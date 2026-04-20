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'NASA का मतलब जानते हैं?' JDU का तेजस्वी पर करारा तंज, ड‍िप्‍टी सीएम बोले- छोड़‍िये उनकी...

मुद्दा चाहे जो भी रहे, बिहार में राजनीति होती रहती है. ऐसे में जब इंटरनेशनल बधाई मिली हो तो फिर क्या कहने. आगे पढ़ें खबर

BIJENDRA PRASAD YADAV
बिजेंद्र प्रसाद यादव और जगमगाता बिहार (सौ. NASA Earth)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 20, 2026 at 2:34 PM IST

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पटना : नासा द्वारा जारी की गई तस्वीर को लेकर बिहार में सियासत होने लगी है. सत्ता पक्ष की पार्टी खासकर जेडीयू, तेजस्वी यादव और विपक्ष पर हमलावर है. नेता कह रहे हैं कि जो लोग विकास के बारे में पूछ रहे थे, उन्हें यह तस्वीर देख लेनी चाहिए.

'हीरा की तरह चमकता बिहार' : उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने बिहार की बिजली व्यवस्था को लेकर भी बड़ा दावा किया. डिप्टी सीएम ने कहा कि नासा द्वारा जारी तस्वीरों में बिहार की बिजली व्यवस्था को देश में सबसे बेहतर बताया गया है. इसे 'हीरा' की तरह कहा है, हीरा की तरह चमकता बिहार.

''वर्ष 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने के समय राज्य में मात्र 700 मेगावाट बिजली उपलब्ध थी, जो अब बढ़कर 8-9 हजार मेगावाट तक पहुंच गई है. नीतीश कुमार सरकार ने ऊर्जा और संचार को तवज्जो दी है. जिससे उपलब्धि हासिल हुई है जिसे NASA ने अपनी फोटो से संचारित किया है."- बिजेंद्र प्रसाद यादव, बिहार

'ईमानदारी से काम की उपलब्धि' : उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि काम तो भयंकर हुआ है. दुनिया में अर्थशास्त्र को जानने वाले जो लोग है, वो कहते हैं कि अगर आप गरीबी मिटाना चाहते हैं तो पॉवर और कम्यूनिकेशन दोनों को दुरुस्त करना जरूरी है. नीतीश कुमार की सरकार ने दोनों पर तव्वजों दिया. स्वभाविक रूप से ईमानदारी से जो काम हुआ, उससे यह उपलब्धि हासिल हुई है. जिसे नासा ने फोटों के द्वारा दिखाया है.

'परिवार के लोगों को पदों पर बैठाना महिला आरक्षण नहीं' : इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर राज्य के उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों को राजनीतिक पदों पर बैठाना महिला आरक्षण नहीं माना जा सकता. उनके अनुसार, आरक्षण का उद्देश्य आम महिलाओं को अवसर देना है न कि केवल राजनीतिक परिवारों को लाभ पहुंचाना.

''परिवारवाद और आरक्षण में बड़ा अंतर है. अगर कोई अपनी मां, बहन या अन्य रिश्तेदारों को विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री बना देता है, तो यह असली महिला सशक्तीकरण नहीं है. आरक्षण का लाभ समाज के सभी वर्गों की महिलाओं तक पहुंचना चाहिए.''- बिजेंद्र प्रसाद यादव, उपमुख्यमंत्री, बिहार

ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव : बिहार में पिछले 20 साल तक नीतीश कुमार की सरकार रही. इस दौरान बिजेंद्र प्रसाद यादव ही ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी संभालते रहे. कहा जाता है कि बिहार में बिजली को लेकर जो भी काम हुआ है उसमें बिजेंद्र यादव का काफी अहम योगदान रहा है.

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बिहार में बिजली नासा की तस्वीर
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