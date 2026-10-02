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Explainer: क्या बिहार में SIR ऑल इज वेल था? पढ़ें इनसाइड स्टोरी

पटना: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर 2025 में शुरू हुआ विवाद अब एक बार फिर चर्चा में है. सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एसआईआर क्यों कराया गया, बल्कि यह भी है कि क्या ऐसी प्रक्रिया पहली बार हुई थी? 2003 में बिहार में जब मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हुआ था, तब राज्य में किसकी सरकार थी? केंद्र में कौन सत्ता में था और उस समय इसकी प्रक्रिया क्या थी? 2025 में जब यही प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई तो विवाद इतना बड़ा क्यों हुआ? इन सवालों को समझने के लिए एसआईआर की पूरी कहानी को पीछे जाकर देखना जरूरी है.

"2025 का अभियान बहुत कम समय में बड़े पैमाने पर चलाया गया और बूथ स्तर के अधिकारियों पर लक्ष्य पूरा करने का दबाव था. कई मतदाताओं ने यह शिकायत की कि उनके घर पर यह बताने के लिए कोई स्पष्ट सूचना नहीं पहुंची कि उनका नाम सूची में है या नहीं है."- विद्यार्थी विकास, अर्थशास्त्री

पारदर्शिता पर उठे सवाल अर्थशास्त्री विद्यार्थी विकास ने ईटीवी भारत से बातचीत में एसआईआर की प्रक्रिया पर कई सवाल उठाए. उनका कहना है कि मतदाता सूची को अपडेट करना चुनाव आयोग की लगातार चलने वाली जिम्मेदारी है. मृत व्यक्ति के नाम हटाना, स्थान बदल चुके मतदाताओं का रिकॉर्ड अपडेट करना और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नए मतदाताओं को जोड़ना नियमित प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट में आधार को लेकर भी उठा सवाल एसआईआर के दौरान शुरू में आयोग की ओर से 11 दस्तावेजों की सूची निर्धारित की गई थी. आधार को लेकर भी विवाद हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 में आधार को 12वें पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया. हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आधार नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है. इसका मतलब यह था कि आधार व्यक्ति की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन केवल आधार के आधार पर किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता अंतिम रूप से तय नहीं की जा सकती.

यहीं से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. अदालत ने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं हैं, उनकी सूची कारणों के साथ सार्वजनिक की जाए. कोर्ट ने बूथ स्तर के राजनीतिक एजेंटों को भी ऐसे मतदाताओं की मदद करने का निर्देश दिया.

ड्राफ्ट सूची में 65 लाख नाम नहीं थे एसआईआर की सबसे बड़ी वजह विवाद का कारण बनी 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची. आयोग के आंकड़ों के अनुसार 24 जून को मौजूद 7.89 करोड़ मतदाताओं में से करीब 65 लाख नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं थे. बाद में आयोग ने कारणों सहित इन नामों की सूची सार्वजनिक करने की प्रक्रिया अपनाई.

2003 की मतदाता सूची को इस पूरी प्रक्रिया में खास महत्व दिया गया. आयोग के अनुसार 2003 की सूची में दर्ज करीब 4.96 करोड़ लोगों को अपनी पात्रता के लिए अतिरिक्त दस्तावेज देने की जरूरत नहीं थी. उन्हें केवल अपने पुराने रिकॉर्ड की पुष्टि कर गणना प्रपत्र जमा करना था. यहीं से 2025 की प्रक्रिया और 2003 की पुरानी सूची के बीच सीधा संबंध बन गया. जिन लोगों का नाम 2003 की सूची में नहीं था, उन्हें निर्धारित दस्तावेजों के जरिए अपनी पात्रता साबित करनी थी.

7.89 करोड़ मतदाताओं से शुरू हुआ अभियान 24 जून 2025 को बिहार में एसआईआर शुरू हुआ. उस समय राज्य की मतदाता सूची में करीब 7.89 करोड़ मतदाता दर्ज थे. आयोग ने घर-घर जाकर गणना प्रपत्र भरवाने की प्रक्रिया शुरू की. करीब 77,895 बूथ स्तर के अधिकारियों को इस काम में लगाया गया और 20,603 अतिरिक्त बूथ स्तर के अधिकारी नियुक्त किए गए.

