयों में योग्यता जरूरी है.
न्यूनतम उम्र 21 साल : एसटीईटी 2026 में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए. अधिकतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी. सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र 37 वर्ष, सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के साथ बीसी और ईबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तथा एससी/एसटी वर्ग के पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र 42 वर्ष निर्धारित बताई गई है.
आवेदन शुल्क कितना लगेगा? : एक पेपर यानी पेपर-1 या पेपर-2 के लिए सामान्य/अनारक्षित/बीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 960 रुपये शुल्क देना होगा. दोनों पेपर के लिए शुल्क 1440 रुपये है. वहीं एससी/एसटी/दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एक पेपर का शुल्क 760 रुपये और दोनों पेपर का शुल्क 1140 रुपये निर्धारित है.
किस वर्ग के लिए कितने अंक जरूरी? : एसटीईटी में क्वालीफाई करने के लिए अलग-अलग वर्ग के लिए अलग न्यूनतम अंक निर्धारित हैं. सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5 प्रतिशत तथा एससी/एसटी, दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. 150 अंकों के पेपर के हिसाब से सामान्य वर्ग के लिए 75 अंक, बीसी के लिए 68.25 अंक, ईबीसी के लिए 63.75 अंक और 40 प्रतिशत वाले वर्गों के लिए 60 अंक का स्तर बनता है.
अभी परीक्षा की तारीख नहीं हुई घोषित : एसटीईटी 2026 का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थियों के बीच परीक्षा की तारीख को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता है. फिलहाल बिहार बोर्ड ने आवेदन की तारीख तो जारी कर दी है, लेकिन परीक्षा किस दिन और कितनी पालियों में होगी, इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है. एडमिट कार्ड जारी होने और परीक्षा कार्यक्रम से संबंधित सूचना बाद में बोर्ड की वेबसाइट पर जारी की जाएगी.
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