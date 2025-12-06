ETV Bharat / state

क्या आपको पता है बिहार में कितनी प्रकार की मिट्टी है, जिसकी जांच कराने जा रही है सरकार, किसानों के लिए अच्छी खबर

''हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि खुद से खाद्य पदार्थों को सड़ा-गलाकर और गोबर का इस्तेमाल कर जैविक खाद तैयार करें. खेतों में जैविक खाद ही इस्तेमाल करें. सरकार की ओर से विभाग के अधिकारियों को वह निर्देश दिए हैं कि किसानों को खेतों में उपयोग करने के लिए जैविक खाद की कोई कमी ना हो और प्रचुर मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए.''- राम कृपाल यादव, कृषि मंत्री, बिहार

'पराली नहीं जलाएं' : कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि वह किसानों को विभाग के माध्यम से और खुद लगातार आग्रह कर रहे हैं कि धान की फसल कटाई करने के बाद जो पराली बच जाता है, उसे जलाए नहीं. यह खेत की मिट्टी के लिए सबसे हानिकारक है क्योंकि इससे मिट्टी की उर्वरता नष्ट होती है.

''रासायनिक खाद के रूप में हम खेतों में नाइट्रोजन डालते हैं जबकि पौधा नाइट्रोजन नहीं लेता है वह नाइट्रेट लेता है. इसी प्रकार हम फास्फोरस देते हैं लेकिन पौधा फास्फेट लेता है, हम सल्फर देते हैं लेकिन पौधा सल्फेट लेता है. सल्फर को सल्फेट बनाने का काम मिट्टी में उन सूक्ष्म जीवों का होता है जो मिट्टी में पाए जाते हैं. जैविक खाद से सूक्ष्म जीवों को कोई खतरा नहीं होता है, इसलिए खेतों के लिए जैविक खाद ही सबसे उपयुक्त है.'' - डॉ मनीष दत्त ओझा, कृषि वैज्ञानिक

'रासायनिक खाद नहीं है जैविक का सब्सीट्यूट' : डॉ मनीष दत्त ओझा ने बताया कि रासायनिक खाद कभी भी जैविक खाद का सब्सीट्यूट नहीं हो सकता है. रासायनिक खाद से मिट्टी के वह सूक्ष्म जीव नष्ट होते हैं जो फसलों को पोषण उपलब्ध कराते हैं.

''इसके अलावा अधिक से अधिक पैदावार की चाहत में मिट्टी में बड़ी मात्रा में रासायनिक खाद डाले जा रहे हैं जो मिट्टी को प्रदूषित कर रहे हैं. यह खाद कुछ साल तो अच्छा पैदावार देते हैं लेकिन बाद में पैदावार घटने लगती है.'' - डॉ मनीष दत्त ओझा, कृषि वैज्ञानिक

'कृषि जमीन पर निर्माण से उर्वरता घटी' : डॉ मनीष दत्त ओझा ने बताया कि आज शहरीकरण के दौर में यह देखने को मिल रहा है कि शहर के आसपास की जो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी थे उन्हीं पर निर्माण हो रहा है, उन्हीं पर इंडस्ट्री बैठाया जा रहा है. जो जमीन खेती के लिए सबसे उपयुक्त थी वहां आज रिहायसी कॉलोनी बस रही है. इससे हो यह रहा है की खेती के लिए उपयुक्त जमीन की कमी हो रही है.

बिहार की मिट्टी सबसे उर्वरक : मीठापुर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉ मनीष दत्त ओझा ने बताया कि बिहार में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है. यह सबसे अधिक उपजाऊ होती है क्योंकि हमेशा इसमें बाढ़ के समय पानी में खनिज और लवण भाकर आते हैं और मिट्टी उससे रिचार्ज होता है. इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ-साथ सूक्ष्म तत्व जैसे मैग्नीशियम सोडियम जिंक भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. इस मिट्टी में कोई भी फसल लगाएंगे तो अच्छा उत्पादन देंगे.