2025 में चुनाव आयोग ने इसी धारा 21 की उपधारा 3 और संविधान के अनुच्छेद 324 को आधार बनाकर बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों में एसआईआर शुरू किया. आयोग ने इसके पीछे तेजी से हो रहे शहरीकरण, बड़े पैमाने पर पलायन, मृत मतदाताओं के नाम नहीं हटने, नए मतदाताओं के जुड़ने और मतदाता सूची में संभावित गलतियों को वजह बताया.

कानून क्या कहता है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 मतदाता सूची तैयार करने और उसके पुनरीक्षण से जुड़ी है. धारा 21 की उपधारा 2 के तहत चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाता है. वहीं धारा 21 की उपधारा 3 चुनाव आयोग को किसी निर्वाचन क्षेत्र या उसके किसी हिस्से के लिए विशेष पुनरीक्षण का निर्देश देने की शक्ति देती है.

हालांकि चुनाव आयोग के अपने रिकॉर्ड में 'इंटेंसिव रिवीजन' यानी गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पुरानी है. आयोग के निर्वाचक नामावली नियमावली में भी गहन पुनरीक्षण और 'विशेष प्रकृति के गहन पुनरीक्षण' जैसी प्रक्रियाओं का उल्लेख है. 2025 में आयोग ने अपने आदेश में इसी पुराने वैधानिक ढांचे के आधार पर 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' का इस्तेमाल किया. यानी विवाद शब्द से ज्यादा उसके इस्तेमाल और 2025 में अपनाई गई प्रक्रिया को लेकर है.

क्या तब भी SIR कहा गया था? यहीं से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है. अर्थशास्त्री विद्यार्थी विकास के मुताबिक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर शब्द का उल्लेख जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 या निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 में इसी नाम से नहीं मिलता. उनका सवाल है कि जब कानून में यह शब्द नहीं है तो 2025 के अभियान को एसआईआर के नाम से किस वैधानिक आधार पर संचालित किया गया.

किसकी सरकार थी? उस समय बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थीं और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार थी. वाजपेयी 1998 से मई 2004 तक प्रधानमंत्री रहे और 1999 में उन्होंने एनडीए गठबंधन सरकार के मुखिया के तौर पर दूसरा कार्यकाल संभाला था. यानी 2003 का मतदाता सूची पुनरीक्षण उस समय हुआ था, जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी और केंद्र में एनडीए सत्ता में थी.

2003 में हुआ था गहन पुनरीक्षण चुनाव आयोग के 24 जून 2025 के आदेश के मुताबिक बिहार में आखिरी गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 में हुआ था. आयोग ने 2025 के आदेश में देश के अलग-अलग हिस्सों में 1952-56, 1957, 1961, 1965, 1966, 1983-84, 1987-89, 1992, 1993, 1995, 2002, 2003 और 2004 में गहन पुनरीक्षण कराए जाने का जिक्र किया है. बिहार के लिए आयोग ने 2003 को आखिरी गहन पुनरीक्षण माना और 1 जनवरी 2003 को अर्हता तिथि रखा.

विद्यार्थी विकास ने बताया कि उन्होंने शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र के एक ब्लॉक के एक गांव का अध्ययन किया था. वहां कुछ ऐसे लोगों के नाम पुराने और नए रिकॉर्ड के बीच नहीं मिले, जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में मतदान किया था. उनका कहना है कि बाद में इन लोगों के नाम सूची में शामिल हुए या नहीं, इसका स्पष्ट आंकड़ा उनके अध्ययन में उपलब्ध नहीं हो सका. हालांकि, यह उनका सीमित दायरे का शोध और क्षेत्रीय अध्ययन है.

2003 के SIR का लिखित आदेश क्यों?

विद्यार्थी विकास का एक और सवाल 2003 की प्रक्रिया को लेकर है. उनका कहना है कि 2003 में एसआईआर हुआ था, यह बात अब चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से स्पष्ट है, लेकिन उस समय के उसी नाम वाले 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' के आदेश का दस्तावेज उन्हें नहीं मिला.

