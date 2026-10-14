'महिला IPS के शरीर पर थे चोट के निशान, बिलख रही थी सचिवालय की अधिकारी' अप्सरा से जानें बिहार के हालात
बिहार महिला आयोग पहुंचे 44 मामले, रिश्ते बचाने के लिए सह रहीं प्रताड़ना. बड़े पदों पर बैठी महिलाएं भी घरेलू हिंसा की शिकार. रिपोर्ट-बृजम पाण्डेय
Published : October 14, 2026 at 6:53 PM IST
पटना : 'पटना पुलिस मुख्यालय में कार्यरत एक महिला आईपीएस मेरे पास आती हैं. उनके हाथ, पेट पर जख्म के निशान थे. कह रही थी रिश्ता बचाना है, इसलिए सबकुछ बर्दाश्त करती हूं'. बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा कहती हैं कि 'सचिवालय में काम करने वाली एक वरिष्ठ अधिकारी आयीं और बोलीं घरेलू हिंसा की शिकार हूं.'
अप्सरा के अनुसार, घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवादों को केवल पद, प्रतिष्ठा या आर्थिक आत्मनिर्भरता के आधार पर नहीं समझा जा सकता. ऊंचे पदों पर कार्यरत महिलाएं भी निजी जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना कर सकती हैं, जिनमें वे रिश्ते को बचाने के लिए अपनी परेशानी जाहिर नहीं करतीं.
महिलाओं पर हो रहा अत्याचार
दरअसल, पूरे देश में आज भी महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है. बिहार भी इससे अछूता नहीं है. आंकड़े भी गवाही देते हैं कि प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बदस्तूर हो रहे हैं. सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद घर के अंदर महिलाएं सिसकने के लिए मजबूर हैं.
शिक्षित समाज भी महिलाओं को कर रहा प्रताड़ित
विडंबना तो इस बात की है कि शिक्षित समाज भी इससे अछूता नहीं है. कहा जाता है कि एक महिला शिक्षित होती है तो उसकी अगली तीन पीढ़ियां शिक्षित होती हैं. शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी करती है. आज महिलाएं सरकारी सेवाओं से लेकर प्रशासनिक, पुलिस और चिकित्सा क्षेत्र तक में महत्वपूर्ण पदों पर काम कर रही हैं. इसके बावजूद घरेलू हिंसा की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं. दरअसल, बिहार महिला आयोग के पास ऐसे कई मामले पहुंचे हैं, जिनमें सरकारी सेवाओं में अच्छे पदों पर कार्यरत महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हुई हैं.
इनमें सचिवालय में काम करने वाली महिलाएं, पुलिस अधिकारी, चिकित्सा सेवा से जुड़ी महिलाएं और प्रोफेसर तक शामिल हैं. बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि आयोग के पास ऐसे करीब 44 मामले आए हैं, जिनमें अच्छी नौकरियों और प्रतिष्ठित पदों पर कार्यरत महिलाओं ने घरेलू हिंसा और पारिवारिक प्रताड़ना की शिकायत की है. इनमें कार्यस्थल पर होने वाली परेशानियों से जुड़े मामले भी शामिल हैं.
'महिला IPS अधिकारी के शरीर पर मिले चोट के निशान'
महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने एक ऐसे मामले का जिक्र किया, जिसने उन्हें भी आश्चर्यचकित कर दिया. उन्होंने बताया कि सरदार पटेल भवन यानी पुलिस मुख्यालय में कार्यरत आईपीएस रैंक की एक महिला पुलिस पदाधिकारी अपनी शिकायत लेकर आयोग पहुंची थीं. उन्होंने अपने शरीर पर चोट के निशान दिखाते हुए बताया कि उन्हें किस तरह प्रताड़ित किया गया है.
यह देखकर अप्सरा को काफी आश्चर्य हुआ. उन्होंने महिला अधिकारी से पूछा कि उन्होंने इतनी प्रताड़ना क्यों सहन की और इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? इस पर महिला अधिकारी ने कहा कि वह अपने रिश्ते को बचाना चाहती हैं, इसलिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं.
