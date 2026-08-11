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211 नवसृजित डिग्री कॉलेजों में 2451 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति, 80.78% चयनित अभ्यर्थी बिहार के निवासी

विश्वविद्यालय सेवा आयोग के मुताबिक बिहार के 211 नवसृजित डिग्री कॉलेजों में 80.78% चयनित अभ्यर्थी बिहार के निवासी हैं. रिपोर्ट- कृष्णनंदन कुमार

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बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 11, 2026 at 8:52 PM IST

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पटना: बिहार में नवसृजित 211 डिग्री महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति को लेकर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने आंकड़े जारी किए हैं. आयोग के अनुसार कुल 2451 चयनित अभ्यर्थियों में 1980 बिहार के निवासी हैं. यानी नियुक्त किए गए सहायक प्राध्यापकों में 80.78 प्रतिशत अभ्यर्थी बिहार से हैं. आयोग ने दावा किया है कि अखिल भारतीय स्तर पर आवेदन और चयन की प्रक्रिया होने के बावजूद बिहार के अभ्यर्थियों का चयन प्रतिशत 80 से अधिक रहा है.

एक महीने में पूरी हुई नियुक्ति प्रक्रिया: बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रो. गिरीश कुमार चौधरी ने बताया कि नवसृजित डिग्री कॉलेजों के लिए सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू की गई थी. इसके तहत कुल 6939 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया. इनमें से 2451 अभ्यर्थियों का संविदा के आधार पर सहायक प्राध्यापक पद के लिए चयन किया गया.

आयोग ने एक अगस्त को चयन का परिणाम जारी किया. अध्यक्ष के मुताबिक विज्ञापन जारी होने से अंतिम मेधा सूची के प्रकाशन तक पूरी प्रक्रिया करीब 30 दिनों में पूरी की गई.

नियुक्ति में भी बिहार के अभ्यर्थियों को लाभ: आयोग ने बिहार में लागू आरक्षण व्यवस्था को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है. अध्यक्ष के मुताबिक पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कुल 60 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं. इन आरक्षित सीटों का लाभ केवल बिहार के निवासी अभ्यर्थियों को मिलता है.

इसके अलावा अनारक्षित सीटों पर भी महिलाओं, दिव्यांगजनों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है. आयोग के अनुसार इन प्रावधानों को जोड़ने पर नियमित नियुक्ति प्रक्रिया में भी कम से कम 76 प्रतिशत चयनित अभ्यर्थियों के बिहार के निवासी होने की संभावना है.

दस्तावेजों में गड़बड़ी मिलने पर नियुक्ति रद्द होगी: आयोग के अध्यक्ष प्रो. गिरीश कुमार चौधरी ने नियुक्ति प्रक्रिया में कथित अनियमितता से जुड़े तीन मामलों पर भी सफाई दी है. आयोग के अनुसार राजेश कुमार यादव का योगदान आरक्षण श्रेणी से संबंधित गलत प्रमाण-पत्र सामने आने के बाद स्वीकार नहीं किया गया. वहीं हिंदी विषय की चयनित अभ्यर्थी हेमा कुमारी का योगदान भी दस्तावेज सत्यापन के दौरान अस्वीकार कर दिया गया.

वहीं, अर्थशास्त्र विषय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में मेरिट के आधार पर 16 महिला अभ्यर्थियों के चयन को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई. आयोग ने कहा कि सभी 16 अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर मेधा सूची में शामिल किया गया है. अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना या दस्तावेज देने की पुष्टि होने पर उसकी नियुक्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी.

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