हालांकि यहां भी एक महत्वपूर्ण अंतर है. चुनाव आयोग के 2025 के आधिकारिक आदेश में साफ लिखा है कि बिहार में आखिरी गहन पुनरीक्षण 2003 में हुआ था. आयोग ने 2003 के मतदाता रिकॉर्ड को भी 2025 की प्रक्रिया का आधार बनाया. इसके अलावा 2025 में आयोग ने बिहार की 2003 मतदाता सूची को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया. इसलिए उपलब्ध रिकॉर्ड से 2003 में गहन पुनरीक्षण होने की पुष्टि होती है.

डिप्टी सीएम का दावा

वहीं उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी का दावा है कि बिहार में पारदर्शी तरीके से विशेष गहन पुनरीक्षण का काम हुआ है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने तो उसी समय कहा था कि अगर कोई भी सही मतदाता छूटा है तो नाम बता दीजिये. कोई गलत जुड़ गया है तो नाम बता दीजिए लेकिन न विपक्ष ने कोई नाम दिया और न ही पत्रकारों ने कोई नाम दिया.

"एसआईआर की प्रक्रिया बिहार के अलावा और जगह पर हुई है लेकिन यहां जितनी पारदर्शी और मुक्कमल तरीके से हुआ है क्योंकि इस पर विधानसभा में भी चर्चा हुई थी मैंने ही जबाब दिया था. पुनरक्षित मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी. उसी पर चुनाव हुआ था. आजतक ना विपक्ष ने कोई नाम दिया और ना ही आप लोगों ने कोई नाम दिया. फिर भी ये बात क्यों पूछ रहें है."- विजय कुमार चौधरी, डिप्टी सीएम, बिहार

डिप्टी सीएम विजय चौधरी (ETV Bharat)

क्या कहते हैं कानून के जानकार?

कानूनविद और अधिवक्ता ऋषिकेश नारायण सिन्हा के मुताबिक मतदाता सूची में सुधार चुनाव प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है. नए मतदाताओं को जोड़ना, मृत या स्थान बदल चुके लोगों के नाम हटाना और गलतियों को ठीक करना इसी प्रक्रिया का हिस्सा है. उनका कहना है कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची को लगातार अपडेट करते रहना चाहिए. अगर चुनाव के ठीक पहले बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में बदलाव किया जाता है तो लोगों के बीच सवाल उठना स्वाभाविक है.

"मतदाता के लिए मतदान का अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में बेहद महत्वपूर्ण है. इसलिए मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से होनी चाहिए. चुनावी प्रक्रिया से ठीक पहले बड़े पैमाने पर नाम हटने या जुड़ने की स्थिति में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि किसी पात्र मतदाता का अधिकार प्रभावित न हो. चुनाव के ठीक पहले जब यह प्रक्रिया होती है तो कई लोगों के नाम कट जाते हैं और बाद में जुड़ते हैं, तब तक चुनाव समाप्त हो गई रहती है."- ऋषिकेश नारायण सिन्हा, अधिवक्ता

अधिवक्ता ऋषिकेश नारायण सिन्हा (ETV Bharat)

ऋषिकेश नारायण सिन्हा ने ये भी तर्क दिया कि बूथ स्तर के अधिकारी और दूसरे जमीनी चुनावकर्मी सरकारी कर्मचारी होते हैं, जबकि वे चुनाव आयोग के निर्देशन में काम करते हैं. इसलिए पूरी प्रक्रिया की निगरानी और पारदर्शिता बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है. चुनाव के ठीक पहले जब यह प्रक्रिया होती है तो सत्ता में बैठी पार्टी इसे अपने अनुसार इस्तेमाल करती है और इसका अधिक से अधिक फायदा लेना चाहती है.

फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किए. 65 लाख प्रारूप सूची से बाहर मतदाताओं की सूची और उनके नाम नहीं होने का कारण सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया. बाद में आधार को पहचान के 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया गया. बाहर रह गए मतदाताओं को दावा और आपत्ति दाखिल करने में मदद देने के लिए राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के एजेंटों को भी सक्रिय करने को कहा गया.

