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छठ के सिंदूर पर अभद्र टिप्पणी का मामला पहुंचा राज्य महिला आयोग पहुंचा, यश माहेश्वरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग

राज्य महिला आयोग ने की यश माहेश्वरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग ( ETV Bharat )

पटना: स्टैंड अप कॉमेडियन यश माहेश्वरी के छठ पूजा में महिलाओं के सिंदूर लगाने की परंपरा पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला अब बिहार राज्य महिला आयोग पहुंच गया है. आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने इस मामले में पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने, जल्द गिरफ्तारी करने और आपत्तिजनक वीडियो क्लिप हटवाने की मांग की है. आयोग ने मामले को गंभीर बताते हुए पुलिस से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी जल्द उपलब्ध कराने को कहा है.

छठ की परंपरा पर टिप्पणी से विवाद

विवाद की शुरुआत यश माहेश्वरी के स्टैंडअप कॉमेडी वीडियो 'Morally Questionable' से हुई. यह वीडियो 21 नवंबर को उनके यूट्यूब चैनल 'Almostyash' पर अपलोड किया गया था. इसमें छठ के दौरान बिहार की विवाहित महिलाओं के नाक से लंबा सिंदूर लगाने की परंपरा को लेकर अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई. बिहार राज्य महिला आयोग ने पटना एसएसपी को लिखा पत्र (ETV Bharat) लोगों ने जताई कड़ी नाराजगी वीडियो के अंश सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई. कई लोगों ने इसे बिहार की महिलाओं के सम्मान, छठ की परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का अपमान बताते हुए कार्रवाई की मांग की. पटना साइबर थाने में प्राथमिकी इस मामले में पटना पुलिस ने भी कार्रवाई की है. पटना साइबर थाने में 24 नवंबर को कांड संख्या 1550/26 दर्ज की गई. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(1), 79, 351 और 352 के साथ आईटी एक्ट की धारा 66सी और 66डी के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. मामले में वीडियो में की गई टिप्पणियों और उसके प्रभाव की जांच की जा रही है. पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है. माफी के बाद भी जारी है विरोध