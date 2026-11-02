ETV Bharat / state

छठ और दीपावली पर बिहार के लिए चलेंगी 200 स्पेशल बसें, जानें किराया और रूट

बिहार पूजा स्पेशल बस सेवा ( ETV Bharat )

पटना: दीपावली और छठ पूजा के दौरान दूसरे राज्यों से बिहार आने और बिहार से बाहर जाने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने विशेष त्योहारी बस सेवा की शुरुआत की है. इसके तहत 1 नवंबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू कर दी गई है. निगम की ओर से बिहार से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए करीब 200 विशेष बसों का परिचालन किया जाएगा. ये बसें 5 नवंबर से 20 नवंबर तक निर्धारित मार्गों पर चलेंगी. इसकी जानकारी परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने दी.

यात्रियों के लिए हर श्रेणी की बसें