इसके बाद 27 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विवाद पर अपना अंतिम फैसला सुनाया. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मामले में अदालत ने बिहार के एसआईआर को वैध माना. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21 की उपधारा 3 से निकलती है. अदालत ने यह भी माना कि आयोग राज्यव्यापी स्तर पर ऐसी प्रक्रिया कर सकता है, यदि उसके पास उसके लिए पर्याप्त आधार हों.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनावी सूची में शामिल करने के लिए आयोग नागरिकता से जुड़ी सीमित और प्रारंभिक जांच कर सकता है, लेकिन चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की नागरिकता पर अंतिम फैसला देने वाला प्राधिकरण नहीं है. संदेह की स्थिति में मामला संबंधित सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा जाना चाहिए.

सीमांचल में कटे लोगों के नाम (ETV Bharat)

आखिर 2025 के SIR में हुआ क्या?

30 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग ने बिहार एसआईआर पूरा होने की घोषणा की. आयोग के मुताबिक अंतिम मतदाता सूची में करीब 7.42 करोड़ मतदाता रहे. यानी 24 जून को मौजूद करीब 7.89 करोड़ मतदाताओं की तुलना में अंतिम सूची का आकार काफी कम हुआ. यहीं से विपक्षी दलों में संदेह शुरू हुआ कि जब विभिन्न सर्वे और ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं कि जनसंख्या बिहार की बढ़ी है तो मतदाता कम कैसे हो गए. इसके बाद विपक्षी दलों ने तब से इस प्रक्रिया को लेकर लगातार अपने विरोध का रुख कायम रखा है.

विश्वसनीयता के लिए पारदर्शिता जरूरी

विशेषज्ञों का मानना है कि एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध और ऐसी हो कि एक भी पात्र मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित न हो. 2025 के एसआईआर को लेकर उठे सवाल, आयोग का पक्ष, विशेषज्ञों की आपत्तियां और सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला, सभी को देखें तो यह केवल एक चुनावी प्रक्रिया नहीं, बल्कि मतदाता सूची की विश्वसनीयता और चुनावी व्यवस्था में नागरिक के अधिकार से जुड़ा बड़ा सवाल है.

नाम जुड़वाने के लिए है प्रक्रिया

चुनाव विशेषज्ञ तरित प्रकाश ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने और किसी नाम को चुनौती देने के लिए चुनाव आयोग की एक पूरी व्यवस्था बनी हुई है. इसके लिए अलग-अलग प्रपत्र निर्धारित हैं, जिसमें प्रपत्र-6, प्रपत्र-7 और प्रपत्र-8 शामिल हैं. इस व्यवस्था के तहत कोई व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करता है और उसके साथ उसे अपने पते का प्रमाण भी देना होता है.

"मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है. खासकर हर साल जुलाई से सितंबर के बीच नई मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है. इस दौरान किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो या मतदाता सूची में किसी तरह का सुधार कराना हो तो उसके लिए भी समय दिया जाता है. इसके बाद अंतिम मतदाता सूची 1 जनवरी को प्रकाशित की जाती है."- तरित प्रकाश, चुनाव विशेषज्ञ

चुनाव विशेषज्ञ तरित प्रकाश (ETV Bharat)

मौजूदा विवाद के बीच अहम बदलाव

तरित प्रकाश के मुताबिक मौजूदा विवाद के बीच एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है. जनवरी के आसपास चुनाव आयोग ने एक नया केंद्रीकृत सिस्टम बनाया, जिसे ईसीआई नेट कहा गया. इससे पहले मतदाता सूची से जुड़े अलग-अलग काम के लिए कई ऐप इस्तेमाल होते थे, लेकिन नए सिस्टम में इन सभी ऐप को केंद्रीकृत कर दिया गया.

