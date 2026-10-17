क्या है Cfore School Ranking जिसमें सिमुलतला आवासीय विद्यालय को मिला है दूसरा स्थान?
जमुई के सिमुलतला आवासीय विद्यालय को सीफोर स्कूल रैंकिंग में देशभर के सर्वश्रेष्ठ सरकारी आवासीय विद्यालयों की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है. पढ़ें खबर
Published : October 17, 2026 at 11:46 AM IST
पटना : 'टॉपर्स फैक्ट्री' के नाम से मशहूर जमुई के सिमुलतला आवासीय विद्यालय ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का मान बढ़ाया है. प्रतिष्ठित रिसर्च संस्था 'सीफोर स्कूल रैंकिंग 2026' में सिमुलतला को देशभर के सर्वश्रेष्ठ सरकारी आवासीय विद्यालयों की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है. इस श्रेणी में पहले स्थान पर 'मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स' और तीसरे स्थान पर 'ओक ग्रोव स्कूल' रहा.
सरकारी आवासीय विद्यालयों में दूसरे स्थान पर सिमुलतला
Cfore School Ranking 2026 की सरकारी आवासीय विद्यालय श्रेणी में मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि सिमुलतला आवासीय विद्यालय दूसरे और ओक ग्रोव स्कूल तीसरे स्थान पर रहा. इस उपलब्धि ने सिमुलतला को एक बार फिर राष्ट्रीय शैक्षणिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है. बिहार के लिए यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिमुलतला एक सरकारी आवासीय विद्यालय है, जिसने अपनी शैक्षणिक पहचान के दम पर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के बीच जगह बनाई है.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को दी बधाई
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय की उपलब्धि को बिहार की मेधा और शैक्षणिक उत्कृष्टता का गौरव बताया. उन्होंने कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लगातार जारी है. मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए विद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों को हार्दिक बधाई दी.
जमुई के सिमुलतला आवासीय विद्यालय को ‘Cfore School Ranking 2026’ में देशभर में दूसरा स्थान मिलना बिहार की मेधा और शैक्षणिक उत्कृष्टता का गौरव है। 🏆 बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने का संकल्प निरंतर जारी है। विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को हार्दिक बधाई! जय बिहार! 🙏— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) October 16, 2026
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया गर्व का विषय
बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी विद्यालय की सफलता पर प्रसन्नता जताई. उन्होंने कहा कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय का Cfore School Ranking 2026 में देश में दूसरा स्थान हासिल करना बिहार की प्रतिभा, मेहनत और शिक्षा के प्रति समर्पण को राष्ट्रीय पहचान दिलाता है. उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए इसे पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय बताया.
बिहार की प्रतिभा, मेहनत और शिक्षा के प्रति समर्पण को राष्ट्रीय पहचान! 🏆 जमुई के सिमुलतला आवासीय विद्यालय का ‘Cfore School Ranking 2026’ में देश में दूसरे स्थान पर आना हम सभी के लिए गर्व का विषय है। विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएँ। @narendramodi @AmitShah— Mithilesh Tiwari (@mkrtiwari_bjp) October 16, 2026
संजय झा ने नेतरहाट विद्यालय से जोड़ा सिमुलतला का गौरव
जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने इस उपलब्धि को बिहारवासियों के लिए गर्व का क्षण बताया. उन्होंने कहा कि झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद नेतरहाट विद्यालय बिहार के हिस्से में नहीं रहा. नेतरहाट विद्यालय वर्ष 1954 में स्थापित हुआ था और संयुक्त बिहार में इसे मेधावी विद्यार्थियों के लिए प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता था.
संजय झा के मुताबिक, वर्ष 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद नेतरहाट की तर्ज पर बिहार में एक उत्कृष्ट आवासीय विद्यालय स्थापित करने की दिशा में कदम उठाया गया. इसी क्रम में जमुई जिले के सिमुलतला में आवासीय विद्यालय की स्थापना हुई, जिसका उद्घाटन 9 अगस्त 2010 को किया गया. उन्होंने इस उपलब्धि के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों और बिहारवासियों को बधाई दी.
क्या है Cfore और स्कूलों की रैंकिंग कैसे होती है?
Cfore एक भारतीय रिसर्च और एजुकेशन सर्वे संस्था है, जो स्कूलों की गुणवत्ता और शैक्षणिक प्रदर्शन का आकलन करने के लिए स्कूल रैंकिंग जारी करती है. इसकी रैंकिंग में स्कूलों की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग मानकों का मूल्यांकन किया जाता है. इनमें शैक्षणिक प्रतिष्ठा, शिक्षण व्यवस्था, बुनियादी सुविधाएं, शिक्षकों की गुणवत्ता और विद्यार्थियों के समग्र विकास जैसे पहलू शामिल हो सकते हैं.
Cfore की स्कूल रैंकिंग का उद्देश्य अभिभावकों और विद्यार्थियों को अलग-अलग स्कूलों की शैक्षणिक स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है. हालांकि, किसी विद्यालय की रैंकिंग को समझते समय संबंधित वर्ष की रिपोर्ट, स्कूल की श्रेणी और मूल्यांकन के वास्तविक मानकों को देखना जरूरी है. सिमुलतला की उपलब्धि इसी रैंकिंग में सरकारी आवासीय विद्यालयों की श्रेणी से जुड़ी है.
2010 में स्थापना, अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान
सिमुलतला आवासीय विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य बिहार के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना था. विद्यालय ने अपनी स्थापना के बाद से ही प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के कारण पहचान बनाई. इसी वजह से इसे लंबे समय से ‘टॉपर्स फैक्ट्री’ कहा जाता रहा है. Cfore School Ranking 2026 में दूसरा स्थान मिलने से विद्यालय को एक राष्ट्रीय पहचान मिली है. यह उपलब्धि सरकारी शिक्षा संस्थानों की क्षमता को लेकर भी सकारात्मक संदेश देती है.
टॉपर्स की फैक्ट्री है सिमुलतला विद्यालय
बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में सिमुलतला आवासीय विद्यालय एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर उभरा है. अब चुनौती इस उपलब्धि को आगे बढ़ाने, शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखने और राज्य के दूसरे सरकारी विद्यालयों में भी ऐसे परिणाम हासिल करने की है. सिमुलतला आवासीय विद्यालय के 10वीं और 12वीं के बच्चे अक्सर राज्य में टॉप 10 रैंंक में शामिल रहते हैं.
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