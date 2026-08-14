ETV Bharat / state

Bihar STET 2026 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, TRE-4 में कर सकेंगे आवेदन

पटना: बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थी भी बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई-4 के लिए आवेदन कर सकेंगे.

एसटीईटी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत : हालांकि, टीआरई-4 की परीक्षा में शामिल होने के लिए एसटीईटी 2026 में सफल होना अनिवार्य होगा. एसटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों को ही टीआरई-4 का प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी.

TRE-4 में कर सकेंगे आवेदन : शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि एसटीईटी 2026 का परिणाम जारी होने के बाद ही टीआरई-4 की परीक्षा आयोजित की जाएगी. उन्होंने कहा कि टीआरई-4 के लिए बीपीएससी पहले ही विज्ञापन जारी करेगा, ताकि एसटीईटी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को भी आवेदन का अवसर मिल सके. ऐसे अभ्यर्थी टीआरई-4 के लिए अपीयरिंग यानी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी के तौर पर आवेदन कर सकेंगे.

17 अगस्त से एसटीईटी के लिए आवेदन प्रक्रिया : मिथिलेश तिवारी ने बताया कि विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों की लगातार मांग थी कि टीआरई-4 से पहले एसटीईटी की परीक्षा आयोजित कराई जाए. इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) को एसटीईटी की परीक्षा जल्द आयोजित कराने का आग्रह किया गया है. एसटीईटी के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होनी है.

उन्होंने बताया कि टीआरई-4 का विज्ञापन जारी करने की जिम्मेदारी बीपीएससी की है, जबकि एसटीईटी की परीक्षा की तारीख और परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी बीएसईबी की है. दोनों संस्थाओं के बीच समन्वय को लेकर बातचीत हो चुकी है. शिक्षा विभाग ने बीएसईबी के अध्यक्ष त्यागराजन से बीपीएससी के साथ बातचीत करने का आग्रह किया था.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि ''बीपीएससी के साथ बातचीत के बाद इस व्यवस्था पर सहमति बनी है. मुख्यमंत्री से भी इस संबंध में सहमति ली गई है. इसके बाद यह तय किया गया कि इस बार एसटीईटी में शामिल होने वाले अभ्यर्थी भी टीआरई-4 के लिए आवेदन कर सकेंगे.''

हालांकि, टीआरई-4 की परीक्षा से पहले एसटीईटी का परिणाम जारी कर दिया जाएगा और केवल सफल अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा. उन्होंने कहा कि ''परीक्षा कैलेंडर में भी इससे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. सभी संबंधित अधिकारियों को समय पर प्रक्रिया पूरी करने और बेहतर तरीके से परीक्षाएं आयोजित कराने के निर्देश दिए गए हैं.''