अप्सरा ने बताया कि उन्होंने महिला अधिकारी से कहा कि आप स्वयं एक जिम्मेदार पद पर हैं और समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं. ऐसे में जब आपके साथ इस तरह की घटना हो रही है तो आप इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठातीं? इस पर भी महिला अधिकारी का जवाब यही था कि वह अपने रिश्ते को बचाना चाहती हैं और नहीं चाहतीं कि उनका वैवाहिक संबंध टूटे.
''महिला अधिकारी के हाथ, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोट के निशान थे. यह मामला बताता है कि ऊंचे पद पर पहुंचने और आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद महिलाएं कभी-कभी रिश्ते को बचाने की कोशिश में प्रताड़ना सहती रहती हैं.''- अप्सरा, महिला आयोग की अध्यक्ष, बिहार
'पति और बच्चों की परवान नहीं करती महिलाएं'
महिला आयोग की अध्यक्ष ने कुछ ऐसे मामलों का भी जिक्र किया, जिनमें महिलाओं की प्राथमिकताएं और पारिवारिक जिम्मेदारियां आपस में टकराती दिखाई दीं. उन्होंने बताया कि आयोग के पास हाल के दिनों में कुछ ऐसी शिकायतें आई हैं, जिनमें महिलाएं अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहना चाहती हैं. कुछ मामलों में वे अपने बच्चों को भी अपने साथ नहीं रखना चाहतीं.
''एक महिला ने आयोग के सामने कहा कि वह अपनी बच्ची को अपने साथ नहीं रखना चाहती. वह नौकरी करना चाहती है और अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती है. उसने कहा कि बच्ची को उसका पति संभाले और वह अपने पति से भी कोई संबंध नहीं रखना चाहती. ऐसे मामले काफी विचलित करते हैं, क्योंकि माता-पिता को अपने भविष्य के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए.''- अप्सरा, महिला आयोग की अध्यक्ष, बिहार
अप्सरा ने कहा कि यदि माता-पिता बच्चे को जन्म देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी निभाना भी जरूरी है. पति-पत्नी के बीच विवाद या अलग होने के फैसले का असर बच्चों पर भी पड़ता है. माता-पिता के बीच होने वाले टकराव में सबसे अधिक प्रभावित कई बार बच्चे ही होते हैं. इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले बच्चों की जरूरतों, उनकी परवरिश और उनके भविष्य को ध्यान में रखना चाहिए.
राजनीतिक मामलों की चर्चा ज्यादा
महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े घरेलू विवाद अक्सर सार्वजनिक चर्चा में आ जाते हैं. कई बार पीड़ित पक्ष या आरोपी पक्ष की ओर से ही मामले को सामने लाया जाता है, जिसके कारण वे सुर्खियों में रहते हैं. हालांकि, दूसरे हाई प्रोफाइल मामलों में दोनों पक्ष अपनी पहचान और निजी जीवन को लेकर गोपनीयता चाहते हैं. ऐसे मामलों में आयोग भी पूरी गोपनीयता बरतते हुए काम करता है और संबंधित लोगों की पहचान सार्वजनिक होने से बचाने की कोशिश करता है.
''महिला आयोग का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों और सम्मान से वंचित नहीं होने देना है. आयोग महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन दिलाने के लिए काम करता है. उनका कहना है कि घरेलू विवादों को समझने के लिए दोनों पक्षों की बात सुनना और समस्या की जड़ तक पहुंचना जरूरी है. कई बार बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन घर के भीतर पति-पत्नी के बीच ऐसे विवाद होते रहते हैं, जिनका असर उनके व्यक्तिगत जीवन और मानसिक शांति पर पड़ता है.''- अप्सरा, महिला आयोग की अध्यक्ष, बिहार
'दोनों पक्षों को सुनना है जरूरी'
महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने स्पष्ट किया कि आयोग में केवल महिला की बात सुनकर निर्णय नहीं लिया जाता. मामले की परिस्थितियों को समझने के लिए दोनों पक्षों को बुलाया जाता है और उनकी बात सुनी जाती है. यदि किसी मामले में महिला की गलती सामने आती है तो उसे समझाया जाता है और यदि पुरुष की गलती होती है तो उसे अपनी जिम्मेदारी समझने की सलाह दी जाती है.
