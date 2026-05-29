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कबाड़ एम्बुलेंस, ठेले पर शव, रीलबाज गार्ड..कहां खर्च हो रहे स्वास्थ्य विभाग के 21 हजार करोड़

21 हजार करोड़ के बजट के बावजूद सीतामढ़ी में कबाड़ एम्बुलेंस, रीलबाज गार्ड और ठेले पर शव ले जाने की अमानवीय हकीकत.

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सीतामढ़ी स्वास्थ्य विभाग की ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 29, 2026 at 6:38 PM IST

12 Min Read
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सीतामढ़ी: 2023-2024 में बिहार स्वास्थ्य विभाग का बजट 16 हजार करोड़ था. 'साल 2023 में ही सितंबर महीने में बगहा अनुमंडल अस्पताल के डॉक्टर ने एक नवजात को GMCH के NICU विभाग में रेफर किया था. दो घंटे तक परिजन 102 एंबुलेंस को कॉल करते रह गए, लेकिन एंबुलेंस नहीं मिली और नवजात ने दम तोड़ दिया था.'

नहीं सुधरी स्वास्थ्य व्यवस्था: साल 2024-25 में 7,117.6 करोड़, 2025-26 में 20,000 करोड़ और 2026-27 में 21,270.40 करोड़ का ऐतिहासिक बजट है, इसके बावजूद बिहार में एंबुलेंस सेवा की व्यवस्था नहीं सुधरी, इसका उदाहरण बिहार का सीतामढ़ी है. वर्षों से एक ही जगह खड़ी एंबुलेंस जंग लगने के कारण कबाड़ में बदल गईं, लेकिन किसी अधिकारी की इस पर नजर नहीं गई.

कबाड़ होतीं एम्बुलेंस: बिहार में कई बार एंबुलेंस के चक्कर में मरीज की मौत हो जाती है. समय पर गाड़ी नहीं मिलने से लोग अपनी आंखों के सामने अपनों को दम तोड़ते देखते हैं. दूसरी तरफ दर्जनों एंबुलेंस पिछले लंबे समय से लावारिस हालत में पड़ी हुई हैं. जिला मुख्यालय डुमरा स्थित सरकारी अस्पताल परिसर में खुले आसमान के नीचे खड़ी इन एंबुलेंस की स्थिति दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है.

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कबाड़ बनी एंबुलेंस (ETV Bharat)

गायब होते बेशकीमती कल-पुर्जे: देखरेख के अभाव में अधिकांश एंबुलेंस के बेशकीमती कल-पुर्जे गायब हो चुके हैं, जिससे अब ये कबाड़ में तब्दील होती नजर आ रही हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि "अगर समय रहते इन एंबुलेंस की नीलामी कर दी जाती, तो सरकार को अच्छे-खासे राजस्व की प्राप्ति हो सकती थी."

मेंटेनेंस के अभाव में सड़ रही एंबुलेंस: 2014 में बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा सीतामढ़ी स्वास्थ्य विभाग को 19 एंबुलेंस उपलब्ध कराई गई थीं, लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में लावारिस अवस्था में पड़ी हैं. कर्मचारियों का कहना है कि 'राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा मेंटेनेंस के लिए जिस एजेंसी को कार्य दिया जाता है, उनके द्वारा इसका सही समय पर मेंटेनेंस नहीं किया गया, जिसके कारण भी एंबुलेंस की हालत जर्जर है.'

बिना मेंटेनेंस लाखों किलोमीटर दौड़ी एंबुलेंस: नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर एक स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि एंबुलेंस को लेकर ऑडिटर ने सवाल उठाए हैं कि एम्बुलेंस ठीक से मेंटेनेंस ना होने की हालत में भी 1 लाख 50,000 किलोमीटर कैसे चल गई. बिना उचित रखरखाव और मरम्मत के कोई गाड़ी डेढ़ लाख किलोमीटर की दूरी कैसे तय कर सकती है, यह स्वास्थ्य महकमे के भीतर एक बड़ा वित्तीय रहस्य बना हुआ है.

