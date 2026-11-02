छठ और दीपावली पर बिहार के लिए चलेंगी 200 स्पेशल बसें, जानें किराया और रूट
Bihar Puja Special Bus: बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने दीपावली और छठ पूजा के लिए विशेष बस सेवा शुरू की है. रिपोर्ट-राजीव रंजन पाठक
Published : November 2, 2026 at 8:08 AM IST
पटना: दीपावली और छठ पूजा के दौरान दूसरे राज्यों से बिहार आने और बिहार से बाहर जाने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने विशेष त्योहारी बस सेवा की शुरुआत की है. इसके तहत 1 नवंबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू कर दी गई है. निगम की ओर से बिहार से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए करीब 200 विशेष बसों का परिचालन किया जाएगा. ये बसें 5 नवंबर से 20 नवंबर तक निर्धारित मार्गों पर चलेंगी. इसकी जानकारी परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने दी.
यात्रियों के लिए हर श्रेणी की बसें
त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए निगम ने एसी सीटर, एसी स्लीपर, नॉन एसी सीटर, स्लीपर और सेमी स्लीपर बसों की व्यवस्था की है. यात्री घर बैठे निगम की आधिकारिक वेबसाइट https://bsrtc.bihar.gov.in/ पर जाकर अपनी सुविधानुसार टिकट बुक कर सकते हैं. निगम का उद्देश्य त्योहारों के दौरान यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती परिवहन सेवा उपलब्ध कराना है.
पटना समेत प्रमुख शहरों से चलेंगी बसें
|प्रस्थान शहर (From
|आगमन राज्य/शहर (To)
|विशेष बसों की संख्या
|पटना
|दिल्ली
|13
|पटना
|हरियाणा
|7
|पटना
|झारखंड
|4
|मुजफ्फरपुर
|दिल्ली
|34
|मुजफ्फरपुर
|हरियाणा
|2
|मुजफ्फरपुर
|उत्तर प्रदेश
|2
|मुजफ्फरपुर
|झारखंड
|6
|गया
|दिल्ली
|10
|पूर्णिया
|दिल्ली
|12
|पूर्णिया
|हरियाणा
|18
|दरभंगा
|दिल्ली
|6
|दरभंगा
|हरियाणा
|22
बस का किराया
दिल्ली रूट पर यात्रियों के लिए अलग-अलग श्रेणी की बसों का किराया निर्धारित किया गया है. पटना से दिल्ली के लिए नॉन एसी सीटर का किराया 1182 रुपये, नॉन एसी स्लीपर का 1483 रुपये, एसी सीटर का 1318 रुपये और एसी स्लीपर का किराया 1935 रुपये रखा गया है.
मुजफ्फरपुर और गया से दिल्ली का किराया
मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए नॉन एसी सीटर का किराया 1074 रुपये, स्लीपर का 1352 रुपये, एसी सीटर का 1195 रुपये और एसी स्लीपर का 1767 रुपये निर्धारित है. गया से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को नॉन एसी सीटर के लिए 1139 रुपये, स्लीपर के लिए 1426 रुपये, एसी सीटर के लिए 1272 रुपये और एसी स्लीपर के लिए 1861 रुपये देने होंगे.
पूर्णिया और दरभंगा से दिल्ली का किराया
पूर्णिया से दिल्ली के लिए नॉन एसी सीटर का किराया 1486 रुपये और एसी स्लीपर का 2398 रुपये तय किया गया है. दरभंगा से दिल्ली के लिए नॉन एसी सीटर का किराया 1165 रुपये और एसी स्लीपर का 1908 रुपये निर्धारित है. हरियाणा जाने वाले यात्रियों के लिए पटना से अंबाला का नॉन एसी सीटर किराया 1303 रुपये और एसी स्लीपर का 2134 रुपये है.
हरियाणा, झारखंड और बंगाल का किराया तय
पटना से गुरुग्राम के लिए नॉन एसी सीटर का किराया 1193 रुपये और एसी स्लीपर का 1948 रुपये निर्धारित किया गया है. झारखंड के लिए पटना से गुमला का किराया 502 रुपये और एसी स्लीपर का 800 रुपये है. आरा से रांची के लिए नॉन एसी सीटर का किराया 474 रुपये और एसी स्लीपर का 655 रुपये रखा गया है. पश्चिम बंगाल के लिए पटना से कोलकाता का किराया 839 रुपये और एसी स्लीपर का 1276 रुपये है.
उत्तर प्रदेश रूट पर बसों का किराया
उत्तर प्रदेश के पटना-गाजियाबाद रूट पर नॉन एसी सीटर का किराया 1120 रुपये और एसी स्लीपर का 1854 रुपये निर्धारित किया गया है. निगम के आंकड़ों के अनुसार एसी स्लीपर बसों में यात्रियों को सबसे ज्यादा छूट मिल रही है. सुपौल से दिल्ली का वास्तविक एसी स्लीपर किराया 3030 रुपये है, जिस पर 1000 रुपये की छूट दी जा रही है.
एसी स्लीपर बसों में मिल रही सबसे ज्यादा छूट
लौकहा से दिल्ली के लिए 3077 रुपये के वास्तविक किराये पर 1028 रुपये की छूट मिलेगी. भागलपुर-अंबाला रूट पर 3603 रुपये के वास्तविक किराये में 1113 रुपये, पूर्णिया-अंबाला रूट पर 3462 रुपये के किराये में 1103 रुपये और मधुबनी-अंबाला रूट पर 3257 रुपये के वास्तविक किराये में 1092 रुपये की छूट दी जा रही है.
यात्रियों को मिलेगी सस्ती और सुरक्षित यात्रा
"परिवहन विभाग पिछले वर्ष की तरह इस बार भी त्योहारों के दौरान यात्रियों को किफायती यात्रा का विकल्प उपलब्ध करा रहा है. दीपावली और छठ के अवसर पर यात्रियों को सुरक्षित और सुगम परिवहन सेवा देने के लिए विशेष बसों की व्यवस्था की गई है. एसी सीटर और एसी स्लीपर बसों की टिकट बुकिंग पर 30 प्रतिशत से अधिक सब्सिडी दी जा रही है. इससे यात्रियों को त्योहारों के दौरान कम किराये में आरामदायक सफर करने का अवसर मिलेगा." -दामोदर रावत, परिवहन मंत्री, बिहार
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