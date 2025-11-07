ETV Bharat / state

'बिहार SIR फर्जी, भाजपा को फायदा पहुंचाने की साजिश', AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने उठाए सवाल

भाजपा ने छठ पूजा के बहाने स्पेशल ट्रेनों के जरिए मतदाताओं को बिहार भेजा- सौरभ भारद्वाज

सौरभ भारद्वाज
सौरभ भारद्वाज (फाइल फोटो)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 7, 2025 at 5:06 PM IST

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को 121 सीटों पर वोट डाले गए. वहीं, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने बिहार में हुई एसआईआर की प्रक्रिया को फर्जी और भाजपा को लाभ पहुंचाने की संगठित साजिश बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने अन्य राज्यों से लाखों लोगों को अपने पैसे से ट्रेन द्वारा बिहार भेजा, ताकि वे मतदान कर सकें. उन्होंने कहा कि मतदाताओं को मुफ्त परिवहन उपलब्ध कराना रिश्वतखोरी है, जो मतदान की निष्पक्षता को प्रभावित करता है.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आरएसएस विचारक और भाजपा नेता राकेश सिन्हा ने पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डाला था और अब बिहार विधानसभा चुनाव में भी मतदान किया. उन्होंने सवाल उठाया कि जब राकेश सिन्हा अभी भी दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कर रहे हैं, तो वह स्थायी रूप से बिहार कैसे शिफ्ट हो सकते हैं? चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार व्यक्ति का वोट वहीं बन सकता है, जहां वह रहता और कार्यरत होता है. इसलिए दिल्ली में रहते हुए बिहार में वोट डालना नियमों का उल्लंघन है.

एसआईआर भाजपा को लाभ पहुंचाने की साजिश: सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष संतोष ओझा ने भी इसी तरह दो राज्यों में मतदान किया. भाजपा ने हजारों वोटरों को ट्रेन टिकट खरीदकर बिहार भेजा. भारद्वाज ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर भाजपा ने केवल अपने समर्थक मतदाताओं को सुरक्षित रखा, जबकि बाकी के वोटों की जांच के नाम पर कटौती की गई. यह पूरी कवायद भाजपा को लाभ पहुंचाने की साजिश थी.

स्पेशल ट्रेनों के जरिए मतदाताओं को बिहार भेजा: आम आदमी पार्टी नेता ने दावा किया कि भाजपा ने छठ पूजा के बहाने स्पेशल ट्रेनों के जरिए मतदाताओं को बिहार भेजा. उन्होंने कहा कि छठ खत्म हो गया, लेकिन ट्रेनें अब भी जा रही है, क्योंकि असली वजह बिहार चुनाव है. भाजपा ने सरकारी संसाधनों और पैसे का दुरुपयोग कर संगठित तरीके से वोटिंग को प्रभावित किया है.

परिवहन सेवा देने से प्रभावित होता है मतदान: सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कानूनी दृष्टि से भी यह गंभीर मामला है. 2021 में मद्रास हाईकोर्ट ने एम. कन्नन बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त मामले में स्पष्ट किया था कि मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने के लिए मुफ्त परिवहन उपलब्ध कराना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(1) के तहत रिश्वतखोरी मानी जाती है. इसी तरह 1984 में केरल हाईकोर्ट ने तुलसीधरन बनाम एन. बालकृष्णन मामले में भी कहा था कि यदि परिवहन से मतदान प्रभावित होता है, तो यह भ्रष्ट आचरण है और उम्मीदवार का चुनाव रद्द किया जा सकता है.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा द्वारा वोटरों को ट्रेन से भेजना न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि कानूनन भी रिश्वतखोरी की श्रेणी में आता है. उन्होंने चुनाव आयोग से इसकी स्वतंत्र जांच की मांग की, ताकि बिहार चुनाव की शुचिता बनी रहे.