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कबाड़ बनी एंबुलेंस (ETV Bharat)

जिम्मेदारों की घोर चुप्पी: मामले को लेकर पूछे जाने पर सिविल सर्जन ने कहा कि 'जानकारी लेकर हम बात करेंगे.' हैरान करने वाली बात यह है कि सिविल सर्जन कार्यालय से मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक दर्जन के करीब एंबुलेंस खराब पड़ी हैं, लेकिन उन्हें खबर नहीं है. आंख के सामने हो रही इस बर्बादी से प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह अनजान बने हुए हैं.

एम्बुलेंस कुप्रबंधन के कारण मरीजों की हो रही मौत

  • अप्रैल 2026: जमुई में तेल खत्म होने से एम्बुलेंस में 2 घंटे तड़प-तड़पकर धीरज रविदास (75) की मौत हो गई थी, क्योंकि नियम और लचर निगरानी के कारण एंबुलेंस को तेल का बैकअप नहीं मिला था.
  • सितंबर 2023: बगहा में नवजात की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने 2 घंटे '102 सेवा' पर कॉल किया. लेकिन, एंबुलेंस नहीं आई. समय पर इलाज के अभाव में नवजात ने दम तोड़ दिया था.
  • अक्टूबर 2023: बगहा में पैरालिसिस पीड़ित जगत साह (45) को डॉक्टरों द्वारा रेफर किए जाने के बाद 3 घंटे एंबुलेंस नहीं मिली थी. जिस कारण बेड पर ही उनकी तड़प-तड़पकर मौत हो गई थी.

सुरक्षा राम भरोसे, रील देखने में व्यस्त सुरक्षाकर्मी: बिहार के सरकारी अस्पताल से कई बार बच्चा चोरी हो चुका है. इसके बावजूद सीतामढ़ी सदर अस्पताल एक बार फिर अपनी बदहाल व्यवस्था और लापरवाही को लेकर सुर्खियों में है. इस बार मामला अस्पताल परिसर स्थित MCH (मदर एंड चाइल्ड हेल्थ) बिल्डिंग की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा है. यहां तैनात महिला गार्ड अपनी जिम्मेदारियों से बेपरवाह मोबाइल फोन चलाने में व्यस्त नजर आईं. सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मी मोबाइल में रील देखने में मस्त हैं.

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रील में मस्त सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी (ETV Bharat)

बिना रोक-टोक बाहरी लोगों का प्रवेश: अस्पताल परिसर से सामने आई तस्वीरों ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है. तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एमसीएच बिल्डिंग में आने-जाने वाले लोगों की न तो कोई जांच की जा रही है और न ही किसी प्रकार की पूछताछ. ड्यूटी के दौरान महिला गार्ड मोबाइल फोन में व्यस्त दिखीं, जबकि आने-जाने वालों पर निगरानी शून्य थी.

डीजीपी के सख्त निर्देशों की धज्जियां: बिहार पुलिस के DGP द्वारा कई बार ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों को मोबाइल फोन से दूरी बनाकर सतर्क रहने की हिदायत दी जा चुकी है. बावजूद इसके, जमीनी स्तर पर इन निर्देशों का असर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है. अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर भी लापरवाही का यह आलम चिंता बढ़ाने वाला है कि आखिर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके भरोसे चल रही है. जब जिम्मेदार को इसकी जानकारी होती है, तब वही रटा-रटाया जवाब आता है.

