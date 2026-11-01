'ड्रेस कोड लागू करना है तो कपड़े भी सिलवाकर सरकार दे..' बिहार शिक्षक संघ ने जताई नाराजगी
Jeans T Shirt Ban करने पर बिहार शिक्षक संघ ने नाराजगी दिखाई है. संघ का कहना है कि सरकार गुणवत्ता पर फोकस करे. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : November 1, 2026 at 5:14 PM IST
पटना : शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के पहनावे को लेकर जारी नए निर्देश पर बिहार शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई है. विभाग ने शिक्षकों को विद्यालय में जींस और टी-शर्ट जैसे परिधान पहनकर आने से परहेज करने और औपचारिक एवं शालीन कपड़ों में विद्यालय पहुंचने का निर्देश दिया है.
इस आदेश को लेकर बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और पटना के एक सरकारी विद्यालय के प्राचार्य मनोज कुमार ने सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि शिक्षा विभाग को शिक्षकों के पहनावे पर निर्देश जारी करने के बजाय शिक्षा व्यवस्था की बुनियादी समस्याओं को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए.
'शिक्षा के मुद्दों से भटक रहा विभाग'
मनोज कुमार ने कहा कि अपर मुख्य सचिव सी के अनिल की छवि बिहार में ईमानदार अधिकारियों की रही है. शिक्षा विभाग में उनके आने से शिक्षकों को काफी उम्मीदें हैं. उन्होंने भूमिहीन विद्यालयों के लिए जमीन और भवनहीन विद्यालयों के लिए भवन निर्माण की दिशा में जो निर्देश दिए हैं, वे सराहनीय हैं. हालांकि, शिक्षकों के पहनावे को लेकर जारी पत्र से ऐसा लगता है कि विभाग शिक्षा के मूल मुद्दों से भटक रहा है.
''आज भी राज्य में करीब 60 प्रतिशत विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है, जबकि शैक्षणिक सत्र समाप्ति की ओर बढ़ रहा है. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है. शिक्षकों का रेशनलाइजेशन नहीं हुआ है और उनकी दूसरी समस्याएं भी लंबित हैं. इन मुद्दों पर काम करने के बजाय विभाग इस बात पर निर्देश जारी कर रहा है कि शिक्षक कौन से कपड़े पहनकर विद्यालय आएंगे और किस परिस्थिति में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.''- मनोज कुमार, बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी
'ड्रेस कोड तय करना है तो सरकार कपड़े भी दे'
मनोज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि यदि सरकार को शिक्षकों के पहनावे को लेकर इतनी ही चिंता है तो उनके लिए बाकायदा ड्रेस कोड तय कर दे और कपड़े भी सिलवाकर उपलब्ध करा दे, ताकि शिक्षक पुलिसकर्मियों की तरह एक ही तरह की पोशाक में विद्यालय पहुंचें. उन्होंने कहा कि देश में शिक्षकों के लिए इस तरह का कोई अनिवार्य ड्रेस कोड नहीं है. शिक्षक का पद स्वयं में गरिमामय और शालीन है. ऐसे में शिक्षकों को शालीनता का पाठ पढ़ाना उचित नहीं है.
उन्होंने शिक्षा मंत्री, विभागीय अधिकारियों और मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि विभाग में पदभार ग्रहण करते ही शिक्षकों के प्रति नकारात्मक सोच प्रदर्शित करने वाले पत्र जारी नहीं किए जाने चाहिए. ऐसे निर्देशों से यह संदेश जाता है कि शिक्षक आजादी के बाद से अब तक अमर्यादित कपड़े पहनकर विद्यालय आते रहे हैं, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है.
'जींस पहनना अशालीनता नहीं'
मनोज कुमार ने कहा कि सामान्य जींस पैंट के साथ फुल शर्ट पहनकर विद्यालय आने में कोई अशालीनता नहीं है. समय और परिस्थितियों के साथ पहनावे में बदलाव आया है. पहले शिक्षक धोती-कुर्ता पहनकर विद्यालय आते थे, फिर कुर्ता-पायजामा का चलन बढ़ा. इसके बाद फॉर्मल पैंट-शर्ट और अब जींस पैंट-शर्ट भी पहनावे का हिस्सा बन गया है. टी-शर्ट को लेकर विभाग अपनी आपत्ति रख सकता है, लेकिन जींस पैंट को अशालीन नहीं कहा जा सकता. बाइक चलाने वालों के लिए फॉर्मल पैंट की तुलना में जींस पैंट अधिक सुरक्षित माना जाता है. बड़ी संख्या में शिक्षक बाइक चलाकर विद्यालय पहुंचते हैं.
''मैं स्वयं भी एक विद्यालय का प्राचार्य हूं. नए शिक्षक जब विद्यालय में योगदान देते हैं तो उन्हें शालीन पहनावे का महत्व समझाया जाता है. कुछ ही दिनों में वे इसे समझकर उसी अनुरूप कपड़े पहनने लगते हैं. शिक्षकों को अपनी मर्यादा और कार्यस्थल की गरिमा का बखूबी एहसास है. इसके लिए विभाग को अलग से नसीहत देने की जरूरत नहीं है. शिक्षक पेशा ही शालीनता का पेशा है.''- मनोज कुमार, बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी
शिक्षकों की तस्वीर वायरल कर कार्रवाई पर सवाल
मनोज कुमार ने विद्यालयों में शिक्षकों के सोने या आराम करने की तस्वीरें वायरल होने के बाद कार्रवाई किए जाने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सरकार के नियमों के अनुसार प्राचार्य की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता और न ही वहां किसी तरह की शूटिंग कर सकता है. इसके बावजूद किसी शिक्षक की छोटी सी तस्वीर वायरल कर उसके आधार पर कार्रवाई करना उचित नहीं है.
उन्होंने कहा कि मौसम और स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों के कारण कभी-कभी शिक्षकों को आराम की जरूरत पड़ सकती है. किसी शिक्षक की तबीयत खराब होने पर उसे कुर्सी पर बैठाया जा सकता है. ऐसे किसी क्षण की तस्वीर खींचकर वायरल करना और उसके आधार पर कार्रवाई करवाना अनुचित है. शिक्षक विद्यालय आते हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं. विभाग को इस तरह की घटनाओं के बजाय शिक्षण व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए.
एक भवन में चल रहे तीन-चार विद्यालय
शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति को उजागर करते हुए मनोज कुमार ने कहा कि राजधानी पटना में ही ऐसे कई विद्यालय हैं, जहां एक ही भवन में दो से अधिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं. कहीं एक ही भवन में तीन से चार विद्यालय चल रहे हैं तो कहीं दो कमरों में पांच से अधिक कक्षाएं संचालित करनी पड़ रही हैं. भवन की कमी के कारण कहीं सुबह 6 से 11 बजे तक तो कहीं दोपहर 2 से 6 बजे तक विद्यालय चलाए जा रहे हैं. इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है.
बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देने की जरूरत
मनोज कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग को शिक्षकों के पहनावे पर निर्देश जारी करने के बजाय बच्चों को समय पर पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने, विद्यालयों में भवन और कमरों की व्यवस्था करने, शिक्षकों का रेशनलाइजेशन करने और पढ़ाई से जुड़ी दूसरी समस्याओं को दूर करने पर गंभीरता से काम करना चाहिए. शिक्षक पेशे की अपनी गरिमा और मर्यादा है. सरकार को शिक्षकों को शालीनता सिखाने के बजाय शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए.
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