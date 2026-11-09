बिहार STET 2026 की परीक्षा की तारीख बदली, जानें नया एग्जाम डेट
Bihar STET Exam: अब 11 की जगह 22 नवंबर को होगा एग्जाम, 12 नवंबर से मिलेगा संशोधित एडमिट कार्ड. रिपोर्ट- कृष्णनंदन.
Published : November 9, 2026 at 6:00 PM IST
पटना : बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2026 की परीक्षा तिथि में बदलाव किया गया है. चित्रगुप्त पूजा एवं भाई दूज के अवसर पर 11 नवंबर को घोषित सरकारी अवकाश के कारण इस दिन होने वाली परीक्षा अब 22 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस संबंध में संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है. परीक्षा की तारीख बदलने के साथ ही अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड में भी संशोधन किया जाएगा. उम्मीदवार 12 नवंबर से अपना संशोधित एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.
12 नवंबर से डाउनलोड होगा नया एडमिट कार्ड
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना के तहत 11 नवंबर 2026 को चित्रगुप्त पूजा एवं भाई दूज का अवकाश घोषित किया गया है. इसी वजह से इस दिन आयोजित होने वाली एसटीईटी की परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है. अब यह परीक्षा 22 नवंबर को आयोजित होगी.
परीक्षा समिति ने स्पष्ट किया है कि 11 नवंबर की जगह 22 नवंबर को होने वाली परीक्षा के लिए संशोधित एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. अभ्यर्थी 12 नवंबर 2026 से निर्धारित वेबसाइट पर जाकर अपना नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे पुराने एडमिट कार्ड के बजाय संशोधित एडमिट कार्ड में दर्ज परीक्षा तिथि और अन्य विवरण के अनुसार ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचें.
पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा भी टली
एसटीईटी की तारीख में बदलाव के साथ ही बिहार विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा, 2026 के कार्यक्रम में भी संशोधन किया गया है. पहले यह परीक्षा 22 नवंबर 2026 से शुरू होने वाली थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से अब इसका आयोजन 23 नवंबर से शुरू होगा. इस संबंध में भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सूचना जारी की गई है.
नए सचिव ने जारी किया निर्देश
बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारी संजय कुमार चौधरी ने हाल ही में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव का पदभार ग्रहण किया है. उनके निर्देश पर परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव से संबंधित सूचना जारी की गई है. परीक्षा तिथियों में हुए इस बदलाव के बाद एसटीईटी और पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार आगे की रणनीति बनानी होगी.
ये भी पढ़ें :-
बिहार STET 2026 एडमिट कार्ड इस दिन होगा जारी, ऐसे करें डाउनलोड
Bihar STET 2026: आवेदन की तारीख बढ़ी, जानें कब तक भर सकेंगे फॉर्म