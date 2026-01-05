बिहार STET 2025 का रिजल्ट जारी, 2 लाख 56 हजार अभ्यर्थी हुए पास
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी ने STET का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है. 57 प्रतिशत अभ्यर्थी सफल हुए हैं.
पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 का परीक्षाफल जारी कर दिया है. समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने आज सोमवार को समिति के ऑफिस में परीक्षा परिणाम जारी किया. STET का यह परिणाम उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए बेहद अहम है, जो बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं. परिणाम जारी होने के साथ ही सफल अभ्यर्थी चौथे चरण के शिक्षक बहाली परीक्षा में शामिल होने के योग्य हो गए हैं.
वेबसाइट पर उपलब्ध है रिजल्ट : आनंद किशोर ने बताया कि STET 2025 का रिजल्ट बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bsebtest.org पर अपलोड कर दिया गया है. अभ्यर्थी अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग इन कर अपना परीक्षाफल देख सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं. बोर्ड की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि परिणाम देखने में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर अभ्यर्थी कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें.
4.42 लाख से अधिक अभ्यर्थी हुए शामिल : आनंद किशोर ने बताया कि STET 2025 में पेपर-1 और पेपर-2 को मिलाकर कुल 442214 अभ्यर्थियों ने भाग लिया. पेपर-1, जो कक्षा 9 और 10 के लिए आयोजित किया गया था, उसमें 246415 अभ्यर्थी शामिल हुए. 16 विषयों के लिए पेपर वन आयोजित किया गया था जिसमें 154145 अभ्यर्थी सफल हुए. पेपर-1 में सफलता प्रतिशत 62.56% रहा.
वहीं पेपर-2, कक्षा 11 और 12 के लिए, में 195799 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया जिसमें 102156 अभ्यर्थी सफल हुए. सफलता प्रतिशत 52.17% रहा. कुल मिलाकर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर आधारित 150 अंक की इस परीक्षा में कुल 256301 अभ्यर्थी सफल रहे और कल सफलता प्रतिशत 57.56% रहा. इसमें महिलाओं का सफलता प्रतिशत 58% से अधिक रहा जबकि पुरुषों का सफलता प्रतिशत 57% से अधिक रहा. आनंद किशोर ने कहा कि इस परीक्षा में भी महिलाओं की उत्तीर्णता प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा है.
''STET 2025 का आयोजन 14 अक्टूबर 2025 से 16 नवंबर 2025 के बीच किया गया था. यह परीक्षा राज्य के 9 जिलों - पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, सहरसा, भोजपुर और पूर्णिया में स्थित 23 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में संपन्न हुई. सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 50% रहा, जबकि पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5%, अनुसूची जाति/जनजाति, दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% रहा.''- आनंद किशोर, अध्यक्ष, बीएसईबी
भौतिकी के आंसर की पर आई थी सर्वाधिक आपत्ति : परिणाम जारी करते हुए बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी और असफल उम्मीदवारों को निराश न होने की सलाह देते हुए भविष्य में और बेहतर तैयारी के साथ आगे बढ़ने का मैसेज दिया. आनंद किशोर ने स्पष्ट किया कि भौतिकी के प्रश्न में जो आंसर की जारी हुआ था उसमें काफी आपत्ति प्राप्त हुई. सभी आपत्ति का निराकरण किया गया और जो गलतियां थी उसे सुधारा गया. आंसर की पर मिली सभी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए फ्रेश आंसर की तैयार हुआ और योग्य सदस्यों की कमेटी ने उसे तैयार किया. इन सब के बाद यह रिजल्ट जारी किया गया है.
