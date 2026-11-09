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बिहार STET 2026 की परीक्षा की तारीख बदली, जानें नया एग्जाम डेट

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2026 की परीक्षा तिथि में बदलाव किया गया है. चित्रगुप्त पूजा एवं भाई दूज के अवसर पर 11 नवंबर को घोषित सरकारी अवकाश के कारण इस दिन होने वाली परीक्षा अब 22 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस संबंध में संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है. परीक्षा की तारीख बदलने के साथ ही अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड में भी संशोधन किया जाएगा. उम्मीदवार 12 नवंबर से अपना संशोधित एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

12 नवंबर से डाउनलोड होगा नया एडमिट कार्ड