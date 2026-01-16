ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस पर बिहार की 'सोलर दीदी' को राष्ट्रपति का निमंत्रण, पति संग हवाई जहाज से जाएंगी दिल्ली

बिहार की सोलर दीदी देवकी देवी को राष्ट्रपति की तरफ से गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है- पढ़ें पूरी खबर-

Etv Bharat
सोलर दीदी को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति का निमंत्रण पत्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 16, 2026 at 1:53 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुज़फ्फरपुर जिले के बोचहा प्रखंड अंतर्गत ककराचक गांव की रहने वाली 'सोलर दीदी' के नाम से मशहूर देवकी देवी के लिए यह पल किसी सपने से कम नहीं है. देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति की ओर से उन्हें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण मिला है.

सोलर दीदी को राष्ट्रपति का निमंत्रण : देवकी दीदी को ये निमंत्रण पत्र राष्ट्रपति भवन की ओर से डाक के माध्यम से उनके घर भेजा गया, जिसमें देवकी देवी और उनके पति सुनील कुमार को 26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है.

देवकी देवी और उनके पति से खास बातचीत देखें- (ETV Bharat)

गांव में खुशी की लहर : सबसे खास बात यह है कि इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान देवकी देवी के पति सुनील कुमार पहली बार हवाई जहाज से सफर करेंगे, जबकि स्वयं देवकी देवी तीसरी बार फ्लाइट से यात्रा करेंगी. राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण मिलने की खबर जैसे ही गांव में फैली, पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई.

डाक विभाग ने घर पहुंचाया राष्ट्रपति का निमंत्रण : राष्ट्रपति भवन से भेजा गया निमंत्रण पत्र बोचहा प्रखंड के ककराचक गांव में डाक विभाग के उप डाकपाल कमल किशोर पांडे और पोस्टमास्टर मिथिलेश कुमार द्वारा स्वयं देवकी देवी के घर जाकर सौंपा गया. राष्ट्रपति भवन का पत्र हाथ में लेते ही देवकी देवी भावुक हो गईं. उन्होंने बताया कि यह उनके जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण है.

ETV Bharat
टेकनिकल काम खुद कर लेती हैं सोलर दीदी (ETV Bharat)

आने-जाने की फ्लाइट का टिकट : देवकी देवी ने कहा कि उन्हें और उनके पति को दिल्ली आने-जाने के लिए सरकार की ओर से एयर इंडिया की फ्लाइट का टिकट उपलब्ध कराया गया है. वे 25 जनवरी को पटना से दिल्ली जाएंगे और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के बाद 26 जनवरी की ही शाम दिल्ली से पटना लौटेंगे.

राष्ट्रपति से मिलने का मिलेगा अवसर : देवकी देवी ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान उन्हें राष्ट्रपति से मिलने का भी अवसर मिलेगा. इसे लेकर पूरा परिवार बेहद उत्साहित है. उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन राष्ट्रपति भवन से उन्हें बुलावा आएगा.

ETV Bharat
सोलर दीदी को राष्ट्रपति का निमंत्रण पत्र (ETV Bharat)

''हमने तो कभी यह भी नहीं सोचा था कि ट्रेन से लंबा सफर कर पाएंगे, लेकिन आज फ्लाइट से दिल्ली जाने का मौका मिल रहा है. राष्ट्रपति भवन से बुलावा आना हमारे पूरे गांव के लिए गर्व की बात है.''- देवकी देवी, सोलर दीदी

सिंचाई कर लौटते वक्त मिली जानकारी : देवकी देवी ने बताया कि उन्हें राष्ट्रपति भवन से पत्र मिलने की जानकारी तब हुई जब वह खेत में सिंचाई का काम निपटाकर घर लौटी थीं. उसी दौरान डाकघर से उन्हें फोन आया कि राष्ट्रपति भवन से उनके नाम कोई महत्वपूर्ण पत्र आया है.

ETV Bharat
पति के साथ सोलर दीदी (ETV Bharat)

डाककर्मियों ने घर पहुंचकर सौंपा लेटर : कुछ देर बाद जब डाककर्मी उनके घर पहुंचे और राष्ट्रपति भवन का लिफाफा सौंपा, तब उन्हें विश्वास हुआ कि यह सच है. उन्होंने बताया कि उन्हें फोन पर ही फ्लाइट टिकट की जानकारी भी दे दी गई थी. गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली जाना उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है.

पीएम और सीएम से पहले ही कर चुकी हैं मुलाकात : देवकी देवी इससे पहले भी देश और राज्य के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर चुकी हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें 25 मई 2025 को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का अवसर मिला था. इसके अलावा वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर चुकी हैं.

