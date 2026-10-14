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'महिला IPS के शरीर पर थे चोट के निशान, बिलख रही थी सचिवालय की अधिकारी' अप्सरा से जानें बिहार के हालात

बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ( ETV Bharat )

पटना : 'पटना पुलिस मुख्यालय में कार्यरत एक महिला आईपीएस मेरे पास आती हैं. उनके हाथ, पेट पर जख्म के निशान थे. कह रही थी रिश्ता बचाना है, इसलिए सबकुछ बर्दाश्त करती हूं'. बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा कहती हैं कि 'सचिवालय में काम करने वाली एक वरिष्ठ अधिकारी आयीं और बोलीं घरेलू हिंसा की शिकार हूं.'

अप्सरा के अनुसार, घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवादों को केवल पद, प्रतिष्ठा या आर्थिक आत्मनिर्भरता के आधार पर नहीं समझा जा सकता. ऊंचे पदों पर कार्यरत महिलाएं भी निजी जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना कर सकती हैं, जिनमें वे रिश्ते को बचाने के लिए अपनी परेशानी जाहिर नहीं करतीं.

महिलाओं पर हो रहा अत्याचार दरअसल, पूरे देश में आज भी महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है. बिहार भी इससे अछूता नहीं है. आंकड़े भी गवाही देते हैं कि प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बदस्तूर हो रहे हैं. सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद घर के अंदर महिलाएं सिसकने के लिए मजबूर हैं. क्या कहते हैं NHRC के आंकड़े (ETV Bharat) शिक्षित समाज भी महिलाओं को कर रहा प्रताड़ित विडंबना तो इस बात की है कि शिक्षित समाज भी इससे अछूता नहीं है. कहा जाता है कि एक महिला शिक्षित होती है तो उसकी अगली तीन पीढ़ियां शिक्षित होती हैं. शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी करती है. आज महिलाएं सरकारी सेवाओं से लेकर प्रशासनिक, पुलिस और चिकित्सा क्षेत्र तक में महत्वपूर्ण पदों पर काम कर रही हैं. इसके बावजूद घरेलू हिंसा की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं. दरअसल, बिहार महिला आयोग के पास ऐसे कई मामले पहुंचे हैं, जिनमें सरकारी सेवाओं में अच्छे पदों पर कार्यरत महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हुई हैं. इनमें सचिवालय में काम करने वाली महिलाएं, पुलिस अधिकारी, चिकित्सा सेवा से जुड़ी महिलाएं और प्रोफेसर तक शामिल हैं. बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि आयोग के पास ऐसे करीब 44 मामले आए हैं, जिनमें अच्छी नौकरियों और प्रतिष्ठित पदों पर कार्यरत महिलाओं ने घरेलू हिंसा और पारिवारिक प्रताड़ना की शिकायत की है. इनमें कार्यस्थल पर होने वाली परेशानियों से जुड़े मामले भी शामिल हैं. 'महिला IPS अधिकारी के शरीर पर मिले चोट के निशान' महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने एक ऐसे मामले का जिक्र किया, जिसने उन्हें भी आश्चर्यचकित कर दिया. उन्होंने बताया कि सरदार पटेल भवन यानी पुलिस मुख्यालय में कार्यरत आईपीएस रैंक की एक महिला पुलिस पदाधिकारी अपनी शिकायत लेकर आयोग पहुंची थीं. उन्होंने अपने शरीर पर चोट के निशान दिखाते हुए बताया कि उन्हें किस तरह प्रताड़ित किया गया है. यह देखकर अप्सरा को काफी आश्चर्य हुआ. उन्होंने महिला अधिकारी से पूछा कि उन्होंने इतनी प्रताड़ना क्यों सहन की और इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? इस पर महिला अधिकारी ने कहा कि वह अपने रिश्ते को बचाना चाहती हैं, इसलिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं. अप्सरा ने बताया कि उन्होंने महिला अधिकारी से कहा कि आप स्वयं एक जिम्मेदार पद पर हैं और समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं. ऐसे में जब आपके साथ इस तरह की घटना हो रही है तो आप इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठातीं? इस पर भी महिला अधिकारी का जवाब यही था कि वह अपने रिश्ते को बचाना चाहती हैं और नहीं चाहतीं कि उनका वैवाहिक संबंध टूटे. ''महिला अधिकारी के हाथ, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोट के निशान थे. यह मामला बताता है कि ऊंचे पद पर पहुंचने और आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद महिलाएं कभी-कभी रिश्ते को बचाने की कोशिश में प्रताड़ना सहती रहती हैं.''- अप्सरा, महिला आयोग की अध्यक्ष, बिहार 'पति और बच्चों की परवान नहीं करती महिलाएं' महिला आयोग की अध्यक्ष ने कुछ ऐसे मामलों का भी जिक्र किया, जिनमें महिलाओं की प्राथमिकताएं और पारिवारिक जिम्मेदारियां आपस में टकराती दिखाई दीं. उन्होंने बताया कि आयोग के पास हाल के दिनों में कुछ ऐसी शिकायतें आई हैं, जिनमें महिलाएं अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहना चाहती हैं. कुछ मामलों में वे अपने बच्चों को भी अपने साथ नहीं रखना चाहतीं. ''एक महिला ने आयोग के सामने कहा कि वह अपनी बच्ची को अपने साथ नहीं रखना चाहती. वह नौकरी करना चाहती है और अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती है. उसने कहा कि बच्ची को उसका पति संभाले और वह अपने पति से भी कोई संबंध नहीं रखना चाहती. ऐसे मामले काफी विचलित करते हैं, क्योंकि माता-पिता को अपने भविष्य के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए.''- अप्सरा, महिला आयोग की अध्यक्ष, बिहार कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat) अप्सरा ने कहा कि यदि माता-पिता बच्चे को जन्म देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी निभाना भी जरूरी है. पति-पत्नी के बीच विवाद या अलग होने के फैसले का असर बच्चों पर भी पड़ता है. माता-पिता के बीच होने वाले टकराव में सबसे अधिक प्रभावित कई बार बच्चे ही होते हैं. इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले बच्चों की जरूरतों, उनकी परवरिश और उनके भविष्य को ध्यान में रखना चाहिए. राजनीतिक मामलों की चर्चा ज्यादा