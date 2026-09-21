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बिहार के इस मंदिर में दक्षिण भारतीय कला और द्रविड़ स्थापत्य शैली का अनूठा संगम, 1840 में हुआ था निर्माण

भोजपुर: बिहार के भोजपुर में बड़हरा प्रखंड की पावन धरती पर मां गंगा के आंचल में बसा गुंडी गांव अपने भीतर प्राचीन इतिहास और धार्मिक विरासत को संजोए हुए है.गांव में स्थित श्रीरंगनाथ मंदिर इस ऐतिहासिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है. करीब दो शताब्दी पुराना यह मंदिर अपनी अनूठी स्थापत्य शैली, धार्मिक मान्यताओं और दक्षिण भारतीय कला के प्रभाव के कारण श्रद्धालुओं के साथ-साथ इतिहास और वास्तुकला में रुचि रखने वाले लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है.

1840 ईस्वी में मंदिर की स्थापना

बताया जाता है कि मंदिर की स्थापना विष्णुदेव नारायण सिंह ने वर्ष 1840 ईस्वी में कराई थी. उनके वंशज डॉ. युगल किशोर सिंह के अनुसार मंदिर निर्माण से पहले विष्णुदेव नारायण सिंह रामेश्वरम और मदुरै की यात्रा पर गए थे. इसी दौरान उन्होंने श्रीरामानुज स्वामी से दीक्षा ग्रहण की. इसके बाद उनके आशीर्वाद से मदुरै की द्रविड़ स्थापत्य कला से जुड़े शिल्पकार लिंगराज स्वामी के वंशजों में से चार वास्तुविदों को बुलाकर मंदिर का निर्माण कराया.

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चुनार के पत्थरों से हुआ था निर्माण

युगल किशोर बताते हैं कि मंदिर के निर्माण के लिए चुनार से विशेष रूप से पत्थर तराशकर मंगाए गए थे. मंदिर की संरचना और नक्काशी में दक्षिण भारत की द्रविड़ स्थापत्य शैली की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है. मंदिर के गोपुरम में भगवान भास्कर, महाविष्णु, महेश्वर, राजेश्वरी, गणपति, चामुंडेश्वरी और नरसिंह की प्रतिमाएं स्थापित हैं. मंदिर की बाहरी दीवारों पर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की प्रतिमाओं को स्थान दिया गया है. मंदिर के अलग-अलग हिस्सों में देवी-देवताओं की प्रतिमाएं इसकी धार्मिक विविधता और स्थापत्य कला को और खास बनाती हैं.

मंदिर में स्थित भगवान श्रीरंगनाथ की प्रतिमा (ETV Bharat)

तीन गर्भगृह में विराजमान हैं भगवान

स्थानीय विजय पांडे के मुताबिक मंदिर के पश्चिमी हिस्से में तीन गर्भगृह बनाए गए हैं. इनमें एक गर्भगृह में रंगनाथ भगवान, माता गोदंबा और गरुड़, दूसरे में वेंकटेश भगवान और माता लक्ष्मी, जबकि दक्षिणी गर्भगृह में राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान लला की प्रतिमाएं स्थापित हैं. गर्भगृह के द्वार पर जय और विजय को द्वारपाल के रूप में स्थापित किया गया है. श्रीरंगनाथ मंदिर को स्थानीय स्तर पर रंगनाथ बड़ी मंदिर, बालाजी मंदिर और विष्णु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है.

क्षीर सागर में शयन करते भगवान विष्णु की प्रतिमा

विजय बताते हैं कि मंदिर के चारों ओर भगवान विष्णु के अवतारों से संबंधित प्रतिमाएं स्थापित हैं. दक्षिणी हिस्से में रुद्र अवतार माने जाने वाले भगवान हनुमान की प्रतिमा है. वहीं मंदिर के ऊपरी हिस्से में भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में शयन मुद्रा में दर्शाया गया है.भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के विश्राम के लिए यहां गरुड़ ध्वज का भी निर्माण कराया गया है.