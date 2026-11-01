ETV Bharat / state

'ड्रेस कोड लागू करना है तो कपड़े भी सिलवाकर सरकार दे..' बिहार शिक्षक संघ ने जताई नाराजगी

जीन्स टीशर्ट बैन करने पर भड़का शिक्षक संघ ( ETV Bharat )

पटना : शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के पहनावे को लेकर जारी नए निर्देश पर बिहार शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई है. विभाग ने शिक्षकों को विद्यालय में जींस और टी-शर्ट जैसे परिधान पहनकर आने से परहेज करने और औपचारिक एवं शालीन कपड़ों में विद्यालय पहुंचने का निर्देश दिया है.

इस आदेश को लेकर बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और पटना के एक सरकारी विद्यालय के प्राचार्य मनोज कुमार ने सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि शिक्षा विभाग को शिक्षकों के पहनावे पर निर्देश जारी करने के बजाय शिक्षा व्यवस्था की बुनियादी समस्याओं को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए.