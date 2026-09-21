बिहार के इस मंदिर में दक्षिण भारतीय कला और द्रविड़ स्थापत्य शैली का अनूठा संगम, 1840 में हुआ था निर्माण
भोजपुर के गुंडी गांव में स्थित श्रीरंगनाथ मंदिर दक्षिण भारतीय कला और द्रविड़ स्थापत्य शैली का अनूठा उदाहरण है.रिपोर्ट- आलोक कुमार भारती
Published : September 21, 2026 at 7:20 PM IST
भोजपुर: बिहार के भोजपुर में बड़हरा प्रखंड की पावन धरती पर मां गंगा के आंचल में बसा गुंडी गांव अपने भीतर प्राचीन इतिहास और धार्मिक विरासत को संजोए हुए है.गांव में स्थित श्रीरंगनाथ मंदिर इस ऐतिहासिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है. करीब दो शताब्दी पुराना यह मंदिर अपनी अनूठी स्थापत्य शैली, धार्मिक मान्यताओं और दक्षिण भारतीय कला के प्रभाव के कारण श्रद्धालुओं के साथ-साथ इतिहास और वास्तुकला में रुचि रखने वाले लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है.
1840 ईस्वी में मंदिर की स्थापना
बताया जाता है कि मंदिर की स्थापना विष्णुदेव नारायण सिंह ने वर्ष 1840 ईस्वी में कराई थी. उनके वंशज डॉ. युगल किशोर सिंह के अनुसार मंदिर निर्माण से पहले विष्णुदेव नारायण सिंह रामेश्वरम और मदुरै की यात्रा पर गए थे. इसी दौरान उन्होंने श्रीरामानुज स्वामी से दीक्षा ग्रहण की. इसके बाद उनके आशीर्वाद से मदुरै की द्रविड़ स्थापत्य कला से जुड़े शिल्पकार लिंगराज स्वामी के वंशजों में से चार वास्तुविदों को बुलाकर मंदिर का निर्माण कराया.
चुनार के पत्थरों से हुआ था निर्माण
युगल किशोर बताते हैं कि मंदिर के निर्माण के लिए चुनार से विशेष रूप से पत्थर तराशकर मंगाए गए थे. मंदिर की संरचना और नक्काशी में दक्षिण भारत की द्रविड़ स्थापत्य शैली की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है. मंदिर के गोपुरम में भगवान भास्कर, महाविष्णु, महेश्वर, राजेश्वरी, गणपति, चामुंडेश्वरी और नरसिंह की प्रतिमाएं स्थापित हैं. मंदिर की बाहरी दीवारों पर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की प्रतिमाओं को स्थान दिया गया है. मंदिर के अलग-अलग हिस्सों में देवी-देवताओं की प्रतिमाएं इसकी धार्मिक विविधता और स्थापत्य कला को और खास बनाती हैं.
तीन गर्भगृह में विराजमान हैं भगवान
स्थानीय विजय पांडे के मुताबिक मंदिर के पश्चिमी हिस्से में तीन गर्भगृह बनाए गए हैं. इनमें एक गर्भगृह में रंगनाथ भगवान, माता गोदंबा और गरुड़, दूसरे में वेंकटेश भगवान और माता लक्ष्मी, जबकि दक्षिणी गर्भगृह में राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान लला की प्रतिमाएं स्थापित हैं. गर्भगृह के द्वार पर जय और विजय को द्वारपाल के रूप में स्थापित किया गया है. श्रीरंगनाथ मंदिर को स्थानीय स्तर पर रंगनाथ बड़ी मंदिर, बालाजी मंदिर और विष्णु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है.
क्षीर सागर में शयन करते भगवान विष्णु की प्रतिमा
विजय बताते हैं कि मंदिर के चारों ओर भगवान विष्णु के अवतारों से संबंधित प्रतिमाएं स्थापित हैं. दक्षिणी हिस्से में रुद्र अवतार माने जाने वाले भगवान हनुमान की प्रतिमा है. वहीं मंदिर के ऊपरी हिस्से में भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में शयन मुद्रा में दर्शाया गया है.भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के विश्राम के लिए यहां गरुड़ ध्वज का भी निर्माण कराया गया है.
बारह खंभे दर्शाते हैं बारह राशियों का प्रतीक
विजय पांडे कहते हैं कि मंदिर के मध्य भाग में बने बारह खंभे भी इसकी स्थापत्य विशेषताओं में शामिल हैं.इन खंभों को बारह राशियों के प्रतीक के रूप में देखा जाता है. मंदिर के दक्षिणी हिस्से में भगवान के लिए रसोईघर बनाया गया है, जहां माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा स्थापित है. श्रीरंगनाथ जी मंदिर को उत्तर बिहार के प्राचीन मंदिरों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला मंदिर बताया जाता है.
द्रविड़ स्थापत्य शैली और स्थानीय परंपराओं का अनूठा मेल
विजय के मुताबिक दक्षिण भारतीय द्रविड़ स्थापत्य शैली और स्थानीय धार्मिक परंपराओं का अनूठा मेल इस मंदिर को विशिष्ट बनाता है. मां गंगा के किनारे बसे गुंडी गांव का यह मंदिर धार्मिक आस्था के साथ-साथ ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व के कारण भी बिहार के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में अपनी अलग पहचान रखता है.
पर्यटन की नजर से आज भी अछूता
मंदिर के पुजारी अर्पित पांडे कहते हैं कि इतिहास, धार्मिक आस्था और स्थापत्य कला की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद श्रीरंगनाथ जी का मंदिर आज भी पर्यटन की दृष्टि से अछूता है. यहां तक कि स्थानीय स्तर पर भी मंदिर के ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व की जानकारी बहुत कम लोगों को है. पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं किए जाने के कारण दूर-दराज से आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बेहद कम है.
बेहतर प्रचार-प्रसार और व्यवस्थाओं की जरूरत
स्थानीय मुकेश सिंह के अनुसार मंदिर तक पहुंचने के लिए बेहतर प्रचार-प्रसार, पर्यटन सुविधाओं और बुनियादी व्यवस्थाओं का अभाव इसके पर्यटन विकास में बड़ी बाधा माना जाता है. यही वजह है कि करीब दो शताब्दी पुरानी इस ऐतिहासिक धरोहर के बावजूद पर्यटक आज भी यहां अपेक्षित संख्या में नहीं पहुंच पाते हैं.
पहचान बनाने का इंतजार
स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि मंदिर के इतिहास और स्थापत्य कला को पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता दी जाए तथा यहां आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएं तो यह भोजपुर के महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र के रूप में पहचान बना सकता है. आरा रेलवे स्टेशन से करीब आठ किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर आज भी पर्यटन मानचित्र पर अपनी पहचान बनाए जाने का इंतजार कर रहा है.
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