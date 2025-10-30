ETV Bharat / state

बिहार में बेखौफ अपराधी! सिवान में ASI की हत्या, वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप

बिहार चुनाव 2025 में सियासी जंग अपने चरम पर है. इस बीच सिवान में अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है.

SIWAN ASI MURDER
सिवान में ASI की हत्या (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

October 30, 2025

सिवान: बिहार में इस वक्त की बड़ी सिवान जिले से आ रही है. यहां अपराधियों ने एक एएसआई की हत्या कर दी है. पुलिस ने बताया कि, दरौंदा थाना में तैनात एएसआई अनिरुद्ध कुमार की बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी है. इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. घटना के बाद बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे है.

सिवान में ASI की हत्या से हड़कंप : पुलिस ने बताया कि अपराधियों ने धारदार हथियार से एएसआई की हत्या कर शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया. शव को दरौंदा थाना क्षेत्र के बसांव नवका टोला में बरामद किया गया है. घटना के बाद से अफरा तफरी का माहौल है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है. अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रशासन ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है.

दरौंदा थाने में तैनात थे अनिरुद्ध कुमार : घटना के संबंध में बताया जाता है कि दरौंदा थाना क्षेत्र में पदस्थापित एएसआई अनिरुद्ध कुमार सिविल ड्रेस में थे. बुधवार की रात वो कहीं जा रहे थे, इसी दौरान अपराधियों ने धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी और उनके शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया.

ASI की हत्या पर क्या बोली पुलिस? : इस पूरे मामले पर दरौंदा थाना प्रभारी ने बताया कि ''वह सिविल ड्रेस में थे और उनका शव प्राप्त होने की सूचना मिली है. बसांव नवका टोला में शव मिला है. सूचना पर पहुंचकर घटनास्थल से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

''शव की पहचान एएसआई अनिरुद्ध कुमार के रूप में हुई है. वे दरौंदा थाना में पदस्थापित थे. प्रथम दृष्ट्या धारदार हथियार से हत्या किया बात सामने आ रही है. मामले की जांच की जा रही है.'' - विकास कुमार सिंह, थाना प्रभारी, दरौंदा

