ETV Bharat / state

राष्ट्रपति भवन जाएंगी बिहार की बेटी माया रामसमुझ वर्मा, 'बीरो पावर' का दिखेगा जलवा

पटना: बिहार के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बड़ी उपलब्धि सामने आई है. राज्य के एग्रीटेक स्टार्टअप बीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड का चयन राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के प्रतिष्ठित 'एट होम' समारोह के लिए देश के शीर्ष पांच स्टार्टअप्स में किया गया है.

राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा बिहार का स्टार्टअप: यह सम्मान न केवल कंपनी के लिए, बल्कि बिहार के स्टार्टअप इकोसिस्टम और राज्य के युवा उद्यमियों के लिए भी बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. आगामी 15 अगस्त को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित समारोह में बीरो पावर का प्रतिनिधित्व कंपनी की सह-संस्थापक माया रामसमुझ वर्मा करेंगी.

देश के टॉप-5 में चुना गया 'बीरो पावर': बीरो पावर का चयन कृषि क्षेत्र में नवाचार, तकनीक आधारित समाधान और सामाजिक प्रभाव को देखते हुए किया गया है. कंपनी पिछले कुछ वर्षों से किसानों के लिए ऐसी तकनीकों पर काम कर रही है, जिनसे खेती को अधिक उत्पादक, कम खर्चीला और टिकाऊ बनाया जा सके. विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किए गए तकनीकी समाधानों ने इस स्टार्टअप को राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान दिलाई है.

स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आमंत्रण: इस उपलब्धि को और खास बनाते हुए राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी आधिकारिक आमंत्रण पत्र भारतीय डाक विभाग के माध्यम से पटना स्थित माया रामसमुझ वर्मा के आवास पर पहुंचाया गया. कंकड़बाग उप-मंडल के डाक निरीक्षक विमल दीप कुमार ने अपनी टीम के साथ औपचारिक रूप से यह आमंत्रण पत्र सौंपा और कंपनी को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं भी दीं. आमंत्रण पत्र मिलने के साथ ही कंपनी के संस्थापकों और टीम में उत्साह का माहौल है.

राष्ट्रीय स्टार्टअप और इनोवेशन मंचों पर पहचान: बीरो पावर की पहचान एक ऐसे स्टार्टअप के रूप में बनी है, जो कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान तकनीक के जरिए खोजने का प्रयास कर रहा है. कंपनी का लक्ष्य किसानों तक स्वदेशी और किफायती तकनीक पहुंचाना है, ताकि उत्पादन बढ़ाने के साथ खेती की लागत भी कम हो सके. कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में कंपनी लगातार नए प्रयोग कर रही है, जिसकी बदौलत उसे विभिन्न राष्ट्रीय स्टार्टअप और इनोवेशन मंचों पर पहचान मिली है.

विश्वसनीयता और ब्रांड वैल्यू में होगा इजाफा: पिछले कुछ वर्षों में बीरो पावर ने कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नवाचार मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है. विभिन्न संस्थानों से मिले सम्मान और मंचों पर प्रस्तुति के बाद अब राष्ट्रपति भवन के स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रण मिलना कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल माना जा रहा है. इससे न केवल कंपनी की विश्वसनीयता और ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, बल्कि बिहार के स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी नई पहचान मिलेगी.