बिहार में बेखौफ अपराधी! सिवान में ASI की हत्या, वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप

सिवान: बिहार में इस वक्त की बड़ी सिवान जिले से आ रही है. यहां अपराधियों ने एक एएसआई की हत्या कर दी है. पुलिस ने बताया कि, दरौंदा थाना में तैनात एएसआई अनिरुद्ध कुमार की बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी है. इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. घटना के बाद बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे है.

सिवान में ASI की हत्या से हड़कंप : पुलिस ने बताया कि अपराधियों ने धारदार हथियार से एएसआई की हत्या कर शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया. शव को दरौंदा थाना क्षेत्र के बसांव नवका टोला में बरामद किया गया है. घटना के बाद से अफरा तफरी का माहौल है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है. अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रशासन ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है.

दरौंदा थाने में तैनात थे अनिरुद्ध कुमार : घटना के संबंध में बताया जाता है कि दरौंदा थाना क्षेत्र में पदस्थापित एएसआई अनिरुद्ध कुमार सिविल ड्रेस में थे. बुधवार की रात वो कहीं जा रहे थे, इसी दौरान अपराधियों ने धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी और उनके शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया.