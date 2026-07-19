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40 हजार के कर्ज से 20 लाख का टर्नओवर, जानिए शिवहर की आमना खातून की सक्सेस स्टोरी

मायके से मिला था चूड़ी बनाने का हुनर: आमना खातून बताती हैं कि उनके मायका में पहले से ही लाह की चूड़ियों का निर्माण होता था. जब वह जीविका समूह में जुड़ीं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न इस हुनर का इस्तेमाल कर अपना खुद का कोराबार शुरू किया जाए. इसके बाद उन्होंने लोन लेकर इस काम को आगे बढ़ाया.

एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा लोन: पहली पूंजी ईमानदारी से चुकाने के बाद उनका हौसला बढ़ा और उन्होंने व्यवसाय के विस्तार के लिए क्रमशः 80 हजार रुपये और फिर डेढ़ लाख रुपये का ऋण लिया. जिस कारोबार को उन्होंने छोटे स्तर पर शुरू किया था, वह धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ने लगा. आज उनके इस घरेलू कारखाने में हर तरह की डिजाइनर और आकर्षक लहठियां तैयार की जाती हैं.

40 हजार के कर्ज से हुई शुरुआत: आमना खातून के इस सफल सफर की शुरुआत जीविका समूह से जुड़ने के बाद हुई. समूह से जुड़कर बैठकों में विचार-विमर्श के दौरान उनके मन में स्वयं का व्यवसाय शुरू करने का विचार आया. इसके बाद उन्होंने वर्ष 2020 में महज 40 हजार रुपये के ऋण से लहठी (लाह की चूड़ी) बनाने का काम अपने गांव में आरंभ किया.

लहठी उद्योग: बिहार में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 'जीविका' दीदियां लगातार नए आयाम स्थापित कर रही हैं. तंगहाली से जूझने वाली महिलाएं अब न सिर्फ अपने परिवार को संभाल रही हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं. आमना खातून ने अपनी कड़ी मेहनत और जीविका के सहयोग से लहठी (लाह की चूड़ियां) उद्योग को एक नई ऊंचाई दी है.

शिवहर: वर्ष 2018 में जीविका समूह से जुड़ने के बाद आमना खातून की जिंदगी पूरी तरह बदल गयी. कभी कच्चे फूस के घर में रहने वाली आमना आज सालाना 20 लाख रुपये का कारोबार करती हैं और हर साल 5-6 लाख रुपये का शुद्ध प्रॉफिट कमाती हैं. सफलता की यह प्रेरणादायक कहानी शिवहर जिले के पुरनहिया प्रखंड अंतर्गत दोस्तिया गांव की रहने वाली आमना खातून की है.

"2018 में जीविका से जुड़े. 2020 में 40 हजार रुपये कर्ज लेकर काम शुरू किया. धीरे-धीरे काम बढ़ गया. आज बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं. पति के साथ और सहयोग की वजह से यहां तक पहुंच पाई हैं. इस कारोबार से कुल छह लोग जुड़े हैं, जिनमें महिला-पुरुष दोनों शामिल हैं." -आमना खातून, व्यवसायी

पति संभालते हैं मार्केटिंग का जिम्मा: आमना जहां घर पर रहकर निर्माण कार्य की पूरी कमान संभालती हैं, वहीं उनके पति मो. इम्तियाज आलम मार्केटिंग और सप्लाई का जिम्मा देखते हैं. जीविका के अधिकारियों और समन्वयकों के सहयोग से उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित बड़े मेलों में स्टॉल लगाने की बुकिंग आसानी से मिल जाती है.

कई राज्यों में लहठी की सप्लाई: आमना खातून बताती हैं कि इस सरकारी मदद से उनका बाजार काफी विस्तृत हो गया है. आज आमना खातून का यह लहठी उद्योग शिवहर से निकलकर पटना, दिल्ली, गुड़गांव, बनारस, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देवघर जैसे बड़े शहरों और राज्यों तक पहुंच चुका है. जहाँ से भी ऑर्डर आता है, वहां माल की सप्लाई खुद जाकर की जाती है.

लहठी दिखाती आमना खातून (ETV Bharat)

कस्टमाइज्ड चूड़ियों की मांग: आमना खातून के अनुसार उनके कारखाने में नॉर्मल चूड़ियों के अलावा खास तौर पर कस्टमाइज्ड चूड़ियों का भी निर्माण किया जाता है. बाजार और ग्राहक की पसंद को देखते हुए महिलाएं अपने अनुसार डिजाइन बताती हैं, जिसके बाद उनकी पसंद के हिसाब से चूड़ी तैयार की जाती है. इसकी बाजार में काफी ज्यादा मांग बनी रहती है.

20 लाख का टर्नओवर: वर्तमान में इस गृह उद्योग का सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपये तक पहुंच गया है. आमना के पति मो. इम्तियाज आलम बताते हैं कि साल 2020 से शुरू हुए इस काम से परिवार की स्थिति बहुत अच्छी हो गयी है. इसमें अगर सालाना शुद्ध बचत की बात करें, तो 5 से 6 लाख रुपये तक की बचत हो जाती है.

लहठी बनाती आमना खातून (ETV Bharat)

फूस से पक्के मकान तक का सफर: आमना के परिवार में छह सदस्य हैं, जिनमें तीन बेटे, एक बेटी और दंपती स्वयं शामिल हैं. इसके अलावे भाई मोइउद्दीन भी काम को संभालते हैं. वह बताती हैं कि पहले घर-परिवार की स्थिति बेहद खराब थी और कच्चे फूस के घर में गुजर-बसर होती थी. लेकिन जीविका से जुड़ने के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई और वर्ष 2023 में उन्होंने पक्का मकान बनवा लिया.

"बच्चे बेहतर स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. इनमें से दो बच्चे निजी विद्यालय में, एक सरकारी विद्यालय में और एक आंगनबाड़ी में पढ़ाई कर रहे हैं. से पूरा परिवार आर्थिक रूप से संतुष्ट है और गांव में ही रोजगार मिलने से जीवन खुशहाल हो गया है." -आमना खातून, व्यवसायी

आत्मनिर्भर बनने का प्रेरक संदेश: आमना खातून ने क्षेत्र की अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश देते हुए कहा कि सभी महिलाओं को हिम्मत करके व्यवसाय की शुरुआत करनी चाहिए. उन्हें पुरुषों पर निर्भर रहने के बजाय खुद को मजबूत करना चाहिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम आगे बढ़ाना चाहिए.

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