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Bihar STET 2026: आवेदन की तारीख बढ़ी, जानें कब तक भर सकेंगे फॉर्म

डॉ. त्यागराजन एस. एम. ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STET 2026 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने STET 2026 के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है. अब अभ्यर्थी 22 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. पहले आवेदन की अंतिम तारीख 15 सितंबर निर्धारित की गई थी, जो आज मंगलवार को समाप्त हो रही थी. बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने इसकी जानकारी दी है. STET अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एस. एम. के मुताबिक STET 2026 में शामिल होने के लिए 15 सितंबर के पूर्वाह्न तक करीब 3.38 लाख अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन शुल्क के साथ अपना आवेदन जमा कर चुके हैं. आवेदन की तारीख बढ़ाए जाने से उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, जो किसी कारण से अब तक आवेदन पूरा नहीं कर सके हैं. अभ्यर्थियों को अब 22 सितंबर तक आवेदन प्रक्रिया पूरी करने का अतिरिक्त मौका मिलेगा. ''STET 2026 परीक्षा का आयोजन नवंबर 2026 के प्रथम सप्ताह से संभावित है. हालांकि परीक्षा की अंतिम तारीख और विस्तृत कार्यक्रम बोर्ड की ओर से बाद में जारी किया जाएगा. परीक्षा के आयोजन को लेकर अभ्यर्थियों को बोर्ड की आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा.''- डॉ. त्यागराजन एस. एम., अध्यक्ष, बीएसईबी STET के दो पेपर