दरअसल बिहार, जिसे गंगा और उसकी सहायक नदियों ने उपजाऊ मैदान प्रदान किए हैं, आज मिट्टी की उर्वरता में हो रही गिरावट, जल-वायु परिवर्तन और अति-शोषण की चुनौतियों से जूझ रहा है. इसी पृष्ठभूमि में राज्य सरकार लगभग 35 वर्षों बाद फिर से पूरे प्रदेश का वैज्ञानिक और उच्च-स्तरीय विस्तृत मिट्टी सर्वेक्षण शुरू करने जा रही है.

'मृदा जांच कर खेती करें' : कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि किसानों को प्रेरित किया जा रहा है कि नई फसल की खेती करने से पहले मिट्टी की मृदा जांच कराएं. यह हर जिले में निशुल्क उपलब्ध है. इससे यह पता चल जाएगा की मिट्टी में किस चीज की कमी है और क्या खाद डाले जाने हैं.

''1990 के बाद यह सबसे बड़ा सर्वे होगा, जिसकी शुरुआत भागलपुर और बांका से होगी. इस परियोजना पर लगभग 37 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे किसानों को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा और कृषि अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा सर्वे के तहत 3 लाख से अधिक सैंपल की जांच की जाएगी.'' - पंकज कुमार, प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार

पटना : नीतीश सरकार अब बिहार के सभी 38 जिलों की मिट्टी की जांच की कराएगी, जिससे यह पता चलेगा कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल बेहतर होगी. इसके लिए हाईटेक डिजिटल प्रोफाइल तैयार किया जाएगा. यह कहना है कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार का.

इस तरह जलायी जाती है पराली (ETV Bharat)

'अवैध खाद भंडारण करने वाले पर होगी कार्रवाई' : कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कार्रवाई की भी बात कही. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि जैविक खाद का कोई अनुचित तरीके से भंडारण कर रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाए.

'चार जिलों की मिट्टी में अम्लीय तत्व अधिक' : मिट्टी अनुसंधान प्रयोगशाला के जॉइंट डायरेक्टर विनय कुमार पांडे ने बताया कि सीमांचल क्षेत्र के चार जिले किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया की मिट्टी में अम्लीय तत्व काफी अधिक है, जबकि शेष 34 जिले के मिट्टी में अल्कलाइन और न्यूट्रल तत्व है. मिट्टी कोई भी हो लेकिन उसकी पीएच वैल्यू 6.5 से 7.2 तक रहती है तो वह कोई भी फसल के पैदावार के लिए सबसे योग्य है.

''मृदा जांच जब की जाती है तो यह पता लगाया जाता है कि फास्फेट, बोरन, जिंक कितना है. इसी प्रकार 12 तत्व पता लगाए जाते हैं. शहरी क्षेत्र के आसपास की मिट्टी में उर्वरता की कमी देखी जा रही है और इसके पीछे कम समय में अधिक पैदावार की चाहत में खेतों में अत्यधिक रासायनिक खाद का इस्तेमाल प्रमुख कारण है.''- विनय कुमार पांडे, जॉइंट डायरेक्टर, मिट्टी अनुसंधान प्रयोगशाला

मिट्टी अनुसंधान प्रयोगशाला के जॉइंट डायरेक्टर विनय कुमार पांडे (ETV Bharat)

बिहार में 4 प्रकार की मिट्टी : अब आइये आपको बताते हैं कि बिहार में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, दोमट मिट्टी वास्तव में क्या है, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन-सी है और कौन-सी मिट्टी कृषि के लिए कमजोर मानी जाती है. दरअसल, बिहार का भू-भाग गंगा और उसकी सहायक नदियों से निर्मित विशाल मैदानी क्षेत्र से बना है, इसलिए यहां की मिट्टी की संरचना भी नदी अवसादों (alluvium) पर आधारित है. राज्य की मिट्टियों को व्यापक रूप से चार समूहों में बांटा जाता है.

