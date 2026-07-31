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गयाजी में 6 हजार करोड़ का इस्पात उद्योग लगेगा, सरकार और महाशक्ति ग्रुप के बीच MoU

गया जी में 6 हजार करोड़ की लागत से एकीकृत इस्पात उद्योग स्थापित होगा. इसको लेकर सरकार और प्राइवेट कंपनी के बीच समझौता हुआ है.

Bihar Steel Industry Will Be Set Up In Gayaji
कंपनी के पदाधिकारी के साथ सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 31, 2026 at 9:00 AM IST

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पटना: बिहार के गयाजी जिले में एक बड़े एकीकृत इस्पात उद्योग की स्थापना होने जा रही है. इसके लिए बिहार सरकार के उद्योग विभाग तथा महाशक्ति ग्रुप के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता (MoU) साइन किया गया है. यह समझौता गुरुवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुआ.

लागत और उत्पादन क्षमता: इस पूरी परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत 6 हजार करोड़ रुपये है. गया जी जिले में स्थापित होने वाले इस प्लांट की तैयार इस्पात उत्पादन क्षमता 1.0 से 1.5 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) होगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि इस इस्पात परियोजना के स्थापित होने से स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे. इसके साथ ही सहायक एवं लघु उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्राप्त होगी.

Bihar Steel Industry Will Be Set Up In Gayaji
कंपनी के पदाधिकारी के साथ बैठक करते सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

जल्द ही स्वीकृत होंगे प्रस्ताव?: मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (BIADA), उद्योग विभाग एवं निवेशक संस्थानों के समन्वित प्रयासों से यह परियोजना निर्धारित समय सीमा में आगे बढ़ेगी. सरकार निवेशकों को जमीन उपलब्ध कराने के साथ कई अन्य सुविधाएं भी दे रही है. हाल ही में सरकार ने एक बिल भी पास किया है, जिसके तहत निवेश के प्रस्ताव 30 दिन में ही स्वीकृत किए जाएंगे.

निवेश का बड़ा लक्ष्य: सम्राट चौधरी सरकार ने इस साल नवंबर तक 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है. इसी अभियान के तहत सरकार लगातार निवेशकों को आकर्षित करने में लगी है. इससे पहले भी ऊर्जा सहित कई अन्य क्षेत्रों में निवेश को लेकर बड़े उद्योग समूहों के साथ समझौते हो चुके हैं.

कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारी: इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, उद्योग विभाग के निदेशक मुकुल कुमार गुप्ता, अन्य पदाधिकारीगण एवं महाशक्ति ग्रुप के अनमोल लोढ़ा और विष्णु नाथ सहित ग्रुप के कई पदाधिकारी उपस्थित थे.

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