पिछले वर्षों में सरकारी अस्पताल से बच्चा चोरी का मामला

  • जून 2019: SKMCH के NICU वार्ड से मुकेश राम के बीमार नवजात बच्चे की चोरी हुई, जिसके बाद सुरक्षा खामियों के खिलाफ परिजनों ने चक्का जाम किया था.
  • जून 2019: नालंदा के इस्लामपुर पीएचसी से अमना खातून का नवजात बच्चा चोरी होने पर उग्र प्रदर्शन हुआ, जिसे संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज व फायरिंग करनी पड़ी थी.
  • सितंबर 2019: नालंदा के एकंगरसराय के निजी अस्पताल से रणजीत साव के नवजात बच्चे की चोरी हुई, जिसे पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से 7 घंटे के भीतर सकुशल बरामद किया था.
  • अगस्त 2020: शेखपुरा के सदर अस्पताल से नवजात चोरी के 48 घंटे बाद तक कार्रवाई न होने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रसव कक्ष में भारी तोड़फोड़ कर संकट खड़ा किया था.
  • अगस्त 2020: PMCH से सीतामढ़ी के दंपत्ति के बच्चे प्रियांशु की चोरी हुई, जहां सीसीटीवी होने के बावजूद पुलिस चौकी प्रभारी द्वारा तत्काल मदद न करने से संवेदनहीनता दिखी थी.
  • दिसंबर 2020: औरंगाबाद सदर अस्पताल के प्रसव वार्ड से अज्ञात महिला खुद को अस्पताल कर्मी बताकर सुई लगाने के बहाने शीला देवी के परिवार का नवजात बच्चा लेकर फरार हो गई थी.
  • जनवरी 2021: छपरा सदर अस्पताल के SNCU वार्ड से पति द्वारा छोड़े जाने के डर से एक महिला ने अपनी मां के साथ मिलकर नवजात बच्चे की चोरी की वारदात को अंजाम दिया.
  • फरवरी 2022: कैमूर के चैनपुर CHC की एएनएम ने नवजात को मृत बताकर गायब कर दिया, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने मार्ग जाम कर उग्र प्रदर्शन किया था.
  • फरवरी 2022: नालंदा के गौतम बुद्धा हॉस्पिटल में अज्ञात महिला 'आशा कार्यकर्ता' बनकर घुसी और पिता के बाहर जाते ही प्रसूति वार्ड से नवजात को लेकर फरार हो गई थी.
  • फरवरी 2022: कैमूर के चैनपुर पीएचसी से अनीता देवी के बच्चे की चोरी हुई, जिसके बाद कार्रवाई न होने पर परिजनों ने भाकपा माले के साथ मिलकर जिला मुख्यालय पर धरना दिया था.
  • जून 2022: पूर्णिया सदर अस्पताल से मोहम्मद इमरान का 5 माह का बच्चा चोरी हुआ; जांच में अस्पताल के सभी सीसीटीवी कैमरे खराब पाए गए जिससे पुलिस को दिक्कत हुई थी.
  • सितंबर 2022: हाजीपुर सदर अस्पताल की ओपीडी से मां की अनुपस्थिति में 12 वर्षीय बीमार बेटी गायब हो गई, जिसने सुरक्षा और लाइव सीसीटीवी निगरानी की कमियां उजागर कीं.
  • अक्टूबर 2022: सासाराम सदर अस्पताल के प्रसूति वार्ड में नकली स्वास्थ्य कर्मी बनकर घूम रही संदिग्ध महिला को परिजनों ने बच्चा चुराते रंगे हाथों पकड़कर पुलिस को सौंपा.
  • दिसंबर 2022: गोपालगंज सदर अस्पताल में मरीज बनकर आई महिला ने दादा को चाय लेने भेजकर पूनम देवी की नवजात बच्ची चुरा ली, सुरक्षा गार्ड बाहरी आवाजाही रोकने में विफल रहे.
  • जनवरी 2024: बेतिया GMCH के प्रसूति वार्ड में मरीज बनकर आईं दो महिलाओं ने नजदीकी बढ़ाकर देर रात शेख मुरादर अली का दो दिन का बच्चा चुरा लिया, जो सीसीटीवी में दिख रहा था.
  • मई 2024: PMCH प्रसूति विभाग से मास्क वाली महिला बच्चा उठाकर आराम से फोन पर बात करते हुए निकल गई, जिसे पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान से 24 घंटे में बरामद किया.
  • सितंबर 2024: बेगूसराय सदर अस्पताल के SNCU वार्ड में तैनात निजी गार्डों के बावजूद अज्ञात महिला नर्स को चकमा देकर मुंगेर निवासी महिला का नवजात बच्चा लेकर गायब हो गई.