1. जलोढ़ मिट्टी (Alluvial Soil)

मुख्यतः शाहाबाद क्षेत्र और गंगा के दक्षिणी और उत्तरी बिहार क्षेत्र केसाथ-साथ कोसी-गंडक और गंगा के मैदानी भागों में मुख्य रूप से पाई जाती है. यह मिट्टी सबसे उर्वर मानी जाती है, इसमें पोषक तत्व लगातार भरते रहते हैं. माना जाता है कि जब भी बाढ़ आता है तो आसपास के क्षेत्र में मिट्टी में पोषक तत्व भर के चला जाता है.

यह मिट्टी हल्का पीला से भूरे रंग तक का होता है और इसकी बनावट रेतीली दोमट से चिकनी दोमट तक होती है. इसमें जल धारण करने की क्षमता माध्यम से उच्च स्तर की होती है और इस मिट्टी में गेहूं, चावल, मक्का, दलहन, गन्ना, सब्जियां की पैदावार काफी अच्छी होती है.

2. दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी (Loam & Sandy Loam)

बिहार के बड़े हिस्से में दोमट जैसी मिश्रित मिट्टियां मिलती हैं. विशेषकर जहां नदियों का अवसादन संतुलित रहा है. बिहार में बड़ी नदियों के साथ-साथ छोटी नदियों का नेटवर्क भी अच्छा खासा है और उत्तर बिहार के अधिकांश क्षेत्र में यही मिट्टी पाई जाती है. इसमें जलसंधारण की क्षमता उच्च होती है और धान गेहूं मक्का जैसी फैसले प्रमुख रूप से पैदावार होती है.

3. लाल और लेटराइट मिट्टी (Red & Laterite Soil)

यह मुख्यतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र और खासकर सोन नदी के पूर्वी क्षेत्र जैसे औरंगाबाद, गया, जमुई, बांका, नवादा में पाई जाती है. इस मिट्टी में पानी सूखने की क्षमता कम होती है और जैविक पदार्थ की भी कमी होती है. यह मिट्टी मोटे अनाज दलहन और तिलहन के फसल के लिए उपयुक्त होती है. इस मिट्टी में कुछ क्षेत्रों में अम्लीय तत्व अधिक मिलते हैं.

4. दलदली/ताल मिट्टी (Marshy / Tal Soil)

यह मिट्टी जलभराव वाले इलाके खासकर गंडक-गंगा के संगम क्षेत्र और कोसी के पुराने बहाव क्षेत्र में अधिक मिलती है. पटना के मोकामा, हाथीदह क्षेत्र में भी यह मिट्टी पाई जाती है. यह मिट्टी काफी चिकनी मिट्टी होती है. यह धान और दलहन फसलों के लिए उपयुक्त होती है.

किसान जैविक खाद के प्रति हो रहे जागरूक : दानापुर के ढ़ेबरा गांव के किसान रामाशीष सिंह ने कहा कि वह तीन एकड़ की जमीन में खेती करते हैं. वह मुख्य रूप से धान और गेहूं के फसल की खेती करते हैं. पहले उनकी पैदावार अच्छी होती थी लेकिन धीरे-धीरे पैदावार कम होने लगी थी.

किसान रामाशीष सिंह (ETV Bharat)

''पहले अधिक रासायनिक खाद इस्तेमाल करते थे. लेकिन मैंने मृदा कार्ड बनवाया है और अपने खेतों की मिट्टी जांच कराई. इसके बाद लगभग 2 साल से खेती कर रहे हैं तो पैदावार बढ़ी है. अब अत्यधिक जैविक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं.''- रामाशीष सिंह, किसान

'खुद तैयार करते हैं जैविक खाद' : रामाशीष सिंह ने कहा कि वह अपने खेतों में जैविक खाद के साथ-साथ रासायनिक खाद भी देते हैं. जैविक खाद सस्ता पड़ता है क्योंकि खुद से तैयार हो जाता है लेकिन इसमें समय लगता है. कुछ खेतों में वह पूरी तरीके से जैविक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं और बीते 2 वर्षों में धीरे-धीरे पैदावार बढ़ने लगी है. मटर, बैगन और परवल की खेती में जैविक खाद इस्तेमाल करते हैं तो फसल टिकाऊ होता है और जल्दी खराब नहीं होता है, यह उनका अनुभव है.