वे कहते हैं कि इसमें व्यवस्था यह बनाई गई कि कोई भी मतदाता कहीं से भी मतदाता सूची के लिए आवेदन कर सकता है और स्थानीय स्तर पर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी ईआरओ उसका सत्यापन करेगा. हालांकि, नाम अपने आप नहीं जुड़ता या हटता है. इसके लिए दिल्ली में बनाए गए केंद्रीकृत सिस्टम से मंजूरी मिलना जरूरी है. मंजूरी मिलने के बाद ही नाम जोड़ा या हटाया जाता है.

गोवा का दिया उदाहरण

गोवा का उदाहरण देते हुए तरित प्रकाश ने बताया कि वहां 92 लोगों ने सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन किया था. स्थानीय ईआरओ ने उनका सत्यापन करने के बाद माना कि आवेदन सही है और उनके नाम जोड़े जाने चाहिए लेकिन उस समय अंतिम मतदाता सूची तैयार होने में केवल एक सप्ताह बचा था. स्थानीय ईआरओ ने दिल्ली स्थित चुनाव कार्यालय को कई बार ईमेल भेजकर इन नामों को जोड़ने का अनुरोध किया, लेकिन दिल्ली से इस पर हां या ना में कोई जवाब नहीं आया. इसके बाद जब अंतिम मतदाता सूची जारी हुई तो उन 92 मतदाताओं के नाम उसमें नहीं थे.

ईआरओ की भूमिका भी अहम

तरित प्रकाश ने कहा कि पहले ईआरओ अपने स्तर पर मतदाता सूची का सत्यापन करने और गलत नाम हटाने या सही नाम जोड़ने में सक्षम होता था. पूरे देश में 4120 विधानसभा क्षेत्र हैं और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक ईआरओ होता है, जो एसडीएम स्तर का कोई सरकारी अधिकारी होता है. लेकिन ईसीआई नेट के आने और व्यवस्था के केंद्रीकृत होने के बाद ईआरओ अंतिम मंजूरी देने वाला अधिकारी नहीं रह गया है.

बंगाल में क्या हुआ था?

इसका असर यह हो रहा है कि चुनाव तक आवेदन मंजूर नहीं हो पाने की स्थिति में वास्तविक मतदाता होने के बावजूद व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं रहता और वह मतदान के अपने अधिकार से वंचित हो जाता है. उन्होंने कहा कि बंगाल के चुनाव और उपचुनावों में भी ऐसी दिक्कत देखने को मिल रही है और इसी को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं.

मतदाता सूची से कई लोगों के नाम हटे (ETV Bharat)

नाम जुड़ने में परेशानी

मतदाता सूची से नाम कटने के बाद उसे दोबारा जोड़ने को लेकर तरित प्रकाश ने कहा कि मौजूदा केंद्रीकृत व्यवस्था में नाम कटने की प्रक्रिया तो हो रही है, लेकिन नाम जुड़ने में परेशानी आ रही है. इसी वजह से चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाने में स्थानीय स्तर पर बूथ स्तर के अधिकारियों की भी बड़ी भूमिका होती है.

बूथ स्तर के अधिकारी राजनीतिक दलों के एजेंट

तरित प्रकाश के अनुसार ये अधिकारी राजनीतिक दलों के एजेंटों के संपर्क में रहते हैं और आरोप लगते हैं कि जहां किसी पार्टी को कम वोट मिलने की संभावना होती है, वहां प्रपत्र-8 के जरिए मतदाता का नाम हटवाने की कोशिश की जाती है. एक जागरूक मतदाता भी हर समय मतदाता सूची में अपना नाम चेक नहीं करता और जब अंतिम सूची में नाम नहीं मिलता तो सभी दस्तावेज होने के बावजूद वह मताधिकार से वंचित हो जाता है.

विपक्ष के आरोपों में कितना दम?

राजनीतिक दलों की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर वे कहते हैं कि इसकी सत्यता तभी सामने आ सकती है, जब जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं, उनका सर्वे कराया जाए और यह पता लगाया जाए कि वे किस राजनीतिक दल के समर्थक या मतदाता थे. तरित प्रकाश का मानना है कि यदि इस तरह की समस्या सामने आ रही है तो संबंधित संवैधानिक संस्थाओं को इस पर गंभीरता से गौर करना चाहिए.

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