सिस्टम की घोर अमानवीयता: अस्पतालों में जीवित मरीजों की उपेक्षा तो आम बात हो चुकी है, लेकिन संवेदनहीनता की हद तब पार हो जाती है जब मरीज की मौत के बाद शव वाहन नहीं दिया जा रहा, जिससे परिजन शव को ठेले, कंधे, बाइक, आदि पर ले जाते हैं. मृत शरीर को न्यूनतम मानवीय सम्मान तक नहीं मिल पाता और सरकारी व्यवस्था मूकदर्शक बनकर तमाशा देखती रहती है.

अमर कुमार की बेहद दर्दनाक दास्तां: मामला डुमरा प्रखंड के चक्का रसलपुर गांव निवासी अमर कुमार से जुड़ा है. 3 मई 2026 को अमर कुमार बिजली के करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे. परिजन उन्हें आनन-फानन में इलाज के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल लेकर पहुंचे. परिजनों को उम्मीद थी कि अस्पताल में उन्हें तत्काल इलाज मिलेगा और उनकी जान बचाई जा सकेगी. लेकिन, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.

मौत के बाद महासंकट: 3 मई की सुबह करीब दस बजे अस्पताल के चिकित्सकों ने अमर कुमार को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. मृत घोषित किए जाने के बाद अस्पताल की ओर से शव को ले जाने के लिए न तो स्ट्रेचर उपलब्ध कराया गया और न ही शव वाहन की कोई व्यवस्था की गई.

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ठेले पर शव (ETV Bharat)

भटकते रहे बेबस परिजन: परिजन मदद के लिए अस्पताल परिसर में इधर-उधर भटकते रहे, लेकिन कहीं से कोई सहायता नहीं मिली. अस्पताल में मौजूद कर्मियों और अधिकारियों की संवेदनहीनता इस कदर सामने आई कि किसी ने भी आगे बढ़कर मदद करना जरूरी नहीं समझा. मजबूरी और बेबसी के बीच परिजनों ने खुद ही शव को ले जाने का कठिन फैसला किया.

इसे करंट लगा था. अस्पताल आए तो स्ट्रेचर नहीं मिला. जमीन पर नहीं रख सकते थे. इसलिए ठेला लेकर आ गए. बिहार के अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है. रहता तो इस तरह शव को ले जाते क्या? सीतामढ़ी का सदर अस्पताल सबसे बुरा अस्पताल है." -परिजन

ठेले का सहारा: अंततः थक-हारकर परिजनों ने अमर कुमार के शव को एक ठेले पर रखा और उसी के सहारे अपने गांव के लिए रवाना हो गए. अस्पताल परिसर से ठेले पर शव ले जाने का यह दृश्य बेहद दर्दनाक और शर्मनाक था. वहां मौजूद लोग भी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए, लेकिन सिस्टम की खामोशी सब पर भारी पड़ी.

अधिकारियों का रटा-रटाया जवाब: जिला स्वास्थ्य विभाग की इस बदहाली को लेकर जब जिला जन संपर्क पदाधिकारी को जानकारी दी गई तो इनका भी वही रटा-रटाया जवाब आया. ऐसा लग रहा है कि किसी भी समस्या को लेकर अधिकारियों का बयान एक तकिया कलाम हो गया है. देखेंगे, जांच करेंगे और कार्रवाई होगी.

"इस संबंध में मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है. इन सभी समस्याओं से वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा. स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी जाएगी. जांच कराई जाएगी. इसके बाद जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी." -कमल सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सीतामढ़ी

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