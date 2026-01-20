NEET छात्रा मौत मामला: एक्शन में महिला आयोग, डीएम को पत्र लिखकर छात्रावासों की लिस्ट मांगी
पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के बाद प्रशासन एक्शन में है. इधर महिला आयोग ने रिपोर्ट मांगी है. पढ़ें
Published : January 20, 2026 at 8:57 PM IST
पटना : बिहार राज्य महिला आयोग ने पटना में चल रहे छात्राओं के सभी छात्रावासों को लेकर सख्त रुख अपनाया है. आयोग ने पटना के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जिले में चल रहे छात्राओं के सभी छात्रावासों की विस्तृत सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. इसमें रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड दोनों तरह के छात्रावास शामिल होंगे.
महिला आयोग का कहना है कि छात्राओं की सुरक्षा, सुविधाओं और निगरानी के लिहाज से यह जानकारी बेहद जरूरी है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर छात्रावासों की पूरी सूची आयोग की अध्यक्ष को उपलब्ध कराई जाए.
बिना रजिस्टर्ड हॉस्टल में खतरा की आशंका अधिक : महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने पत्र में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि पटना जिले में कितने गर्ल्स हॉस्टल संचालित हो रहे हैं और उनमें से कितने अधिकृत रूप से रजिस्टर्ड हैं. साथ ही यह भी जानकारी मांगी गई है कि छात्राओं को रखने के लिए छात्रावासों में नियमानुसार कौन-कौन सी सुरक्षा और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.
''बिना पंजीकरण के चल रहे छात्रावासों में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरे बने रहते हैं. कई बार प्रशासन को इसकी जानकारी तक नहीं होती.''- बिहार राज्य महिला आयोग
छात्राओं की सुरक्षा प्रशासन और समाज की जिम्मेदारी : आयोग ने अपने पत्र में यह भी जिक्र किया है कि जिले में संचालित छात्रावासों की सूची आयोग कार्यालय के पास होना आवश्यक है, ताकि किसी भी शिकायत या आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके. महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा का कहना है कि छात्राएं अक्सर पढ़ाई के सिलसिले में घर से दूर रहकर छात्रावासों में रहती हैं.
''छात्राओं की सुरक्षा, रहन-सहन और मानसिक स्थिति की जिम्मेदारी प्रशासन और समाज की बनती है. इसी उद्देश्य से छात्रावासों की नियमित निगरानी और सत्यापन को जरूरी बताया गया है.''- अप्सरा, बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष
नीट छात्रा की मौत के बाद लिया एक्शन : दरअसल, महिला आयोग का यह कदम हाल के दिनों में छात्रावास की छात्राओं के साथ हुए कई गंभीर घटना के बाद उठाया गया है. पटना में हाल ही में सामने आया नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला भी है, जिसने प्रशासन और समाज दोनों को झकझोर कर रख दिया था. छात्रा की मौत के बाद छात्रावास में रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा पर प्रश्न खड़े हुए. परिजनों और स्थानीय लोगों ने हॉस्टल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए.
छात्रावासों का सही रिकॉर्ड है जरूरी : आयोग की अध्यक्ष अप्सरा का मानना है कि अगर छात्राओं के छात्रावासों का सही रिकॉर्ड और निगरानी व्यवस्था मौजूद रहे तो कई घटनाएं रोकी जा सकती हैं. इसके साथ ही घटना का सही कारण पता चल सकता है.
आयोग ने जिलाधिकारी से यह भी अपेक्षा की है कि छात्रावासों की सूची के साथ यह जानकारी भी दी जाए कि वहां सीसीटीवी, वार्डन, सुरक्षा गार्ड, आग से बचाव की व्यवस्था और आपात संपर्क जैसी सुविधाएं मौजूद हैं या नहीं. यह सारी सूचनाएं छात्राओं की सुरक्षा के महत्वपूर्ण होती हैं. आयोग ने संकेत दिया है कि सूची मिलने के बाद जरूरत पड़ने पर छात्रावासों का निरीक्षण भी कराया जा सकता है और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
