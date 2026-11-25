छठ के सिंदूर पर अभद्र टिप्पणी का मामला पहुंचा राज्य महिला आयोग पहुंचा, यश माहेश्वरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग
Bihar State Women Commission: आयोग ने पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक को आपत्तिजनक वीडियो क्लिप हटवाने और कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है.रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : November 25, 2026 at 8:35 PM IST
पटना: स्टैंड अप कॉमेडियन यश माहेश्वरी के छठ पूजा में महिलाओं के सिंदूर लगाने की परंपरा पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला अब बिहार राज्य महिला आयोग पहुंच गया है. आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने इस मामले में पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने, जल्द गिरफ्तारी करने और आपत्तिजनक वीडियो क्लिप हटवाने की मांग की है. आयोग ने मामले को गंभीर बताते हुए पुलिस से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी जल्द उपलब्ध कराने को कहा है.
छठ की परंपरा पर टिप्पणी से विवाद
विवाद की शुरुआत यश माहेश्वरी के स्टैंडअप कॉमेडी वीडियो 'Morally Questionable' से हुई. यह वीडियो 21 नवंबर को उनके यूट्यूब चैनल 'Almostyash' पर अपलोड किया गया था. इसमें छठ के दौरान बिहार की विवाहित महिलाओं के नाक से लंबा सिंदूर लगाने की परंपरा को लेकर अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई.
लोगों ने जताई कड़ी नाराजगी
वीडियो के अंश सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई. कई लोगों ने इसे बिहार की महिलाओं के सम्मान, छठ की परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का अपमान बताते हुए कार्रवाई की मांग की.
पटना साइबर थाने में प्राथमिकी
इस मामले में पटना पुलिस ने भी कार्रवाई की है. पटना साइबर थाने में 24 नवंबर को कांड संख्या 1550/26 दर्ज की गई. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(1), 79, 351 और 352 के साथ आईटी एक्ट की धारा 66सी और 66डी के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. मामले में वीडियो में की गई टिप्पणियों और उसके प्रभाव की जांच की जा रही है. पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है.
माफी के बाद भी जारी है विरोध
विवाद बढ़ने के बाद यश माहेश्वरी ने 24 नवंबर को सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर माफी मांगी. उन्होंने अपनी टिप्पणी को गलत बताते हुए कहा कि उन्हें बिहार की सांस्कृतिक परंपराओं पर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी. हालांकि, माफी के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग जारी रही.
महिला आयोग ने मांगी कार्रवाई रिपोर्ट
बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने 25 नवंबर को पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर मामले में तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने, आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी और आपत्तिजनक वीडियो क्लिप हटवाने की मांग की. आयोग ने पुलिस से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी जल्द मांगी है. खास बात यह है कि आयोग का पत्र जारी होने से एक दिन पहले ही पटना साइबर थाने में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है.
क्या है पूरा विवाद?
पिछले दिनों कॉमेडियन यश माहेश्वरी ने अपने यूट्यूब चैनल 'Almostyash' पर 'Morally Questionable' के नाम से एक वीडियो अपलोड किया था. वीडियो में छठ पूजा में बिहार की महिलाओं द्वारा नाक पर सिंदूर लगाने की परंपरा का मजाक उड़ाया गया, साथ ही अभद्र टिप्पणी की गई.
बिहार की महिलाओं पर होने वाले अत्याचार का बनाया था मजाक
वीडियो में बिहार की महिलाओं पर होने वाले अत्याचार का भी जिक्र किया गया. इस वीडियो के प्रसारित होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसका विरोध किया, साथ ही राजनीतिक दलों के नेताओं ने कार्रवाई की मांग की.
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