उन्होंने कहा कि आयोग की हमेशा कोशिश रहता है कि परिवार टूटने के बजाय जुड़कर आगे बढ़े. पति-पत्नी के बीच विवाद होने पर सबसे पहले बातचीत और समझाने के माध्यम से समस्या सुलझाने का प्रयास किया जाता है. लेकिन जब कोई एक पक्ष समझौते या बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता तो आयोग संबंधित पक्ष को आगे न्यायालय की शरण लेने की सलाह देता है. अप्सरा के मुताबिक, हर मामले की परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए सभी शिकायतों को एक ही नजरिये से नहीं देखा जा सकता.
रसूखदार परिवारों के मामलों में भी होती है काउंसलिंग
हाई प्रोफाइल मामलों में महिला आयोग की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर अप्सरा ने बताया कि आयोग सबसे पहले संबंधित व्यक्ति को बुलाकर उसका पक्ष सुनता है. ऐसे मामलों में कई बार चुनौती अधिक होती है, क्योंकि शिकायत करने वाली महिला और उसके पति, दोनों ही प्रतिष्ठित पदों पर होते हैं. दोनों पक्षों की सामाजिक स्थिति और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आयोग यह समझने की कोशिश करता है कि क्या उनके रिश्ते को सुधारा जा सकता है. इसके बाद दोनों पक्षों को काउंसलिंग के लिए समय दिया जाता है.
अप्सरा ने बताया कि एक अन्य मामले में अच्छी नौकरी करने वाली महिला ने शिकायत की थी कि उनके पति दूसरे प्रदेश में रहकर काम करते हैं और उन्हें पत्नी की नौकरी से आपत्ति है. महिला की परेशानी यह भी थी कि ससुराल पक्ष की ओर से मायके वालों का नाम लेकर उन्हें उलाहने दिए जाते हैं. इस मामले में आयोग ने पति को बुलाकर समझाया कि उन्हें अपनी पत्नी से सम्मानजनक शब्दों में बात करनी चाहिए. जब दोनों ही शिक्षित हैं और अच्छे पदों पर कार्यरत हैं तो आपसी बातचीत में सम्मान बनाए रखना जरूरी है. अप्सरा ने बताया कि इस मामले में अच्छी प्रगति हुई है और धीरे-धीरे रिश्ते सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.
मायके और ससुराल के बीच तालमेल की चुनौती
अप्सरा ने एक महिला डॉक्टर से जुड़े मामले का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि इस मामले में महिला पर मायके का प्रभाव अधिक था. वह अपने माता-पिता के साथ रहना चाहती थीं और उनकी बातों को ही प्राथमिकता देती थीं. वह ससुराल जाने के लिए भी तैयार नहीं थीं, जबकि उनके पति भी नौकरी करते हैं और चाहते हैं कि उनकी पत्नी उनके साथ उनके घर में रहें.
ऐसे मामलों में आयोग महिला को समझाने की कोशिश करता है कि शादी के बाद मायके के साथ-साथ ससुराल भी उसके जीवन का हिस्सा है. महिला को अपने मायके और ससुराल, दोनों के साथ संतुलन बनाकर चलने की कोशिश करनी चाहिए.
''ऐसे कई मामलों में छोटी-छोटी बातें धीरे-धीरे अहं का रूप ले लेती हैं और फिर विवाद बढ़ता चला जाता है. यदि पति-पत्नी अपने अहं को अलग रखकर एक-दूसरे की बात समझने की कोशिश करें तो कई समस्याओं का समाधान निकल सकता है. हालांकि, आयोग की कोशिश रहता है कि दोनों पक्षों की परिस्थितियों को समझकर ही उन्हें सलाह दी जाए.''- अप्सरा, महिला आयोग की अध्यक्ष, बिहार
एक मामला समाप्त करने में कम से कम तीन तारीखें
महिला आयोग में शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया के बारे में अप्सरा ने बताया कि किसी भी मामले को समाप्त करने में कम से कम तीन तारीखें लगती हैं. कई मामले ऐसे भी होते हैं, जो लंबे समय तक चलते हैं और उनमें कई बार दोनों पक्षों को बुलाना पड़ता है. आयोग का प्रयास रहता है कि बातचीत, समझाने और काउंसलिंग के माध्यम से विवादों को सुलझाया जाए, ताकि परिवारों को टूटने से बचाया जा सके और महिलाएं सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें.
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