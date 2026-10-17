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क्या है Cfore School Ranking जिसमें सिमुलतला आवासीय विद्यालय को मिला है दूसरा स्थान?

सिमुलतला आवासीय विद्यालय को मिली बड़ी उपलब्धि ( ETV Bharat )

पटना : 'टॉपर्स फैक्ट्री' के नाम से मशहूर जमुई के सिमुलतला आवासीय विद्यालय ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का मान बढ़ाया है. प्रतिष्ठित रिसर्च संस्था 'सीफोर स्कूल रैंकिंग 2026' में सिमुलतला को देशभर के सर्वश्रेष्ठ सरकारी आवासीय विद्यालयों की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है. इस श्रेणी में पहले स्थान पर 'मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स' और तीसरे स्थान पर 'ओक ग्रोव स्कूल' रहा.

सरकारी आवासीय विद्यालयों में दूसरे स्थान पर सिमुलतला