''हमने कभी नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, लेकिन यह सब सच हुआ. अब राष्ट्रपति से मिलने का अवसर मिल रहा है, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है.''- देवकी देवी, सोलर दीदी

ETV Bharat
सोलर दीदी को राष्ट्रपति का निमंत्रण (ETV Bharat)

गांव में जश्न का माहौल : राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण मिलने के बाद ककराचक गांव में उत्सव जैसा माहौल है. गांव के लोग देवकी देवी को बधाई देने उनके घर पहुंच रहे हैं. गांव की महिलाओं को खास तौर पर गर्व है कि उनके गांव की बहू ने पूरे देश में पहचान बनाई है. देवकी देवी ने कहा कि यह सम्मान सिर्फ उनका नहीं, बल्कि पूरे गांव और समाज का है. गांव के बुजुर्गों से लेकर युवा और महिलाएं सभी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं.

पति सुनील कुमार भी गर्व से भावुक : देवकी देवी के पति सुनील कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति की ओर से निमंत्रण मिलना उनके परिवार के लिए अविश्वसनीय खुशी का क्षण है. उन्होंने बताया कि समाज के लोग कह रहे हैं कि देवकी देवी ने किसानों के हित में बहुत अच्छा काम किया है, इसी वजह से आज उन्हें यह सम्मान मिल रहा है. सुनील कुमार ने कहा कि वह पहली बार फ्लाइट से सफर करेंगे, जिसे लेकर वह भी बेहद उत्साहित हैं.

सोलर दीदी की संघर्षों से सफलता तक की कहानी : देवकी देवी की सफलता की कहानी संघर्षों से भरी रही है. साल 2022 उनके जीवन में सबसे कठिन दौर लेकर आया. उसी साल उनके पति की नौकरी छूट गई और एक भीषण आगजनी की घटना में उनका घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया. परिवार आर्थिक तंगी में डूब गया था और दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया था.

ETV Bharat
काम करतीं सोलर दीदी (ETV Bharat)

मुश्किलें कम नहीं थी : ऐसे कठिन समय में देवकी देवी ने हार मानने के बजाय बिहार सरकार की जीविका परियोजना से जुड़ने का फैसला किया. जीविका के माध्यम से उन्हें सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंप योजना में चयनित किया गया.

सोलर पंप से बदली गांव की तस्वीर : शुरुआत में गांव के लोगों को देवकी देवी की इस पहल पर संदेह था. लेकिन उन्होंने कर्ज लेकर सोलर पंप लगवाया और मेहनत से किसानों का भरोसा जीता. आज उनकी सोलर पंप आधारित सिंचाई व्यवस्था से 112 किसान लाभान्वित हो रहे हैं और करीब 40 एकड़ भूमि की सिंचाई हो रही है.

सोलर पंप से सिंचाई का खर्च हुआ कम : जहां पहले डीजल पंप से एक कट्ठा खेत की सिंचाई में 200 रुपये तक खर्च आते थे, वहीं अब सोलर पंप से 100 रुपये में 2 से 3 कट्ठा खेत की सिंचाई संभव हो गई है. इससे किसानों का खर्च कम हुआ है और उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है.

सालाना एक लाख से अधिक की आय : सोलर पंप की मदद से देवकी देवी अब सालाना एक लाख रुपये से अधिक की आय अर्जित कर रही हैं. उनकी तकनीकी समझ और मेहनत ने उन्हें ‘सोलर दीदी’ के रूप में एक नई पहचान दिलाई है. आज गांव की महिलाएं उनसे सोलर तकनीक सीखने आती हैं और देवकी देवी उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती हैं.

ETV Bharat
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सोलर दीदी (नीचे से पीएम मोदी के दाहिने) (ETV Bharat)

‘मन की बात’ में प्रधानमंत्री ने की थी सराहना : देवकी देवी की मेहनत को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा है. प्रधानमंत्री ने 31 अगस्त को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में देवकी देवी का जिक्र करते हुए उन्हें उन सशक्त महिलाओं में बताया था, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और नए रास्ते तलाशे.

गणतंत्र दिवस पर सम्मान, गांव के लिए गर्व : आज कभी दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करने वाली देवकी देवी देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति की विशेष अतिथि बनकर शामिल होंगी. यह न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सफलता की कहानी है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं की क्षमता, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की एक प्रेरक मिसाल भी है.

ये भी पढ़ें- मिलिए बिहार की 'सोलर दीदी' से, छोटी जोत वाले किसानों के लिए बनीं वरदान

TAGGED:

BIHAR SOLAR DIDI
PRESIDENT OF INDIA
REPUBLIC DAY CELEBRATION
सोलर दीदी
REPUBLIC DAY 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.