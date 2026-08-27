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अधिकारी बोले- बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता, हकीकत-22 साल से 'मौत सेंटर' में पढ़ रहे नौनिहाल

अभिभावकों में चिंता: मजबूरी में बच्चों को इसी पुराने भवन में बैठाकर पढ़ाई, पोषण एवं अन्य गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. ग्रामीणों का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले अधिकांश बच्चे छोटे होते हैं और उन्हें भवन की जर्जर स्थिति का अंदाजा नहीं होता. यदि कोई हिस्सा अचानक गिर जाता है तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है.

22 साल से बदहाल व्यवस्था: यह आंगनबाड़ी-76 बरियारपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नीरपुर पंचायत के कल्याणपुर गांव वार्ड नंबर-9 में आता है. जिस सामुदायिक भवन में आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किया जा रहा है, उसकी स्थिति वर्तमान में काफी जर्जर हो चुकी है. भवन की हालत देखकर कभी भी अप्रिय घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. ऐसे में प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचने वाले छोटे-छोटे बच्चों की जान पर खतरा मंडरा रहा है.

"जब भी सड़क पर बारी वाहन आते हैं तो मकान डोलने लगता है. ऐसा लगता है भूकंप आ गया है. बच्चे डर जाते हैं. हमेशा खतरा रहता है कि भवन गिर जायेगा." -फुलैश कुमारी, सहायक सेविका

आंगनबाड़ी केंद्र का सच: दरअसल, सच्चाई है कि यह आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है, क्योंकि इसका कोई अपना भवन नहीं है. यह पिछले 22 साल से जर्जर सामुदायिक भवन में संचालित हो रहा है. आंगनबाड़ी सहायक सेविका फुलैश कुमारी ने कहा कि सेंटर एनएच-80 से बिल्कुल सटा हुआ है. भवन पहले से ही काफी जर्जर हालत में है और जब भी इस मार्ग से बड़े वाहन गुजरते हैं तो भवन में तेज कंपन महसूस होता है. मानों भूकंप आ गया हो. इससे हमेशा भवन के गिरने का डर बना रहता है.

मुंगेर: बरियारपुर प्रखंड की सीडीपीओ शोभा रानी ने कहती हैं कि बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, लेकिन पिछले 22 साल से नौनिहाल 'मौत सेंटर' में पढ़ाई कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र की. बिहार समाज कल्याण विभाग हर साल करोड़ों रुपये बजट तो लाती है, लेकिन इस भवन को देखने से लगता है कि बजट कागज तक ही सीमित रह जाता है.

सड़क किनारे का दोहरा खतरा: जर्जर भवन के साथ-साथ केंद्र के सड़क से सटे होने के कारण बच्चों के लिए दोहरा खतरा बना हुआ है. यदि भवन की स्थिति और खराब होती है या कोई बच्चा अचानक सड़क की ओर चला जाता है, तो गंभीर हादसा हो सकता है. केंद्र में छोटे-छोटे बच्चे आते हैं, ऐसे में अनहोनी की आशंका बनी रहती है.

शौचालय का अभाव और परेशानी: आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा नहीं होने के कारण बच्चों को शौच के लिए अपने-अपने घर भेजना पड़ता है. वहीं, केंद्र की सेविका और सहायिका को भी शौचालय के लिए अपने घर जाना पड़ता है. छोटे बच्चों के लिए इस तरह की व्यवस्था काफी परेशानी भरी है.

एक कमरे की बड़ी समस्या: एक ही कमरा होने के कारण बच्चों की पढ़ाई, खाना और कार्यालय कार्यो में बड़ी समस्या होती है. आंगनबाड़ी सेविका सुनीता कुमारी ने बताया कि इसी सामुदायिक भवन में एक ही कमरे में सभी कार्य करने पड़ते है. जिससे आये दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है.

"सबसे ज्यादा बरसात के मौसम में बच्चों के साथ यहां काम करने में और भी परेशानी होती है. यह इलाका बाढ़ क्षेत्र है, पानी घुटनो तक भरा रहता है. यहां पीने के पानी के लिए सरकारी चापानल पर निर्भर रहना पड़ता है, शुद्ध पीने का पानी भी नही है." -सुनीता कुमारी, आंगनबाड़ी सेविका

वार्ड सदस्य ने क्या कहा?: वार्ड नंबर-9 के वार्ड सदस्य मिथलेश राम ने मांग करते हुए कहा कि कल्याणपुर गांव में जर्जर सामुदायिक भवन में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र को जल्द से जल्द सुरक्षित भवन में स्थानांतरित किया जाए. प्रशासन और संबंधित विभाग को तब तक बच्चों के लिए सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था करने की पहल करनी चाहिए. "बच्चों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जा सकता."

स्थानीय निवासी श्रीराम सिंह ने कहा कि "केंद्र के संचालन के लिए स्थायी भवन की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है. अधिकारी मौके पर पहुंचकर सुरक्षा का आकलन कराएं और नए भवन का निर्माण कराएं. नहीं तो इस तरह अगर जर्जर भवन में सेंटर का संचालन हुआ तो कभी भी हादसा हो सकता है."

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क्या कहती हैं पदाधिकारी?: जब इस बारे में अधिकारी से बात की गयी तो बरियारपुर प्रखंड की सीडीपीओ शोभा रानी ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र के लिए सुरक्षित एवं उपयुक्त भवन की आवश्यकता को लेकर विभागीय स्तर पर जानकारी है. जर्जर सामुदायिक भवन में केंद्र के संचालन से बच्चों की सुरक्षा प्रभावित न हो, इसे लेकर आवश्यक पहल की जाएगी.

"भवन की स्थिति का निरीक्षण कर संबंधित स्तर पर रिपोर्ट भेजी जाएगी तथा आंगनबाड़ी केंद्र को सुरक्षित स्थान पर संचालित करने अथवा भवन निर्माण की दिशा में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. बच्चों की सुरक्षा विभाग की प्राथमिकता है और इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है." -शोभा रानी, सीडीपीओ, बरियारपुर

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